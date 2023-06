È colpa mia?, adattamento del primo best seller della scrittrice Mercedes Ron. Racconta tra lusso e corse clandestine, dell’amore tra due adolescenti che, figli di genitori diversi, sono pur sempre fratellastri. P rime Video propone il filmadattamento del primo best seller della scrittrice Mercedes Ron. Racconta tra lusso e corse clandestine, dell’amore tra due adolescenti che, figli di genitori diversi, sono pur sempre fratellastri.

Prime Video propone in esclusiva dall’8 giugno il film È colpa mia?, basato sul primo libero della trilogia bestseller di Mercedes Ron divenuta in breve tempo dalla sua pubblicazione nel 2017 un fenomeno letterario soprattutto nei Paesi di lingua spagnola. Del resto, i numeri parlano chiaro: la trilogia nel suo complesso (a È colpa mia? sono seguiti È colpa tua? e È colpa nostra?) conta più di 50 milioni di visualizzazioni su Wattpad e quasi un milione di copie vendute in tutto il mondo.

Protagonisti del film Prime Video È colpa mia? sono gli attori Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Marta hazas, Ivan Sanchez, Eva Ruiz e Victor Varona, mentre la regia è nelle mani di Domingo Gonzalez. Produttore esecutivo del film è infine Alex de la Iglesia, uno dei registi spagnoli più conosciuti e apprezzati al mondo.

La trama del film

La storia del film Prime Video È colpa mia? ruota intorno alla giovane Noah, che è in procinto di lasciare la sua città, il suo fidanzato e I suoi amici per trasferirsi nella villa di William Leister, il nuovo marito ricco di sua madre. Diciassettenne, fiera e indipendente, Noah fa resistenza a vivere in una reggia circondata dal lusso. Lì incontra Nick, il suo nuovo fratellastro, e lo scontro fra le loro personalità forti è evidente da subito. Noah scopre presto che sotto la maschera del figlio modello Nick nasconde una vita di risse, scommesse e corse in auto clandestine, tutto ciò da cui lei si è sempre tenuta alla larga.

Nonostante la distanza abissale tra loro, entrambi iniziano a provare un’irresistibile attrazione che presto si tramuta in vera e propria passione. Né la loro rivalità né l’opposizione di tutti quelli intorno a loro li fermerà dall’innamorarsi follemente e segretamente. Ma il presente turbolento di Nick e il burrascoso passato di Noah metteranno a dura prova le loro vite e il loro amore proibito.

Il poster del film Prime Video È colpa mia?.

Un amore proibito

“Era impossibile resistere ai personaggi di Noah e Nick”, hanno dichiarato Alex de la Iglesia e Carolina Bang, produttori del film Prime Video È colpa mia?. “Trasformare il primo romanzo di Mercedes Ron in un film è stata una sperienza vertiginosa di cui abbiamo sentito tutto il peso. Non potevamo e non dovevamo deludere i fan della trilogia”.

“La storia di Nick e Noah ci ha affascinato sin dall’inizio e siamo sicuri che affascinerà anche gli spettatori”, ha commentato Maria José Rodriguez, il capo della divisione Amazon Originals in Spagna. “Ha una combinazione di elementi perfetti per tenerci sulle spine: una storia d’amore adolescenziale proibita, corse illegali, lusso e alcuni personaggi in grado di rubare letteralmente il cuore. Siamo felici di aver accolto la fiducia riposta da Mercedes e speriamo di essere stati all’altezza delle aspettative dei fan della trilogia, attuali e futuri”.

Il film Prime Video È colpa mia? si rivolge a un target ben preciso di spettatori: la Gen Z. E per tale motivo catturerà l’attenzione del pubblico più giovane con il suo mix tra Tre metri sopra il cielo, Fast and Furious e la serie tv Los Serrano, unito a una colonna sonora che contiene canzoni di artisti come Daddy Yankee o Rosalia.

