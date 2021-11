Drag Race Italia: tutto sullo show in streaming di Tommaso Zorzi

È sbarcata su Discovery+ dal 19 novembre, con la promessa di far divertire e nello stesso tempo riflettere. Drag Race Italia punta tutto sulla scrittura e su tre giudici perfetti per questo ruolo: Tommaso Zorzi, Priscilla e Chiara Francini

Parrucche cotonate, unghie fluorescenti e tanta voglia di mettersi in gioco. Drag Race Italia, versione nostrana del programma cult di RuPaul, è finalmente arrivato su Discovery+ e con un ritardo quasi imperdonabile. Il format esiste infatti da anni, con la prima puntata andata in onda nel 2009 e 24 Emmy conquistati.

Come si suol dire, però, non è mai troppo tardi. L'universo drag ha letteralmente invaso lo studio dedicato allo show, conquistando i giudici che stanno facendo a gara per aggiudicarsi l'attenzione delle partecipanti. La sfida è entrata nel vivo, con l'adattamento italiano che richiama molto le atmosfere della versione originale statunitense alla quale si riferisce.

Che cos'è Drag Race Italia

Come vi abbiamo anticipato, si tratta di uno show che tutto dedicato al mondo drag. La matrice del format è rimasta la medesima rispetto al prodotto madre, con qualche cambiamento (necessario) per rendere più fluida la versione tricolore. Nessuno sconvolgimento, niente paura. Anzi: i punti chiave sono rimasti gli stessi.

Il meccanismo delle sfide rimane lo stesso, con due manche - minichallange e maxichallange - con 8 le scoiattoline (a voler citare RuPaul) pronte a giocarsi la carta vincente per convincere la giuria. Le gare si svolgono a colpi di performance, con musical a tema e cambi d'abito improvvisi. Non mancano le schermaglie verbali, al centro delle dinamiche di gioco rese avvincenti dalle diverse personalità delle concorrenti: Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Ivana Vamp, Le Riche, Lumbamba.

Nella versione italiana, è presente anche lo spin off Untacked, che qui diventa parte integrante dello show. Per questo, non vi sembri strano vedere le drag rilassarsi e chiacchierare sul divano. O meglio, le sentirete parlare in modo poco carino dell'eliminata di turno. È qui che entra in gioco anche Tommaso Zorzi, protagonista indiscusso dell'After The Race, e pronto ad accogliere le impressioni a caldo dell'ultima uscita dalla competizione.

La giuria di Drag Race Italia

Drag Race Italia non è solo uno show strutturato per divertire, ma è anche un modo per riflettere. Non mancano infatti i messaggi di inclusività e rispetto che caratterizzano ogni puntata. A spiegarlo bene è una dei tre giurati, Priscilla, che ha dichiarato: "Esteticamente siamo fake ma quello che vedete sul palco è vero: attraverso la maschera tiriamo fuori una parte di noi, genuina, che non riusciamo a esprimere nella vita quotidiana". E aggiunge: "Questo show arriva al momento giusto: è la risposta agli applausi in parlamento per la bocciatura della Ddl Zan".

Nella versione italiana, sono presenti tre giudici fissi, ai quali si alternano gli ospiti presenti nelle diverse puntate. A fare la differenza, in questo trio, è sicuramente la brillantezza (quasi dissacrante) di Tommaso Zorzi ma anche la preparazione di Chiara Francini, mai scontata e sempre sul pezzo.

A desiderare un posto a Drag Race Italia è stato anche Tiziano Ferro, che ha avuto modo di dichiarare: "Per ora non sono ancora un giudice, ma solo per ora. Sono cresciuto in una generazione dove mancava la rappresentanza di persone diverse da me. Grazie quindi per aver dato l'importanza che merita l'arte delle drag queen nel mondo che, peraltro, abbiamo contribuito anche noi a inventare, da Pirandello in poi".

Il potenziale della versione italiana

Le premesse sono ottime, non tanto per centrare l'obiettivo di replicare il successo della versione madre, ma per lanciare un messaggio importante che non solo parli di inclusività e diritti LGBTQIA+ ma anche di un modo da scoprire, attraverso spunti di riflessione e divertimento.

Il cast scelto, poi, è sembrato ottimo. Le otto concorrenti hanno già avuto modo di mostrare un grande potenziale, a cominciare da Lubamba: "Il mio sogno? Diventare una popstar come Britney, anche se forse già lo sono… ascoltate il mio brano più famoso e fatemi sapere. Una ballata romantica: il titolo? Escilo". L'abilità di giocare con le parole è anche di Ivana Vamp: "Il canto è il mio antidepressivo e l'autoironia la mia chiave: vuoi essere la mia serratura?", mentre la Riche ha voluto affermare il suo essere siciliana verace e il suo attaccamento... alle scarpe Louboutin!

Il fenomeno Chiara Francini

Tommaso Zorzi è perfetto, Priscilla tagliente al punto giusto ma il vero valore aggiunto di questa giuria non può che essere Chiara Francini. L'attrice toscana parla il linguaggio arcobaleno da sempre, con quell'impronta che ci ricorda un po' quella di RuPaul: "Mi sento un po' come Giovanna D'Arco: mi sento arsa perché con questo programma stiamo facendo una cosa molto grossa. L'alfabeto di Drag race Italia si coniuga perfettamente con quello dei giovani. Oggi più che mai abbiamo bisogno di show come questi che, secondo me, è molto filologico: è divertente ma veicola dei messaggi importantissimi".

Quando e dove va in onda Drag Race Italia

Drag Race Italia è trasmesso su Discovery+, per 6 puntate a settimana, quindi per tutti gli utenti abbonati. È però destinato ad arrivare anche in chiaro su Real Time, da gennaio 2022.