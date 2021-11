L a famiglia Crawley torna nel 2022 e il teaser ci svela un colpo di scena determinante per la storia del film, ancora top secret. Sei pronta per immergerti con noi nei panni aristocratici di Downton Abbey: A New Era?

Ferme tutte, dallo Yorkshire è arrivata una doppia sorpresa: Downton Abbey: A New Era è una realtà in arrivo e Lady Violet ha deciso di fare un annuncio decisamente choc per le fan della famiglia Crawley.

Ebbene sì, quando meno ce lo aspettavamo, il sequel del film tratto dalla serie omonima di Julian Fellows ha svelato aggiornamenti a dir poco stuzzicanti.

L’annuncio choc del teaser

«Tanti anni fa, prima che nasceste voi, ho conosciuto un uomo e ora sono entrata in possesso di una villa nel sud della Francia». Con queste strabilianti parole, Lady Violet Crawley lascia senza parole tutta la famiglia. Comincia così il teaser trailer di Downton Abbey: Una Nuova Era. Con la sua consueta aria sorniona, Lady Violet lancia il sasso e poi si ritira, augurando la buonanotte ai familiari, lasciandoli liberi di parlare sul suo «misterioso passato». In effetti, la notizia è decisamente forte, non solo per la famiglia Crawley, ma anche per tutte noi fan, che infatti ci chiediamo: chi è quell’uomo e cosa è successo con Lady Violet?

Il teaser, arrivato quasi a sorpresa, sgancia una notizia bomba che, in effetti, potrebbe essere determinante per la storia di tutto il film, che è ancora praticamente top secret.

La trama

Proprio il breve filmato che presenta Downton Abbey: A New Era rivela infatti qualche dettaglio in più sul film. Non molto, ma abbastanza per consolidare l’ipotesi, per cui le vicende della famiglia Crawley potrebbero sposarsi dalla dimora nello Yorkshire sulla Costa Azzurra, là dove sorge la villa eredita da Lady Violet. In effetti, il teaser ci mostra la famiglia di aristocratici inglesi in preda ai preparativi per un viaggio che una scritta in sovraimpressione definisce «la più grande fuga dell’anno». Destinazione? A giudicare appunto dalle immagini, la residenza bianca che si affaccia sul mare della costa meridionale francese.

Sempre dalle immagini del teaser, scopriamo anche che ci sarà un matrimonio, in linea con gli sviluppi del film precedente. Si tratta delle nozze tra Tom Branson ex autista della famiglia e vedovo della scomparsa Lady Sybil, che si sposa con Lucy Smith, figlia illegittima della baronessa Bagshaw, come si poteva intuire nella pellicola del 2019. Nel teaser, infatti, vediamo il loro primo bacio da marito e moglie.

La Francia del Sud potrebbe quindi essere la location scelta delle nozze, perché si vedono anche grandi preparativi e il signor Carson che commenta: «Meglio che siano preparati: gli inglesi stanno arrivando».

Il film

Di Downton Abbey: A New Era si parla ormai da quasi due anni. Dopo il successo del primo film (distribuito al cinema nell’autunno 2019), il progetto del sequel è stato confermato all’inizio del 2020, anche se la pandemia ha ritardato le riprese, avviate poi nella primavera 2021. A scrivere il film è stato ancora Julian Fellowes, già ideatore dell’omonima serie tv e vincitore del premio Oscar per la sceneggiatura di Gosford Park. Alle regia, invece, c’è Simon Curtis (Marilyn; Vi presento Christopher Robin), al posto di Michael Engler.

Quando arriva al cinema

Secondo la campagna promozionale ufficiale di Downton Abbey: A New Era, la data di uscita del film è 18 marzo 2022. In Italia, tuttavia, i film in genere vengono distribuiti nelle sale il giovedì, per cui la data che devi segnarti sul calendario è quella del 17 marzo 2022. Per allora, di certo sarà anche uscito un trailer ufficiale e conosceremo qualche dettaglio in più sulla trama del film. La pellicola arriverà quindi prima dell'altrettanto attesa quinta stagione di The Crown.

Il cast

Chi rivedrai in Downton Abbey: A New Era? Ovviamente, tutti i componenti (viventi) della famiglia Crawley, rispettivi interpreti e gli altri personaggi. Ritroverai quindi Maggie Smith (Lady Violet), Hugh Bonneville (Lord Grantham) Michelle Dockery (Lady Mary), Allen Leech (Tom Brenson), Tuppence Middleton (Lucy Smith), Laura Carmichael (Edith), Harry Hadden-Paton (Bertie), Elizabeth McGovern (Cora). Ancora, ci saranno Sophie McShera, Lesley Nicol, Penelope Wilton, Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Kate Philips, Stephen Campbell Moore, Michael C. Fox, Jim Carter.

Nel sequel ci sono ben quattro novità nel cast, cioè Hugh Dancy, Dominic West, Laura Haddock (nel ruolo di Myrna Dalgleish) e Nathalie Baye, che interpreterà un’amica di lunga data di Lady Violet.

Il mistero di Henry Talbolt

A proposito del cast, tra i nomi che compaiono in fondo al teaser, manca quello di Henry Talbolt (interpretato da Matthew Goode): il secondo marito di Lady Mary non compare mai, neanche nelle foto di scena né nelle immagini del video. Dopo le varie vicende sentimentali di Lady Mary, tutte le fan di Downton Abbey sono state più che felici di vederla insieme al secondo marito Henry. Che fine ha fatto?

Va detto che già nel primo film, Matthew Goode compariva pochissimo, a causa di una sovrapposizione di impegni di lavoro dell’attore. La speranza, quindi, è che anche questa volta l’uomo sarà presente, anche se in maniera marginale, vivo e vegeto. L’allarme in rete, infatti, riguarda proprio lui, grande assente nelle prime anticipazioni del film. Mesi fa, i rumors insistevano un colpo di scena che «spezzerà il cuore di Highclere Castle e del pubblico» e che il tabloid The Sun aveva definito «davvero emozionante: lascerà tutti in lacrime». Adesso in tante fan si chiedono se non devono prepararsi a un’altra scomparsa. Non ci siamo mai ancora riprese per la morte di Matthew Crawley, speriamo di non perdere un altro personaggio!