Downton Abbey 2 – Una nuova era: Un film nel film sconvolge i personaggi dell’amata serie tv

D ownton Abbey 2 – Una nuova era, il secondo film che trae spunto dalla serie tv, sarà nelle sale italiane dal 28 aprile. Siamo finalmente in grado di raccontare come procedono le vicende dei personaggi che avete tanto amato.

Arriva al cinema il 28 aprile Downton Abbey 2 – Una nuova era, il secondo film tratto dalla serie tv cult di Julian Fellowes distribuito da Universal Pictures Italia. Diretto da Simon Curtis, l’attesissimo ritorno cinematografico del fenomeno globale riunisce l’amato cast per un grande viaggio verso il sud della Francia per svelare il mistero della villa appena ereditata dalla Contessa madre.

Ritroveremo quindi tutti gli amati personaggi della serie tv ma anche tantissime guest star che popolano il racconto e lo rendono ancora una volta unico e magico.

Come continua la storia

Downton Abbey 2 – Una nuova era, il film che continua le vicende della serie tv, comincia nel 1928. la famiglia e la servitù di Downton Abbey partecipano tutti al matrimonio di Tom Branson e Miss Lucy Smith, figlia di Maud, Lady Bagshaw.

Da quando la sua salute è peggiorata, la Contessa Madre, la vedova Crawley, si è trasferita di nuovo a Downton per essere più vicina alla sua famiglia. Lord Grantham annuncia che l’avvocato di famiglia farà visita a Downton su richiesta della Contessa Madre e che tutta la famiglia deve essere presente. Violet ha ereditato una villa nel sud della Francia ma la vuole lasciare in eredità a Sybbie, la figlia di Lady Sybil e Branson. Decisione che non piace molto a Tom Branson.

Pieno di domande sul perché il defunto Marchese di Montmirail abbia lasciato un dono così generoso alla Contessa Madre, Lord Grantham riceve un’interessante telefonata. Mister Barber, un regista della società cinematografica British Lion, vuole ambientare il suo prossimo film muto, The Gambler, a Downton Abbey. Robert pensa che sia un’idea grottesca ma, con un’importante offerta sul piatto e un veloce tour dei solai e del tetto con Lady Mary, concede con riluttanza a Mary di occuparsi lei della cosa e fare quello che crede sia meglio.

Nei sottoscala, la notizia dell’arrivo del film a Downton causa grande agitazione. Daisy e Anna sono sopraffatte dall’eccitazione all’idea di vedere di persona i loro idoli delle matinée mentre Mrs Hughes deve trovare il modo per riferire la notizia a Mr Carson. Daisy e Andy sono ormai sposati e vivono nella fattoria di Mr Mason all’interno della proprietà. L'arrangiamento presenta, però, le sue difficoltà anche se Daisy elabora un piano che, spera, porterà la coppia di neosposi ad avere il proprio spazio.

Mentre la troupe e le star del film si preparano ad arrivare a Downton Abbey, la famiglia pianifica la fuga dall’imminente caos. Sfrutta così l’opportunità per andare a vedere la villa nel sud della Francia. Edith pensa di tornare a lavorare dopo la nascita del figlio Peter. E la prospettiva di scrivere un articolo su quanto il sud della Francia sia diventato una destinazione di gran moda per le vacanze dei ricchi e famosi è troppo allettante per essere rifiutata.

Mentre la famiglia si prepara per la partenza verso la Francia, l’attrice e l’attore protagonisti del film arrivano alla casa mandando la servitù in un frenetico stato di eccitazione. Myrna Dalgleish di persona è bella quanto sui manifesti, ma sarà all’altezza della sua fama? Il suo co-protagonista, Guy Dexter, è affascinante e gentile e lascia le donne della servitù in estasi nei corridoi. Il suo fascino non è estraneo a Thomas Barrow che però, essendo stato respinto così crudelmente in passato, tiene fermamente sotto controllo i suoi sentimenti.

Essendo stato convinto da Lady Mary a portare con loro Carson in Francia, Robert e il resto della famiglia si imbarcano per la Francia per conoscere i Montmirail lasciando a Mary la responsabilità della squadra del film. Robert e Cora sono piacevolmente sorpresi dal caldo benvenuto che ricevono dal nuovo Marchese di Montmirail. Si rendono, però, conto che ci vorrà del tempo perché la madre si abitui all’idea di perdere la sua casa d’inverno in favore di una bambina che appartiene a questa famiglia aristocratica inglese.

