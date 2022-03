C omincia il 31 marzo su Rai 1 la tredicesima stagione di Don Matteo, la popolare serie tv con Terence Hill. Amato da grandi e piccini, don Matteo cederà il posto a don Massimo, un nuovo prete interpretato da Raoul Bova. Ma non è l’unico nuovo ingresso della serie.

Don Matteo, l’amata serie tv di Rai 1, è giunta alla sua tredicesima stagione e si prepara ad accogliere Raoul Bova nel cast. In partenza il 31 marzo, i nuovi 10 episodi saranno trasmessi come sempre sull’ammiraglia generalista. Promettono storie trasversali, in grado di calamitare l’attenzione delle nuove generazioni grazie all’ingresso di quattro nuovi personaggi. Con il suo mix unico di giallo e commedia, leggerezza e drammaticità, Don Matteo sa portare uno sguardo positivo sul mondo e sulle sue contraddizioni.

Il don Matteo di Terence Hill nel quinto episodio intitolato L’amico ritrovato scomparirà in circostanze misteriose. Al suo posto a recitare messa arriva Don Massimo, il nuovo sostituto portato in scena nella serie tv da Raoul Bova. E sarà uno shock non solo per Natalina, Pippo e il maresciallo Cecchini, ma anche per tutti gli spettatori.

Oltre al don Massimo di Raoul Bova, nella serie tv Don Matteo 13 faremo la conoscenza di due adolescenti: il diciassettenne Federico con un difficile passato alle spalle (impersonato da Mattia Teruzzi) e la coetanea Greta (con il volto di Giorgia Agata). E come se non bastasse l’ingresso in scena di Valentina Anceschi, la figlia dell’indimenticabile capitano dei Carabinieri Flavio interpretata da Emma Valenti, permetterà il ritorno speciale nella storia del personaggio giocato da Flavio Insinna.

L’ingresso delle giovani leve permette di volgere lo sguardo su tematiche di attualità che interessano la società e il nostro modo di vivere, mettendone in luce problematiche morali e contraddizioni, senza mai perdere la speranza e la serenità caratteristiche della serie.

Come ormai quasi ‘da format’, spesso questi temi riguardano da vicino i giovani: don Matteo può continuare a darci una chiave per raccontare in maniera forte, ma al tempo stesso positiva ed equilibrata, i problemi che riguardano gli adolescenti e il loro rapporto con i genitori e il mondo degli adulti in generale.

In anteprima, vi mostriamo il backstage.

I volti amati

Prodotta dalla Lux Vide, la tredicesima stagione della serie tv di Rai 1 Don Matteo permette di fare la conoscenza di Raoul Bova ma anche di ritrovare alcuni dei personaggi più amati della tv italiana. Oltre a don Matteo rivedremo il maresciallo Cecchini con le fattezze di Nino Frassica, il capitano Anna Olivieri della lanciatissima Maria Chiara Giannetta e il Marco Nardi di Maurizio Lastrico. Non mancheranno di certo la stralunata Natalina di Nathalie Guetta e il Pippo di Francesco Sali.

Ma di cosa raccontano le nuove puntate dirette da Francesco Vicario, Luca Brignone e Riccardo Donna?

In Don Matteo 13, su Rai 1 dal 30 marzo, vedremo per la prima volta don Matteo in difficoltà, alle prese con una ferita che lo costringe a riflettere sul suo essere padre spirituale di tutti e a fare i conti con quelle emozioni che aveva sempre domato: il dolore, la rabbia, il senso di impotenza. Ma è proprio nei momenti difficili che emergono nuovi aspetti del carattere: la fallibilità, il senso paterno, ma anche l’incrollabile speranza nel futuro.

Ma don Matteo non sarebbe don Matteo senza i suoi alleati/antagonisti di sempre: i carabinieri.

La caserma di Spoleto, tra un’indagine e l’altra, è ormai la seconda casa del maresciallo Cecchini, così come di Anna e Marco. Li avevamo lasciati così: Marco aveva finalmente ricevuto il perdono di Anna, ma non il suo amore. E lei aveva deciso di mettersi in gioco con Sergio, perdonando i suoi errori e aspettando che scontasse la sua pena. E adesso?

Adesso Anna e Marco sono amici. Anna ha preparato tutto per l’arrivo di Sergio, pronta a iniziare una nuova vita con lui e Ines, che in questi mesi è rimasta a vivere con Don Matteo in canonica. Nardi, pur di tenere Anna nella sua vita, si è ‘accontentato’ di essere il suo migliore amico. Ma le cose non sono mai così semplici e mille complicazioni aspettano i due.

Flavio Insinna, Terence Hill, Nino Frassica e Maria Chiara Giannetta in Don Matteo 13.

I nuovi volti

Pur rimanendo fedele a se stessa, la serie tv di Rai 1 Don Matteo, ideata da Enrico Oldoini si rinnova e non solo con Raoul Bova. Continuando il viaggio nella vita e nella società di oggi, la serie dimostra di stare al passo con i tempi, mantenendo sempre lo sguardo positivo e la convinzione che sia sempre possibile cambiare e avere una seconda possibilità.

