Don’t Come Home: Meglio non entrare in casa della nuova serie tv Netflix

U na casa isolata, segreti sepolti e misteriose sparizioni: Don't Come Home, la nuova serie tv thailandese di Netflix, promette di sconvolgere i fan dei thriller con una storia ricca di suspense e colpi di scena.

Netflix propone dal 31 ottobre una nuova interpretazione dei generi mistero e thriller con Don't Come Home, una nuova serie tv di produzione thailandese. Diretta da Woottidanai Intarakaset, la serie tv Netflix Don’t Come Home prende vita grazie a rinomate attrici thailandesi, tra cui Woranuch Bhirombhakdi, Pitchapa Phanthumchinda e Cindy Sirinya Bishop.

Sono tanti gli eventi inquietanti che si svolgono dietro la porta della casa dei Jarukanant, preparando il terreno per un viaggio carico di suspense. È qui che accadono strani eventi dopo che Varee (Woranuch Bhirombhakdi) porta la sua unica figlia Min (Ploypaphas Fonkaewsiwaporn) nella remota dimora di famiglia dove ha vissuto 30 anni prima. Entrambe si troveranno di fronte a fatti inspiegabili. Un giorno, Min scompare misteriosamente, e ciò spinge Fah (Pitchapa Phanthumchinda), una poliziotta incinta, a indagare. Mentre Fah approfondisce le indagini, le prove indicano un oscuro segreto nascosto tra le mura della vecchia casa.

Una storia piena di mistero

Il regista Woottidanai Intarakaset ha condiviso l'ispirazione che sta dietro la serie tv Netflix Don’t Come Home: "Volevo creare una storia piena di mistero, complessità e suspense, che portasse a qualcosa di inaspettato. Il mio obiettivo era superare i confini dei contenuti thailandesi, puntando a una trama che sorprenda il pubblico. La serie affronta diverse problematiche e viene raccontata attraverso forti personaggi femminili".

La serie tv Netflix Don't Come Home è scritta da Woottidanai Intarakaset e Aummaraporn Phandinthong, che hanno sviluppato i personaggi e le loro storie di vita, aggiungendo profondità ed equilibrio alla trama. Il tutto arricchito da un cast di supporto talentuoso, tra cui Thiraphat Sajakul, Sahatchai Chumrum, Parit Thimthong e Partith Pisitkul.

Woottidanai ha aggiunto: "Oltre alla trama di Don't Come Home, voglio che il pubblico si goda la storia, provi la suspense e colga i temi che stiamo cercando di trasmettere. In definitiva, se la storia risuonasse nel pubblico anche dopo i titoli di coda, sarebbe la più grande ricompensa per noi come creatori".

Prepariamoci allora a vivere una nuova dimensione del mistero, dove "casa" potrebbe essere l'ultimo posto in cui vorremmo trovarci.