Una volta in Francia, la famiglia cerca di svelare il mistero di questo generoso dono ricevuto dalla Contessa Madre e si gode i meravigliosi paesaggi della Costa Azzurra. Cercando la verità, però, Robert trova di più di quello che si aspettava e questo genera più domande che risposte. Domande alle quali solo sua madre può rispondere. Avendo anche lei un segreto, Cora si sente obbligata a condividerlo con il marito e questo affretta la loro partenza dalla Francia.

A Downton il film è tormentato dai problemi perché la società cinematografica minaccia di bloccare i finanziamenti a causa dell’aumento di popolarità dei film sonori. Jack manda a casa i suoi artisti secondari perché non può più pagarli. Quando il film è sull’orlo del collasso, Mary e Mrs Hughes vanno in soccorso al regista con un’idea ingegnosa che potrebbe salvare la situazione ma che significa che tutta la servitù deve darsi da fare e dare una mano. Mr Molesley scopre un sorprendente talento che non sapeva di avere e che apre una nuova opportunità di carriera per il suo futuro.

I Crawley tornano a Downton dove Isobel ha ricevuto da Violet il compito di occuparsi delle carte. Qui scopre alcune lettere del defunto Marchese di Montmirail alla Contessa Madre e ne parla con Violet e Robert. Con l’aiuto dell’intera servitù Jack Barber riuscirà a completare il suo film.

Downton Abbey 2: Una nuova era è un film pieno di momenti allegri, divertimento e umorismo, lacrime di gioia e di tristezza e nuovi inizi.

Tuppence Middleton e Allen Leech in Downton Abbey 2 - Una nuova era.

Intervista a Julian Fellowes

Il film Downton Abbey 2 – Una nuova era, come la serie tv da cui è tratto, nasce dalla mente di Julian Fellowes. Ed è l’autore a parlarci della genesi del film e della direzione che prende la storia.

Dove sono i personaggi di Downton all’inizio di questo nuovo film, Downton Abbey 2 – Una nuova era?

Alla fine del primo film era chiaro che Mary stava prendendo il controllo a Downton. E questo è un tema che ci accompagna per tutto il corso del secondo film. Uno dei compiti che fanno parte dell’essere in un business ereditario è accettare che è ereditario e che arriva il momento in cui la tua utilità diminuisce, il momento di passare il testimone alla generazione successiva. Il matrimonio di Edith con Bertie sta andando bene e lei ha appena dato alla luce un bambino ma, con una mentalità piuttosto moderna, gestire Brancaster e la maternità non è abbastanza per lei. Ha bisogno di un’attività che stimoli il suo cervello e che sia al di fuori della sua famiglia.

Negli anni ‘20 e durante la Prima Guerra Mondiale, le donne erano state messe a lavorare in diversi campi e con diversi impieghi e questo le ha incoraggiate a voler lavorare. Il lavoro di Cora e Robert nel primo film era ospitare il Re e la Regina, cosa che hanno fatto con buona grazia. Entrambi hanno un percorso emotivo più difficile in questo film. Questa volta volevo dare più da fare a tutti i personaggi e sono piuttosto contento del risultato.

Cosa ha portato il regista Simon Curtis al film Downton Abbey 2 – Una nuova era?

Io e Gareth Neame (il produttore, ndr) abbiamo cominciato a pensare a Downton circa 12 anni fa e Simon fa parte della struttura interna di questo progetto da allora, come tutti i partner centrali della squadra e del cast, inclusa mia moglie. Simon ha uno spiccato senso della narrazione, che è sempre un dono utile, ma con Downton è essenziale per la natura narrativa multipla delle sceneggiature.

Alcune storie sono grandi e corrono per tutto il film, altre sono piuttosto brevi e raccontate in tre scene solamente. In ogni caso, tutte le storie sono interconnesse. Ci sono molte scene che servono più di una storia. E questo è il motivo per cui, quando facciamo la lettura del copione all’inizio della produzione, dico sempre agli attori di prendersi la responsabilità della loro propria storia.