Al rinnovamento partecipano i nuovi personaggi che entrano nella storia, a partire da don Massimo. Conosciamoli da vicino.

Don Massimo

Don Massimo (Raoul Bova, il principale ingresso nella serie tv Don Matteo 13) è un prete diverso. Diverso da fon Matteo e da tutti gli altri. Un prete della “terra”, contadino, abituato a sporcarsi le mani, più propenso a stare tra gli ulivi umbri a zappare la terra che a stare dentro le quattro mura della canonica. Certamente saldo nella sua fede e nel suo rapporto con Dio, ma con le difficoltà di tutte le persone di oggi, dell’uomo comune: un prete che, come tutti noi, ha a volte anche bisogno di sfogarsi, di scaricare le tensioni.

Don Massimo, un po’ per vocazione professionale (nella sua vita di prima) e un po’ per attitudine, è sempre stato un tipo solitario, abituato a occuparsi di sé senza dover rendere conto a nessuno: ecco perché in qualche modo fa sempre un po’ fatica ad entrare in contatto con gli altri, specialmente se quegli altri sono la pazza famiglia della canonica.

Don Massimo arriverà a Spoleto al suo primo incarico in una parrocchia, portando con sé una vocazione travagliata e un passato misterioso. Già, perché Don Massimo prima di vestire i panni di sacerdote era un uomo come tanti altri, con un lavoro e dei progetti per il futuro. Ma l’incontro con la morte e soprattutto con Don Matteo gli hanno cambiato la vita, portandolo sulla via della fede. Un prete moderno che dovrà fare i conti non solo con le difficoltà degli altri, ma soprattutto con le sue. Un uomo che pensava che la vita da sacerdote sarebbe stata solitaria, senza famiglia. E invece scoprirà di avere una famiglia ancora più grande, la grande famiglia di don Matteo.

Raoul Bova e Terence Hill, protagonisti di Don Matteo 13.

Federico Limoni

Federico Limoni ha solo 17 anni, ma il temperamento di chi sembra averne molti di più.

Il corpo segnato dai tatuaggi, l’espressione sempre accigliata. È difficile capire cosa passi per la testa di questo ragazzo, almeno fino a quando non dà sfogo alla sua rabbia e a tutto il dolore che si porta dentro.

Federico è arrabbiato, impulsivo, sempre sul punto di esplodere. Ma perché è diventato così? Cosa si porta dentro?

Costantemente sfiduciato, sulla difensiva, il passato gli ha sempre dato delle dure lezioni a cui ha reagito con forza e determinazione.

Prima di tutto a livello familiare. Federico è cresciuto soltanto con la madre Caterina, rimasta incinta di lui da giovanissima. Una donna fragile, sola, che anche per questo è diventata schiava del demone della droga, da cui fatica a fuggire.

Una situazione difficile, che ha visto sua madre abbandonarlo più volte, per poi tornare a riprenderselo, senza che Federico perdesse mai fiducia nei suoi confronti. Ogni volta, sperava che le cose sarebbero andate meglio, che sarebbe stato con lei per sempre. L’ultima volta Caterina è tornata incinta di Clementino, fratellastro di Federico, adesso un piccolo neonato dagli occhi uguali ai suoi, anche lui senza un padre.

Federico il padre non l’ha neppure conosciuto. Si guarda allo specchio e si domanda a chi appartengano quei lineamenti così gentili, nascosti sotto la corazza che si è dovuto costruire per proteggersi.

Chi è veramente Federico? Cosa può diventare, uno come lui? Può veramente sperare di poter vivere una vita come tutti i ragazzi della sua età?

Lui non ci crede più. Eppure, non perde mai la speranza. Per sé e per la madre, in cui ripone ancora tutta la sua fiducia. Ma anche per il piccolo Clementino, che protegge come se fosse diventato la sua nuova missione di vita. La cosa più importante. Uno scopo, qualcosa per cui lottare.

Federico non si separa mai da lui. Ed è con lui anche quando si imbatte in Don Matteo, per caso. Un incontro che inizialmente è anche uno scontro. Eppure, il sacerdote finirà per affezionarsi a quel ragazzo così burbero e alla sua storia e farà tutto il possibile per aiutarlo.

Greta Alunni

Greta Alunni è la classica brava ragazza. Figlia unica, suo padre è primario dell’ospedale della città, mentre la madre è proprietaria di una nota e rinomata farmacia di Spoleto. E tutto quello che Greta vorrebbe fare da grande è seguire le orme dei suoi genitori, con cui ha un rapporto molto stretto, nonostante i suoi sedici anni.

