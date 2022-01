È in arrivo su Canale 5 Dos Vidas, una nuova soap destinata a conquistare il pubblico con due personaggi femminili forti, che in epoche diverse, lottano per affermare loro stesse e i loro sentimenti. Ma di cosa parla? Chi sono le protagoniste? E chi gli altri personaggi?

Dos Vidas è la nuova soap che Canale 5 ha acquistato per tutti coloro che amano il genere. Molto probabilmente andrà a sostituire Una vita che, come Il segreto, si appresta a scrivere la parola fine sulle vicende degli abitanti di Acacias 38.

Di produzione spagnola, Dos Vidas, nuova soap di Canale 5, ha il compito di non deludere le aspettative dei 3 milioni di spettatori che ogni giorno cercano evasione, divertimento e sogno, tra gli intrighi amorosi di Beautiful prima e di Uomini e donne dopo.

Ma di cosa parla Dos Vidas? Chi sono i protagonisti? Cosa hanno in serbo per noi?

DUE VITE, DUE EPOCHE

Dos Vidas, la nuova soap di Canale 5, si caratterizza prima di tutto per essere ambientata in due epoche temporali diverse e per seguire in parallelo le vicende di due figure femminili forti e determinate. Al centro della vicenda vi sono Carmen e Julia, nonna e nipote, due donne con molto più in comune del loro stesso sangue. Anticonformiste disposte a cambiare il mondo che le circonda, Carmen e Julia perseguono i loro sogni per divenire padrone del loro destino e lottare per l’amore in cui credono, anche se tutto sembra remar loro contro.

Ambientata nella moderna Spagna e nella colonia della Guinea Spagnola negli anni Cinquanta, Dos Vidas intreccia i destini di nonna e nipote in maniera inaspettata e avvincente, rivelandosi più di una semplice storia d’amore. Girata in interni e con molte scene in esterno realizzate al Parco Rurale Anaga a Tenerife e a Madrid, Dos Vidas promette di non deludere le aspettative di chi vuole sì vivere storie contrastanti ma anche riflettere su come si sia evoluta la figura femminile negli anni grazie a chi tutto ha rischiato per affermarsi e su un tema ancora oggi, purtroppo, pregnante come il razzismo.

Laura Ledesma e Amparo Piñero, le protagoniste di Dos Vidas.

JULIA E CARMEN, LE PROTAGONISTE DI DOS VIDAS

Al centro di Dos Vidas, la nuova soap di Canale 5, ci sono i personaggi di Julia e Carmen. Nonna e nipote, Julia e Carmen sono separate da mezzo secolo e da due continenti. Hanno però in comune qualcosa che va oltre i vincoli di parentela. Entrambe lottano per concretizzare i loro sogni andando contro le regole imposte. Ed entrambe incontrano l’amore dove e quando meno se lo aspettano.

Ma chi sono nello specifico? E da chi sono interpretate?

Julia

Julia è una donna di oggi che ha trascorso i primi trent’anni della sua esistenza a vivere una vita che non le appartiene. Nella settimana in cui dovrebbe sposarsi, scopre che il suo vero padre è appena morto e che le ha lasciato in eredità una casa in montagna.

Volendo ritrovare se stessa e svelare quel passato che le è sempre stato nascosto, sull’orlo di una crisi di nervi decide di mollare tutto e tutti. Arriva così nell’affascinante villaggio nella sierra di Madrid in cui viveva il genitore che non ha mai conosciuto. Il contesto rurale, per lei del tutto nuovo, l’affascina. Ma ciò che la colpisce maggiormente sono alcuni diari di viaggio scritti settant’anni prima dalla nonna Carmen.

Creativa, spontanea ma molto insicura, Julia ha il volto di Laura Ledesma.

Laura Ledesma in Dos Vidas.

Carmen

Quando sbarca nella Guinea spagnola negli anni Cinquanta, Carmen realizza il suo sogno. Abbandonando le comodità di una vita agiata a Madrid, potrà finalmente conoscere le meraviglie dell’Africa che suo padre, importante commerciante di legname, le raccontava nelle sue lettere.

L immense giungle e gli infiniti fiumi che conosce per mano di Kiros, uno degli uomini neri che lavorano per suo padre, superano di gran lunga le sue aspettative. Ma lo stupore deve fare i conti con le rigide regole che governano la colonia e che si oppongono al sentimento che nasce per Kiros. Dovrà allora scegliere se accettare le imposizioni o seguire il suo cuore.

Poco più che ventenne, coraggiosa, idealista e appassionata, Carmen è interpretata da Amparo Piñero.

Amparo Piñero in Dos Vidas.

GLI ALTRI PERSONAGGI DELLA SOAP DI CANALE 5

Protagoniste a parte, Dos Vidas, la nuova soap di Canale 5, ha un nutrito gruppo di personaggi a cui appassionarsi. Ecco una breve guida per conoscerli un po’ tutti con il nome dei loro interpreti. Tra questi, spicca in particolar modo Iago Garcia, noto per aver recitato in Il segreto e in Una vita e per aver vinto un’edizione di Ballando con le stelle, il celebre programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Anche questa volta recita nella parte che gli riesce meglio: quella del cattivo.

