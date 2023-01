E cco a voi i Chippendales è la serie tv true crime che, disponibile su Disney+, ripercorre la vera storia di Somen “Steve” Banerjee, il primo a proporre uno spettacolo di striptease maschile per sole donne negli USA. Ecco la sua vera storia.

Arriva su Disney+ dall’11 gennaio la serie tv Ecco a voi i Chippendales. Appartenente al genere true crime, racconta la scandalosa storia di Somen “Steve” Banerjee, un immigrato indiano che è diventato l’improbabile fondatore del più grande impero di spogliarellisti al mondo. Composta da otto episodi, la serie tv Ecco a voi i Chippendales ripercorre dunque le vicende di un uomo pronto a tutto pur di non lasciarsi mettere i bastoni tra le ruote e vivere il suo sogno americano.

Il re dello spogliarello (femminista)

Fondati nel 1979, i Chippendales sono stati la prima compagnia di spogliarello maschile a fare soldi esibendosi per un pubblico prevalentemente femminile. Tuttavia, lontano dalla luce dei riflettori e dall’olio spalmato addosso per rendere i corpi più statuari, dietro ai Chippendales si nascondevano sinistri segreti che ora la serie tv Disney+ Ecco a voi i Chippendales prova a raccontare.

Sullo sfondo della Los Angeles degli anni Ottanta, la serie tv Ecco a voi i Chippendales ripercorre la storia di come l’immigrato indiano Somen “Steve” Banerjee (Kumail Nanjiani) sia diventato, contro tutto e contro tutti, il re dello striptease. Alla disperata ricerca di un modo per far soldi, Steve risparmia ogni centesimo per acquistare un nightclub fallito con il sogno di trasformarlo in qualcosa di grande e mai visto prima. Grazie all’aiuto di Paul Snider (Dan Stevens), agente di Playboy, Steve lancia i Chippendales, un gruppo di spogliarellisti che in breve tempo diventeranno il sogno erotico della costa occidentale americana.

“Uno degli aspetti interessanti di Stevie è stato il suo anticonformismo”, ha dichiarato l’attore Kumail Nanjiani. “Ha creato uno spazio in cui le donne potevano assecondare la loro sessualità ed esprimere ciò che provavano e pensavano in un modo che prima era loro vietato. È stata ovviamente una conseguenza di quella che era la sua principale intenzione: far soldi. E il destino ha fatto sì che avesse l’idea giusta al momento giusto: ha in qualche modo fatto sì che il femminismo giocasse a suo favore”.

Tuttavia, chi ha contribuito nella realtà a far diventare i Chippendales un fenomeno di culto è stata Dorothy Stratten, la moglie di Paul Snider interpretata nella serie tv Disney + Ecco a voi i Chippendales da Nicola Peltz Beckham. Ex playmate di Playboy, “Dorothy aveva una visione positiva e bella della vita”, ha commentato l’attrice.

La vera storia

Numeri di spogliarello e coreografie elaborate accompagnano le puntate ma non si pensi che la serie tv Ecco a voi i Chippendales non è Magic Mike. In un racconto che si propaga per dieci anni, vediamo infatti Steve passare dall’essere un uomo d’affari di grande successo al divenire il complice di un omicidio.

“Questa è la storia di cosa significa avere successo in America e di cosa devi fare per riuscirci”, ha sottolineato ancora Nanjiani. “Riguarda anche il modo in cui l’America tratta qualcuno che non corrisponde a pieno all’idea che gli stessi americani si sono fatti sul suo conto”.

Ma chi era realmente Somen “Steve” Banerjee? Nato a Bombay (l’attuale Mumbai) l’8 ottobre 1946, dopo aver gestito una stazione di servizio e un club di backgammon miserabilmente falliti, Banerjee acquistò un club di Los Angeles, il Destiny II, e lo trasformò in una discoteca che prevedeva combattimenti femminili nel fango e serate di danza “esotica”. È solo nel 1979 che decise di aggiungere agli spettacoli del suo locale il gruppo di spogliarellisti che si esibiva principalmente per un pubblico femminile: qualcosa che negli Stati Uniti non si era ancora visto.

Per farlo, Banerjee fece coppia con Paul Snider ma, poco dopo il debutto, decise di collaborare con Nick De Noia, vincitore di un premio Emmy, con l’intento di mettere in piedi uno spettacolo più teatrale e artistico. Ed è proprio l’omicidio di De Noia nel 1987 che porta Banerjee l'accusa di esserne il mandante. Secondo le carte della polizia, aveva lui assoldato un killer, Ray Colon, un ex poliziotto di Palm Springs.

Ma quella non fu la sola accusa nei confronti di Banerjee. Gli imputarono anche l’omicidio nel 1990 di Michael Fullington, un suo ex ballerino e coreografo, e quelli nel 1991 di altri due Chippendales. Alla fine, ottenne una condanna a 26 anni di carcere “solo” per un tentato incendio doloso, per racket e per omicidio su commissione. La mattina del 23 ottobre 1994, poche ore prima che venisse letta la sua condanna, Banerjee si uccise nella sua cella impiccandosi.

Sposato con la contabile Irene dagli anni Ottanta, Banerjee ebbe da lei due fili: Lindsay e Christian.

