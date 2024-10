Easy Love: Sperimentando amore e piacere nel film Cielo

U n film corale i cui stessi attori sono i reali protagonisti della storia: Easy Love è un esperimento unico nel suo genere che si porta a esaminare cosa sia il grande amore.

Cielo propone il 4 ottobre in seconda serata, dopo Two Mothers, il film Easy Love. Diretto da Tamer Jandali e presentato alla Berlinale 2019, il film Cielo Easy Love accompagna sette donne e uomini tra i 25 e i 45 anni nella loro lotta per l'amore. La "Generazione Y" è creativa, egocentrica, edonista. Essere artefici della propria felicità è al tempo stesso piacere e peso. Individualismo e mancanza di legami si scontrano con solitudine e disillusione. Tuttavia, la voglia di avventura e la ricerca dell'autorealizzazione restano intatte. I loro desideri spesso li portano su strade sbagliate, talvolta dallo psicologo, ma anche verso il grande amore.

I protagonisti del film Cielo Easy Love sono attori non professionisti ed è la loro situazione personale reale a fornire la base per la trama. Con loro, come co-autori, sono stati sviluppati personaggi e situazioni che rispecchiano in gran parte la loro realtà di vita, ma che vanno oltre attraverso l'accentuazione, la condensazione e un elemento immaginativo individuale. La trama si è evoluta progressivamente durante le riprese, grazie alle dinamiche che si sono create nella vita reale dei protagonisti e alla loro interazione con gli altri attori reali. L'autentica esperienza emotiva dei protagonisti è stata il fulcro di tutto il progetto.

I protagonisti principali

Quattro mesi insieme a Colonia, intorno a Brüsseler Platz, costituiscono il contesto per Easy Love, il film corale proposto da Cielo. Le riprese sono state effettuate con un piccolo team flessibile fino alla fine dell'estate.

Lenny è innamorata di Pia e si trasferisce subito da lei a Colonia. Insieme vivono le notti, sono coraggiosi e si aprono l'uno all'altra. Pia non è mai stata con una donna prima, e Lenny non vuole essere solo un altro "esperimento" dopo una fallita relazione eterosessuale. La conoscenza accelerata crea una vicinanza intensa, ma presto anche attriti. Sono davvero fatti l'una per l'altra?

Sophia, tornata a casa dalla madre, deve farsi valere accanto alle sue tre sorelle più giovani. La convivenza nel nucleo familiare femminile si fa stretta. Il suo lavoro extra con appuntamenti pagati crea tensioni. Sophia si difende dalle accuse, ma presto dovrà decidere come affrontare queste nuove esperienze.

Nic e Stella hanno una relazione aperta. Nella vita quotidiana lottano contro la gelosia e la difficoltà di comunicare in modo chiaro e onesto. Tuttavia, non rinunciano al loro ideale di relazione e combattono contro le loro paure e demoni.

Sören è sempre in cerca di nuove conquiste e avventure. Non vuole legarsi, prendere decisioni definitive o invecchiare – ed è solo. Il quarantesimo compleanno è alle porte e Sören si rende conto che la sua vita ha bisogno di stabilità. Potrà trovarla con la sua nuova conoscenza, Maria?

Esperimenti di passioni

Sette uomini e donne tra i 25 e i 45 anni si trovano di fronte al piacere, ma anche al peso, di essere gli artefici del proprio destino. Tuttavia, i rischi e gli effetti collaterali associati al tentativo di bilanciare l'avventura edonistica con il desiderio di sicurezza emotiva sono imprevedibili. Le nozioni idealistiche di individualismo e libertà sono quindi destinate a scontrarsi con la paura della solitudine e della delusione. E così i desideri dei protagonisti spesso li portano fuori strada, a volte da un terapeuta, ma anche verso il vero amore.

Easy Love su Cielo è un film corale in cui sia il regista che i protagonisti stessi sono gli autori delle storie. Interpretando sé stessi, gli attori attingono alla propria realtà per esplorare ciò che potrebbero essere. Ogni sequenza del film appare come un bivio con due sentieri divergenti, e la prossima sezione può essere percorsa solo in modo provvisorio. Un film che si colloca tra documentario e finzione, tessuto con un materiale apparentemente inalterabile, ultra-sensibile e autentico.

