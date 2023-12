Un toccante film su Netflix ci insegna a superare il dolore per la perdita di qualcuno a noi caro

A rriva su Netflix il film Dopo Oliver, una commedia che mix amicizia, dolore e dramma, per raccontare come sopravvivere a un lutto lancinante con l’aiuto degli amici.

Netflix propone dal 5 gennaio, in piene festività natalizie, il film Dopo Oliver, un mix di commedia romantica e dramma con protagonisti gli attori Dan Levy, Luke Evans, Ruth Negga e Himesh Patel. Diretto e sceneggiato dallo stesso Dan Levy, il film Netflix Dopo Oliver mostra un’altra faccia dell’attore, da tutti considerato semplicemente un comico grazie al personaggio di David Rose, il figlio più grande e viziato della famiglia al centro della sitcom Schitt’s Creek. “La maggior parte delle persone pensa che io sia semplicemente un comico”, ha raccontato Levy. “In realtà, non lo sono. Sono sempre stato una persona un po’ più emo di quanto la gente si renda conta: mi piacerebbe far capire che la personalità di David Rose non è la mia. Condividiamo l’aspetto esteriore ma non come siamo nel nostro animo”.

La trama del film

Marc (Dan Levy), il protagonista del film Netflix Dopo Oliver, era soddisfatto di vivere nell'ombra dell'esuberante marito Oliver (Luke Evans). Ma quando Oliver muore inaspettatamente, il mondo di Marc crolla, spingendolo a partire con i due migliori amici Sophie (Ruth Negga) e Thomas (Himesh Patel) alla volta di Parigi per un viaggio di riflessione che porta alla luce dure verità con cui ognuno di loro deve confrontarsi.

Con il film Netflix Dopo Oliver, l’attore, regista e sceneggiatore Dan Levy lascia uscire per la prima volta tutto il suo lato malinconico nei panni di un vedovo addolorato che si concede un fine settimana di auto-riscoperta nella Città dell’Amore per eccellenza, Parigi. L’idea del film è maturata in lui dopo la scomparsa della sua amata nonna: “Mi sono chiesto in quel momento cosa significasse il lutto e quale fosse il modo corretto per elaborarlo”, ha dichiarato.

“La storia che ho deciso di raccontare è, dunque, estremamente personale. Avevo bisogno di farlo. Ne è venuto fuori un film sull’amicizia, sulla perdita e su tutto il caos che ne deriva quando la verità è qualcosa che hai evitato per gran parte della tua vita. È divertente e dolceamaro al tempo stesso ma mi ha aiutato a superare il mio dolore: spero che faccia lo stesso effetto ad altre persone”.

Il poster originale del film Netflix Dopo Oliver.

I personaggi principali

Insieme a Levy, il film Netflix Dopo Oliver vede come protagonisti la candidata all'Oscar Ruth Negga nel ruolo di Sophie e Himesh Patel in quello di Thomas.

"Il film riguarda tre amici trentenni che hanno raggiunto un punto della loro vita in cui devono decidere come andare avanti, cosa devono lasciarsi alle spalle e quali vie desiderano intraprendere ora che sono considerati adulti", ha sottolineato l’attrice Ruth Negga "Questa storia ha molteplici sfaccettature. È in realtà un'indagine piuttosto seria sull'amicizia e sulla lealtà, su ciò che tolleriamo all'interno delle nostre amicizie e su come le nostre amicizie possano influenzare le altre relazioni".

"Quello che mi ha entusiasmato dello script quando l'ho letto per la prima volta è stata la sua originalità", ha rivelato invece Patel. "Mi ha fatto venire in mente alcuni film di Nora Ephron e Richard Curtis, ma era anche completamente originale, moderno, ed è stato davvero rigenerante per me prendere parte a un film che si concentrasse sul dolore. Penso che sia davvero bello e sincero il modo in cui Dan abbia scritto una storia così meravigliosa e l'abbia raccontata con tanta intelligenza e vulnerabilità".

Con Luke Evans, che interpreta il defunto marito di Marc, Oliver, il cast principale ha trascorso del tempo insieme prima delle riprese per costruire connessioni reali. "Poiché stavamo girando a Londra, ho prenotato per noi una residenza a Soho Farmhouse e ci siamo recati in campagna in quei primi giorni per costruire una chimica che non aveva davvero bisogno di essere costruita", ha commentato Levy. "C’era già. Abbiamo trascorso del tempo delizioso insieme, abbiamo fatto due settimane di prove, c'era solo tanto amore e calore. E questo ha reso davvero facile il processo di montaggio perché si percepisce, si sente quella chimica, si sente il nostro amore reciproco”.

Dopo Oliver: Le foto del film 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 PREV NEXT