Per aiutarvi meglio, li abbiamo collocati nelle rispettive epoche di appartenenza, quella di Julia e quella di Carmen.

Il mondo di Julia

Diana (Cristina de Inza)

Diana è la madre di Julia. Donna dalla fortissima personalità, si è fatta da sé e ha le idee molto chiare sulla vita più adatta alla figlia. Non conta quanto questa sia però insoddisfatta.

Tirso (Olivier Ruano)

Tirso è l’uomo che gestisce l’albergo del paese in cui arriva Julia. Introverso e diretto, è continuamente in disaccordo con Julia, forse per evitare di riconoscere che le piace.

Elena (Aída de la Cruz)

Nuova vicina di Julia, Elena è la madre coraggiosa e impegnata dell’adolescente, Maria. Diventa presto il principale sostegno di Julia grazie alla sua natura amichevole e carina.

Sergio (Miguel Broca)

Sergio è il fidanzato di Julia, colui che avrebbe dovuto sposare. Uomo determinato e di successo, la ama alla follia, anche se non la tiene mai in considerazione per nessuna importante decisione.

Mary (Kenai White)

Maria è la figlia adolescente di Elena. Forte e intelligente, è allo stesso tempo molto insicura. È stata cresciuta dalla sola madre, che custodisce un segreto che non ha mai osato rivelarle.

Cloe (Gloria Ortega)

Ragazza presuntuosa, Chloe è la migliore amica di Maria. Nonostante sia appena diciottenne, si è già persa ed è alla ricerca di una strada da seguire.

Mario (Chema Adeva)

Mario è un pensionato dall’indole scontrosa. È arrivato in paese alla ricerca di un rifugio solitario ma la presenza di Julia non gli renderà le cose facili.

Ribero (Mario Garcia)

Ragazzo semplice e sempre pronto allo scherzo, Ribero è felice della sua vita. Tutto ciò che chiede è che nulla per lui cambi e che possa continuare a essere felice con Cloe.

Laura Ledesma e Oliver Ruano in Dos Vidas.

Il mondo di Carmen

Kiros (Iván Mendes)

Giovane responsabile e riservato, Kiros ha passato metà della sua vita lavorando al servizio di Francisco. Carmen rappresenta una speranza per la sua gente ma per lui è qualcosa di ben altro, è l’amore.

Francisco (Sebastián Haro)

Francisco è il padre di Carmen. Dopo anni passati in Guinea lontano dalla famiglia, desidera ricongiungersi con la figlia. Ma il loro ritrovarsi non sarà sereno come sperava.

Patricia (Silvia Acosta)

Patricia è la moglie di Don Francisco a Rio Muni. Intelligente, manipolatrice e potente, vuole solo difendere la sua famiglia e la sua terra.

Ventura (Iago Garcia)

Ventura è l’uomo d’affari più potente della colonia. Duro e senza scrupoli, tiene tutto e tutti sotto stacco. Ha una sola spina nel fianco: il figlio Victor, considerato una mina vagante.

Victor (Jon Lopez)

Victor è un giovane sfacciato e festaiolo. È l’unico figlio dell’onnipotente ventura Vélez de Guevara ed è considerato lo scapolo d’oro della colonia.

Inés (Barbara Oteiza)

Inés è la madre di Victor. Donna colta, pudica ed elegante, rappresenta tutto ciò che la società si aspetta dalla moglie di Ventura. Gestisce anche la libreria di Rio Muni.

Angel (Ivan Lapadula)

Angel è l’unico figlio di Patricia. È considerato da tutti “il ragazzo ideale”. Educato, responsabile e matura, è il pupillo al servizio di Ventura.

Mabale (Boré Buika)

Mabale è un operaio di Francisco. È sempre pronto a mediare tra neri e bianchi e a difendere la sua gente a tutti i costi.

Linda (Esperanza Guardado)

Linda è una ragazza spontanea, vivace e divertente. Il suo unico lavoro è quello di godersi le feste e i ricevimenti per poter diffondere gli ultimi pettegolezzi della colonia.

Agustina (Mar Vidal)

Agustina è la tata di Carmen. Si prende cura di lei da quando era solo una bambina e per lei andrebbe fino in capo al mondo.

Alicia (Ester Gallardo)

Alicia lavora come assistente nella libreria di Ines. Dall’aria innocente, nel capo vede un modello di riferimento e in Angel l’uomo dei suoi sogni.

Enoa (Edith Martinez)

Enoa lavora come domestica in casa di Francisco. Per via della sua giovinezza e ingenuità, farà presto amicizia con Carmen.

Amparo Piñero e Ivan Mendez in Dos Vidas.