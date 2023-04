I n una giornata qualsiasi, Milano è stata sorpresa dalla presenza in giro di due ragazzi con in testa la maschera di un grande occhio. Di loro non si sa niente di più. Scherzo, goliardata, esperimento sociale o trovata felliniana, non si sa. Questo è lo straordinario resoconto fotografico di una giornata di primavera tra amore e surrealismo.

Due ragazzi con in testa la maschera di un grande occhio a Milano: niente di più. Sono stati visti vagare per le strade della città, fermati e fotografati. Di loro non si sa nulla. A prima vista, sembrano due innamorati qualsiasi che assaporano una tiepida giornata di sole, tra piazza Duomo e il Castello Sforzesco.

Due ragazzi con in testa la maschera di un grande occhio a Milano: niente di più. Sono stati avvicinati da ragazzi e ragazzi, uomini e donne di qualsiasi età, bambini e bambine incuriositi dal loro modo di guardare il mondo. Di loro non si sa nulla. A prima vista, sembrano due innamorati qualsiasi che hanno voluto sottoporsi a un esperimento sociale, tra un giro in Galleria e una corsa in tram.

Due ragazzi con in testa la maschera di un grande occhio a Milano: niente di più. Non hanno aperto bocca mentre la città vedeva prendere vita la loro voglia di spostarsi di via in via, in un centro città da dove non si vedono nemmeno le colline. A prima vista, sembrano due innamorati usciti fuori da un film di Fellini, che hanno manifestato la loro voglia di amare senza il bisogno di aprire gli occhi sulle rotaie.

Due ragazzi con in testa la maschera di un grande occhio a Milano: niente di più. Hanno preso vita senza aver paura mentre la città li osservava far niente di male. Dissolti davanti agli occhi dei passanti hanno manifestato il loro amore, senza bisogno di proclami o reel sui social. A prima vista, sembrano due alieni dei sentimenti, cascati giù dalla Luna per indagare le reazioni di noi terrestri.

Due ragazzi con in testa la maschera di un grande occhio a Milano: niente di più. Ci si chiede chi siano e cosa nascondano. Urlano silenziosamente al mondo il loro bisogno di guardare all’unisono all’essenza dell’attimo senza vedere nulla. A prima vista, sembrano venuti tra noi per portarci un segno di pace: una rivoluzione che invita a lasciarsi andare senza avere paura di niente.

Niente di più. Li avete visti anche voi? Sapete più di noi qualcosa su chi siano? Qualcuno ha avuto la fortuna di capire cosa si celi dietro?

