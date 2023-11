Dream Scenario: E tu, hai mai sognato Nicolas Cage? – Una clip in esclusiva del film

D ream Scenario è il nuovo film con protagonista un incredibile Nicolas Cage, nei panni di un professore che tutti cominciano a sognare. Ve ne mostriamo una clip in esclusiva.

È al cinema, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection, il film Dream Scenario. Diretto da Kristoffer Borgli, già apprezzato regista del bellissimo Sick of MySelf, e interpretato da Nicolas Cage, Dream Scenario è stato presentato in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica.

Genial black comedy che nel giro di breve tempo è già diventata un film cult, Dream Scenario vede la vita di Paul matthews (Nicolas Cage), anonimo professore universitario e padre di famiglia, stravolta da un’improvvisa, travolgente celebrità, quando inizia ad apparire in sogno a milioni di perfetti sconosciuti. Da un giorno all’altro, è famoso, uno status che potrebbe permettergli forse di realizzare ogni suo desiderio. Ma la fama, si sa, è una cosa effimera, passeggera. Ma, dopo il suo quarto d’ora di visibilità, Paul scoprirà presto che basta un attimo per trasformare ogni sogno nel suo opposto.

Tutti lo sognano

Paul Matthews, il protagonista del film Dream Scenario, è un marito, un padre, un professore universitario in crisi, un trasandato uomo qualunque̶ e la persona più famosa del mondo quando inizia ad apparire a caso nei sogni degli altri. Prima sua figlia, poi una vecchia fidanzata, poi i suoi studenti, poi praticamente tutti gli abitanti del pianeta, finché Paul si ritrova riconosciuto, celebrato e desiderato al di là dei suoi sogni più sfrenati.

È questo l’incipit dell’opera che segna il debutto in lingua inglese di Kristoffer Borgli, che segue l’ascesa e il declino di un uomo nei suoi quindici minuti di fama. Una visione aspramente divertente e giocosamente contorta della coscienza collettiva della vita moderna, in cui chiunque può improvvisamente diventare uno strano tipo di celebrità e ricadere altrettanto rapidamente nell'oscurità o nell'infamia.

“Sono attratto dai personaggi testardi, che vivono e muoiono inseguendo i loro principi irraggiungibili”, ha affermato Borgli, il cui precedente lungometraggio Sick of Myself del 2022, la storia di una bella giovane donna di Oslo che ottiene il successo sui social media dopo essersi sfigurata. “Vedo la fiction come un luogo in cui indagare gli aspetti oscuri o disfunzionali della vita moderna. C’è una tendenza molto umana a concentrarsi sullo spazio negativo, su ciò che sentiamo di non avere, anche quando apparentemente abbiamo tutto. Ci rendiamo infelici in assenza di un potenziale inventato”.

Da sogno a incubo

Interpretato da un Nicolas Cage quasi irriconoscibile, il film Dream Scenariocrea una commedia dark sui tentativi di Paul Matthews di gestire la sua improvvisa e improbabile fama̶ un casting eccezionalmente intelligente per uno degli attori più prolifici e riconoscibili di oggi. Trasformatosi in un gregario senza personalità in abiti da papà di L.L. Bean, Cage si appropria del personaggio e del ruolo con uno zelo mozzafiato, cavalcando la cresta di un lavoro recente che ha suscitato piacere in ogni momento.

“Paul è un gentiluomo e un uomo profondamente riflessivo che ha a cuore il suo lavoro e i suoi studenti, ma che non è riuscito a eccellere a causa di insicurezze personali”, ha sottolineato Nicolas Cage. “Vuole essere pubblicato, ma non sa cosa gli impedisca di farlo. Cerca altri bersagli da incolpare”.

Ha anche aggiunto Borgli: “Paul ha una bella casa, una famiglia che gli vuole bene e lavora in un’università che non sarà Harvard, ma non è nemmeno un college di quartiere degradato. Nella narrazione che Paul ha costruito intorno alla sua vita, manca qualcosa”.

“Non ci si aspetterebbe mai che uno come lui possa essere sognato da tutti”, ha continuato Cage. “Non è un adone. E non è una rockstar o un eroe del calcio... è solo un padre un po’trasandato, anche se intelligente, quel tipo di uomo medio che la gente non guarderebbe due volte”.

Ma quando i sogni collettivi si trasformano in deliranti e sanguinosi incubi, la famiglia di Paul, e poi il mondo, si rivoltano contro di lui. “Quando le persone iniziano ad avere incubi su Paul, tutti i membri della famiglia sono immediatamente influenzati dal cambiamento”, ha evidenziato Julianne Nicholson, che interpreta la moglie di Paul. “È un’idea interessante: non aver fatto nulla di male, ma avere tutti, il mondo intero, contro di te”.

