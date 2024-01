Debutta su Disney+ la serie tv con protagonista una giovane ragazza sorda e nativo americana

A rrivano su Disney+ i cinque episodi della serie tv Echo, che narra il ritorno a casa della protagonista Maya Lopez, una ragazza sorda e nativo americana. La interpreta Alaqua Cox, attrice che ha molto in comune con il suo personaggio.

Disney+ propone dal 10 gennaio la nuova serie tv Marvel, composta da cinque episodi, Echo. Al centro della storia c’è il personaggio di Maya Lopez, alias Echo, la supereroina nativo americana sorda e abile esperta di arti marziali che ha fatto il suo debutto nel 2021 all’interno della serie tv Hawkeye.

Maya, interpretata da Alaqua Cox, ha perso entrambi i genitori ed è stata adottata da Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio), alias Kingpin, il famigerato signore del crimine di New York. Il boss l’ha posta al comando della sua gang ma quando Maya ha scoperto che lui l’aveva tradita e che aveva orchestrato la morte di suo padre ha cercato vendetta.

La trama della serie tv

La serie tv Disney+ Echo vede ora Maya, con una taglia sulla testa, tornare a casa in Oklahoma per riconnettersi con la sua gente, la popolazione indigena dei Choctaw, e con suo zio Henry (Chaske Spencer). “Maya è una ragazza sorda indigena, che ha una famiglia biologica e una adottiva”, ha spiegato l’attrice Alaqua Cox, sorda come il suo personaggio. “Sta cercando di riallacciare i ponti con la famiglia biologica dopo aver scoperto di essere stata tradita da chi l’aveva adottata riscoprendo quell’esistenza complicata e profonda che una volta aveva vissuto”.

“Henry è per lei un punto di riferimento”, ha aggiunto l’attore Chaske Spencer. “È il punto di congiunzione tra il suo passato e il presente. Quando la nipote torna nel suo mondo, Henry cerca di starle a fianco ma è solo un uomo come tanti altri che si ritrova al centro di una situazione unica, molto più grande di lui”.

Il poster italiano della serie tv Disney+ Echo.

Inclusione e rappresentazione

Così come il personaggio che interpreta nella serie tv Disney+ Echo, anche nella vita reale l’attrice Alaqua Cox è sorda. “Così come Maya, anch’io sono sorda”, ha ricordato nel cercare punti di contatto con il suo personaggio. “Da bambina, ho subito molti interventi chirurgici e, in un certo senso, questo mi ha reso una guerriera. Maya ha invece dovuto fronteggiare la morte dei genitori e una serie di tragici eventi nella sua vita. Direi che abbiamo vissuto entrambe esperienze molto traumatiche. E ciò ci rende simili: siamo entrambe guerriere, forti e coraggiose”.

E l’essere una combattente è tornato utile all’attrice per affrontare le scene d’azione previste dalla sceneggiatura della serie tv Disney+ Echo. “Ho praticato diversi sport negli anni e, in più, ho un fratello maggiore con cui da bambina facevo le lotte (ride, ndr). Per il ruolo di Maya, ho avuto una squadra dedicata con cui allenarmi cinque giorni alla settimana aprendomi le porte di un mondo che non conoscevo fatto di coreografie, colpi e mosse specifiche. È stato molto impegnativo ma allo stesso tempo divertente”.

Oltre a presentare una protagonista con disabilità, Echo si impegna in una rappresentazione veritiera dei nativi americani. “Sono orgogliosa di lavorare per una piattaforma che valorizza le voci delle persone indigene”, ha specificato l’attrice. “È qualcosa di molto importante”, ha fatto eco Spencer. “Non è passato molto tempo da quando ero un attore squattrinato alla ricerca di un ruolo a New York e faticavo a trovare personaggi indigeni ben scritti. C’era ancora molta strada da fare ma oggi qualcosa sembra essere definitivamente cambiato, le prospettive sono diverse”.

Echo: Le foto della serie tv 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 PREV NEXT