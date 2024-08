P artendo sa una storia vera, il film Prime Video Dumb Money è una narrazione potente sulle dinamiche di potere, la lotta contro l'ingiustizia e il ruolo delle nuove tecnologie nel plasmare movimenti sociali. Con un cast stellare e una storia ricca di colpi di scena.

Prime Video propone dal 26 agosto il film Dumb Money. Diretto da Craig Gillespie, il film Prime Video Dumb Money si basa su un libro di Ben Mezrich per raccontare la vera storia di uno degli eventi finanziari più straordinari degli ultimi anni: la saga di GameStop, in cui una comunità di investitori al dettaglio ha sconfitto alcuni dei più potenti hedge fund di Wall Street.

Al centro della storia c'è Keith Gill, conosciuto online come "Roaring Kitty", che attraverso il suo canale YouTube e le sue analisi dettagliate ha ispirato migliaia di piccoli investitori a comprare azioni della GameStop. La trama segue l'ascesa vertiginosa del titolo, sostenuto da un movimento collettivo nato su Reddit, e le conseguenze di questo fenomeno sul sistema finanziario.

Ricco il cast: Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D’Onofrio, America Ferrera, Nick Offerman, Anthony Ramos, Sebastian Stan, Shailene Woodley e Seth Rogen.

I personaggi principali

Il film Prime Video Dumb Money è ricco di personaggi variegati, che rappresentano diverse facce del fenomeno GameStop. Paul Dano interpreta Keith Gill, l'uomo comune che diventa un eroe per molti. La sua passione e trasparenza attirano un vasto pubblico, come sottolineato da lui stesso: “In un mondo fatto di fumo negli occhi e specchi, qui c’è un ragazzo che è tutto trasparenza”. La sua compagna Caroline, interpretata da Shailene Woodley, rappresenta il sostegno silenzioso e fiducioso, mentre Pete Davidson dà vita a Kevin, il fratello scapestrato di Keith.

Dall'altra parte della barricata troviamo i magnati della finanza, come Gabe Plotkin (Seth Rogen), Steve Cohen (Vincent D'Onofrio) e Ken Griffin (Nick Offerman). Questi personaggi incarnano l'élite finanziaria, pronta a manipolare il mercato a proprio favore, come descritto da Ryder: " Ci sono state persone che hanno investito enormi quantità di denaro e hanno venduto al momento giusto. E ci sono stati dei veri e propri perdenti”.

Un'altra figura cruciale è Vlad Tenev, interpretato da Sebastian Stan, co-fondatore di Robinhood, la piattaforma di trading coinvolta nella controversia. Tenev rappresenta l'ambiguità del sistema, che professa democrazia finanziaria ma è intrappolato nelle dinamiche del potere e del profitto.

Il poster originale del film Prime Video Dumb Money.

La disuguaglianza economica

Il film Prime Video Dumb Money esplora temi complessi e attuali, come la disuguaglianza economica e il potere delle grandi istituzioni finanziarie. Il film mostra come un gruppo di piccoli investitori possa sfidare il sistema, un tema sintetizzato da Schwarzman: “Le persone avevano bisogno di qualcosa di più grande di loro in cui credere. E ciò che agli altri poteva sembrare semplicemente un'azione, è diventato qualcosa di molto più significativo per altri”. Questo sentimento di ribellione e speranza è centrale, riflettendo la frustrazione e il desiderio di cambiamento di una generazione intera.

Inoltre, il film tratta il tema della trasparenza e dell'autenticità, contrapposto all'opacità del mondo finanziario. Roaring Kitty diventa un simbolo di trasparenza, in un mondo dove le regole sono spesso piegate a favore dei potenti. Gillespie commenta: “Abbiamo preso le informazioni disponibili e il pubblico può analizzarle da solo”.

Il film non si limita a glorificare l'impresa dei piccoli investitori ma esplora anche le conseguenze di un mercato volatile e le storie umane dietro le statistiche. Questo equilibrio tra spettacolo e riflessione rende Dumb Money non solo un racconto avvincente, ma anche un'analisi critica e contemporanea del nostro sistema economico.

Dumb Money: Le foto del film 1/43 2/43 3/43 4/43 5/43 6/43 7/43 8/43 9/43 10/43 11/43 12/43 13/43 14/43 15/43 Myha’la Herrold stars in Dumb Money. 16/43 Seth Rogan and Olivia Thirlby star in Dumb Money. 17/43 Pete Davidson and Kate Burton star in Dumb Money. 18/43 19/43 20/43 21/43 22/43 23/43 24/43 25/43 Paul Dano stars in Dumb Money. 26/43 Talia Ryder and Myha’la Herrold star in Dumb Money. 27/43 Vincent D’Onofrio stars in Dumb Money. 28/43 Sebastian Stan stars in Dumb Money. 29/43 Talia Ryder stars in Dumb Money. 30/43 Seth Rogan stars in Dumb Money. 31/43 Sebastian Stan stars in Dumb Money. 32/43 33/43 34/43 35/43 36/43 37/43 38/43 39/43 40/43 41/43 42/43 Paul Dano stars in Dumb Money. 43/43 PREV NEXT