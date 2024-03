Su Netflix, un film con due giovani donne in fuga da criminali e poliziotti corrotti

N etflix propone Early Birds, primo film della piattaforma a battere bandiera elvetica. Ritmo, divertimento, azione e qualche spunto di riflessione sulla libertà femminile ne sono i tratti predominanti.

Arriva su Netflix dal 6 marzo il film Early Birds, la prima collaborazione tra la piattaforma e la Svizzera. Diretto da Michael Steiner, il film Netflix Early Birds è un neo-noir al femminile che racconta la storia di due novelle Thelma e Louise.

Annika, una studentessa alla moda, e Caro, una giovane ribelle, formano un’inedita alleanza dopo che una festa dalle fateli conseguenze le costringe ad affrontare un pericoloso viaggio con un pacco misterioso. Mentre le due ragazze provano a sfuggire a un duro poliziotto che sniffa cocaina, a spacciatori e forse anche a loro stesse, la fuga rivela segreti taciuti che porteranno a uno scontro ad alto rischio in un lussuoso chalet di montagna.

Protagoniste del film Netflix Early Birds sono le due attrici Nilam Farooq e Silvana Synovia, affiancate dalla star del cinema elvetico Anatole Taubman.

La libertà femminile

Il film Netflix Early Birds comincia dopo una notte di bagordi. La giovane Annika osserva ancora stordita un’accesa discussione tra Olli, il proprietario di casa, e due spacciatori quando ha la prontezza di prendere una borsa piena di droga e denaro per rifugiarsi in un appartamento vicino. Sebbene chi discuteva sia morto, la scomparsa della borsa non passa inosservata: prima che Annika se ne accorga, lei e Caro, la vicina presso cui si è riparata, si ritrovano in fuga per la loro stessa salvezza.

Il regista Michael Steiner si è negli anni cimentato con diversi generi cinematografici ma è solo grazie a Early Birds che entra a gamba tesa nel regno del thriller neo-noir. Ambientato nel mondo a luci rosse e della droga del quartiere Langstrasse di Zurigo, restituisce con ritmo fresco e frenetico non solo la storia di due donne, di cui una lavora come escort e l’altra è incline alla microcriminalità, ma anche quella di Thomas Roland, un investigatore dell’antidroga la cui condotta non è del tutto linda. Thelma & Louise, il capolavoro di Ridley Scott, sembra essere il suo punto di riferimento ma non mancano riferimenti al cinema d’azione orientale.

E poco importa se la trama non è del tutto originale e alcuni personaggi mancano di profondità: quello che conta è divertirsi con una vicenda che, tra una fuga e l’altra, racconta del percorso di emancipazione e libertà delle due protagoniste. Perché, nonostante siano armati e cattivi, in fondo gli uomini sono per esigenze di narrazione prettamente stupidi.

Early Birds: Le foto del film

