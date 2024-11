Dune: Prophecy – La saga segreta delle Bene Gesserit riscrive l’universo di Arrakis nella serie tv Sky

S copriamo i retroscena della Sorellanza in una lotta di potere, intrighi e colpi di scena che minacciano di cambiare per sempre l’Imperium: entriamo nel mondo oscuro e affascinante di Dune: Prophecy.

Dal 18 novembre arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now l’attesissima serie tv Dune: Prophecy. Prodotta da HBO Original e Sky Esclusive, la serie tv Dune: Prophecy si inserisce nell’ampio universo di Dune, creato dall’acclamato autore Frank Herbert ed è ambientata 10.000 anni prima dell'ascesa di Paul Atreides. Le sei puntate di cui è composta seguono due sorelle Harkonnen mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità e fondano la mitica setta che diventerà nota come Bene Gesserit.

Ispirata al romanzo Sisterhood of Dune, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, la serie tv Sky Dune: Prophecies vede nel cast gli attori Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Camilla Beeput, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning e Yerin Ha.

All’origine della Sorellanza

Ambientata nell'universo di Dune 10.000 anni prima dell'epoca di Paul Atreides, interpretato di recente al cinema da Timothée Chalamet, l'epica serie tv Sky Dune: Prophecy racconta la storia delle origini delle Bene Gesserit, l'ordine matriarcale delle Veridiche, che muovendosi dietro le quinte influenzano le politiche del mondo fantascientifico raccontato nel romanzo Sisterhood of Dune.

I sei episodi vedono le attrici Emily Watson e Olivia Williams nei panni di Valya e Tula Harjonnen, leader della Sorellanza, che hanno previsto una minaccia oscura capace di distruggerle e sono disposte a tutto per consolidare il loro potere sull’Imperium. Tuttavia, con l'imperatore Javicco Corrino (interpretato da Mark Strong) minacciato su più fronti e il controllo della “spezia” del mondo di Arrakis ancora in bilico, si sviluppa un gioco di potere pericoloso con conseguenze di vasta portata.

“Corrino è un imperatore che non è così sicuro del suo potere. La sua insicurezza è palpabile”, ha commentato Strong. “Superficialmente è al comando, ma interiormente è pieno di dubbi, il che significa che dietro la sua facciata c’è un vero tumulto. Nel frattempo, ogni casata in questo universo ha una Veridica, addestrata dalla Sorellanza. Ma queste Veridiche fanno parte di qualcosa che somiglia quasi a una rete di spionaggio, tirando i fili dietro le quinte. Corrino si affida molto alla sua Veridica, Kasha, ma alla fine capisce che è leale, naturalmente, nei confronti della Sorellanza. Ci sono molti intrighi. È un mondo ricco e sfaccettato, complesso ma affascinante”.

Il poster originale della serie tv Sky Dune: Prophecy.

Un nuovo nemico

A entrare nell’universo così corrotto e corruttibile della serie tv Sky Dune: Prophecies è Desmond Hart, interpretato da Travis Fimmel, un soldato con 12 missioni su Arrakis alle spalle, il cui reggimento è stato spazzato via in un presunto attacco dei Fremen. Il suo passato misterioso, comunque, porta Desmond a nutrire rancore verso la Sorellanza, e a decidere di allearsi con l'Imperatore Corrino per cancellarne ogni traccia dall’Imperium. Con la Sorellanza altrettanto determinata a controllare il futuro dell’umanità, si preannuncia una battaglia epocale tra Desmond e la spietata leader della Sorellanza stessa, Valya Harkonnen.

“Desmond è un personaggio difficile da decifrare”, ha dichiarato l'attore australiano Fimmel. “È un po’ misterioso e non sai se è un buono o un cattivo. È brutale nel perseguire i suoi obiettivi e si sente giustificato a farlo. Il mondo in cui si muove è molto corrotto e le bugie la fanno da padrone: tutti sono disonesti e il che lo rende un grande enigma che, penso, piacerà molto agli spettatori”.

Nel frattempo, c’è molto altro sullo sfondo a cui i fan dei film di Dune potranno appassionarsi, a cominciare dai giganteschi vermi delle sabbie di Arrakis, dalle origini della “Voce” ipnotica delle Bene Gesserit, dalle scenografie e dalle sequenze CGI visivamente spettacolari. “Quando ho visto i set per la prima volta, sono rimasto sbalordito: è stato come ritrovarsi veramente in un altro mondo”, ha spiegato entusiasta Fimmel. “Penso che le persone si appassioneranno davvero ai vari personaggi e alle loro motivazioni. Amo il mistero di questo racconto, il cercare di capire chi è buono e chi è cattivo. E tutti amano vedere quanta competizione possa esistere tra persone che si odiano davvero!”.