Come cominci a strutturare un film come Downton Abbey 2 – Una nuova era che ha una così grande molteplicità di voci?

Il mio primo colpo di fortuna è stato che mi hanno chiesto di scrivere un film per Robert Altman, che poi è diventato Gosford Park. Sospettavo che Altman si sentisse fuori dalla sua zona di comfort a fare un film sul sistema di classi sociali britannico. Ho pensato allora che l’unico modo per aggirare il problema fosse scrivere una sceneggiatura completamente altmaniana. Così, ogni volta che girava la pagina ne avrebbe riconosciuta la struttura. Per riuscirci sono uscito per andare alla videoteca - a quei tempi si faceva così – e ho preso ogni singolo film di Altman che ho trovato. Li ho guardati tutti in tre, quattro giorni e, nonostante l’ambientazione, ho progettato il film in modo che Altman potesse riconoscere il suo territorio.

Il risultato è stato che ho scoperto che mi piaceva quella forma di narrazione e che era perfetta per me. Da allora, mi sono allontanato dalla narrazione chiara, lineare, per una narrazione a più voci, multipla. Una forma con molti archi di sviluppo che è rimasta la mia. Questa struttura ha caratterizzato tutta la serie di Downton dal suo primo concepimento. Ma questo significa che devi avere a bordo registi che sono interessati a questo modo di narrare, comprendono le storie e le seguono. Simon è molto bravo in questo.

Quando scrivi, quanto sei consapevole dell’equilibrio tra dramma e umorismo?

Il genere di comicità che mi piace è quello della vita reale. Nelle nostre vite di tutti i giorni conosciamo tutti persone che sono più divertenti di altre. Queste persone hanno il dono di uscirsene con frasi che sono divertenti ma che non ti staccano da quello che ti succede intorno. In un certo senso, puoi tornare alla verità del contesto narrativo senza difficoltà. Questo è il tipo di comicità che si sposa bene con una saga familiare continuativa come Downton. E naturalmente per questo hai bisogno che un certo numero di membri del cast abbia talento con le battute comiche.

Sono stato fortunato con Maggie Smith, perché avevo già lavorato con lei prima e il personaggio che ho scritto per lei in Gosford Park era piuttosto simile a Violet Grantham in Downton. Maggie ha molti talenti e uno di questi è che sa essere molto divertente per un minuto e due minuti dopo farti piangere senza trasformarsi in un’altra persona. Lei resta sempre molto fedele al personaggio.

Quali sono le principali differenze tra scrivere una serie televisiva e un film?

La differenza principale tra i due è che quando scrivi una serie per la televisione, dopo la prima, scrivi per interpretazioni che già esistono. Scrivi per e sugli attori. Per esempio, Lesley Nicol è un’attrice molto divertente ma all’inizio di tutto questo non la conoscevo bene. L’avevo vista in East is East dove era molto brava ma più mi rendevo conto di quanto fosse divertente più scrivevo per il fatto che fosse divertente. Impari anche quali attori sono molto bravi nelle scene più emotive e allora, deliberatamente, do loro materiale in cui so che brilleranno perché questo ti dà punti. Io faccio parte della specie in estinzione che pensa che uno dei compiti dell’industria dell’intrattenimento sia intrattenere.

Voglio che la gente guardi Downton e se lo goda. Voglio che vada a vedere questo film, passi il tempo piacevolmente, rida, pianga, poi esca per andare a cena e torni a casa sentendo di aver trascorso proprio una bella serata. Questo è il mio obiettivo e se la gente chiede se intrattenere e basta sia abbastanza, la mia risposta è sì. Spero anche che ogni tanto riusciamo a farli pensare alla disparità di background in una società egalitaria, o alla difficoltà di essere omosessuale in un periodo storico in cui era ancora illegale. Tocchiamo questo tipo di argomenti ma non sono lo scopo principale del film. Lo scopo del film è regalare al pubblico una bella serata.

Downton Abbey 2: Una nuova era - Le foto del film 1/24 2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 9/24 10/24 11/24 12/24 13/24 14/24 15/24 16/24 17/24 18/24 19/24 20/24 21/24 22/24 23/24 24/24 PREV NEXT