A differenza dei suoi coetanei, esuberanti e ribelli, infatti, Greta non è tipa che si lascia guidare dall’istinto, ma anzi ha fatto delle regole e della buona condotta la sua ragione di vita. È abituata a seguire sempre i principi che le vengono trasmessi, è questa la sua comfort zone. Fin troppo probabilmente. Uscire dal suo piccolo mondo, dalla sua piccola realtà, emanciparsi, sarà il passo decisivo che dovrà fare per entrare nel mondo dei grandi.

In questo percorso conoscerà anche Federico, che Don Matteo accoglie in canonica. I due non potrebbero essere più diversi, ma forse entrambi troveranno nell’altro quello di cui hanno bisogno. Greta imparerà così a godersi un po’ di più la sua età e farà i conti con il suo passato. Perché anche una brava ragazza come lei, che sembra non sapere nulla del dolore e della paura, nasconde nel profondo un segreto doloroso che tornerà a tormentarla.

Valentina Anceschi

Valentina Anceschi è la giovane figlia dell’indimenticabile Flavio Anceschi, un tempo Capitano dei Carabinieri di Gubbio, adesso Colonnello, ma prima di tutto amico storico di Don Matteo e del Maresciallo Cecchini.

Nata e cresciuta a Roma, Valentina ha mantenuto un legame molto forte con Cecchini, anche a distanza. Il Maresciallo è il suo padrino, stravede da sempre per lei, e Valentina lo ricambia con tutto l’affetto del mondo. È come se l’uomo fosse uno “zio”, per lei.

Il suo obiettivo è sempre stato diventare magistrato; un tipo di carriera che sicuramente incontra i favori di suo padre, che con lei si mostra sempre molto rigido e protettivo.

Da quando la moglie ha abbandonato la sua famiglia, Anceschi si è stretto nella sua divisa e nel suo ruolo di padre integerrimo e Valentina ha assunto il ruolo di ‘figlia perfetta’. Un ruolo che, forse, adesso non riesce più a sostenere.

Ecco perché Valentina, da sempre, fa di tutto per cercare di attirare l’attenzione del padre, ma senza successo. Come potrà conquistare il suo rispetto o anche solo un suo semplice abbraccio?

Per fortuna, comunque, Valentina può contare almeno sulla tenera compagnia del suo piccolo cane Tempura; l’unico che sembra davvero darle conforto e amore.

C’è spazio, però, per un altro tipo di amore nella vita di Valentina? Forse sì. Ma deve prima fare i conti con i fantasmi del suo passato.

Quello che il Colonnello Anceschi non sa, infatti, è che la ragazza custodisce un segreto.

All’apparenza solare, romantica, femminile, sempre pronta a tutto per aiutare gli amici, Valentina si porta comunque dentro un trauma irrisolto.

Tornerà a Spoleto con il padre, in occasione della festa per i quarant’anni di sacerdozio di Don Matteo, e proprio lì conoscerà nuove persone che diventeranno presto parte della sua vita e la costringeranno a fare i conti con se stessa e con il suo passato.

Emma Valenti, Mattia Teruzzi e Giorgia Agata e in Don Matteo 13.

GLI EPISODI

Dieci sono gli episodi che compongono la tredicesima stagione di Don Matteo, in onda su Rai 1 dal 31 marzo. Poiché negli ultimi tempi si sono fatte molte speculazioni su cosa accadrà al personaggio di Terence Hill e chi sarà Raoul Bova, vi raccontiamo nel dettaglio cosa trattano tutti gli episodi della serie tv Don Matteo 13.

EPISODIO 1 – Il giorno perfetto

A Spoleto sono in corso i preparativi per celebrare i quarant’anni di sacerdozio di Don Matteo, e naturalmente Cecchini è in prima linea. Insieme a lui anche Anna e Marco, che dopo tante peripezie sentimentali si sono ormai ritrovati come migliori amici… o forse no? Gli ospiti in arrivo sono tanti: tra loro Sergio, che finalmente uscirà dal carcere dopo aver scontato la sua pena, ma anche il Colonnello Anceschi, amico di lunga data del Maresciallo e di Don Matteo, insieme con la giovane figlia Valentina. La ragazza sembra portarsi dentro un trauma irrisolto, di cui il padre non sa nulla. A pregiudicare il clima di festa, però, è il ritrovamento del corpo senza vita di una persona molto vicina a Don Matteo.

EPISODIO 2 – Amore e rabbia

L’omicidio di un avvocato sembra essere legato a un adolescente di nome Federico, che si imbatte casualmente in Don Matteo proprio mentre è in fuga dalla casa della vittima: il sacerdote si lega a quel ragazzo scorbutico e rabbioso e decide di scoprire la verità per cercare di aiutarlo. Nel frattempo, Valentina muove i primi passi a Spoleto e sviluppa una bella intesa con il PM Nardi. Allo stesso tempo, Anna cerca di dimenticare Sergio, ma Cecchini equivoca le azioni della Capitana e, preoccupato, convince Marco a starle vicino: chissà che da questa vicinanza la loro amicizia non si trasformi in qualcosa di più.

EPISODIO 3 – Il sacrificio della regina

A Spoleto si svolge la finale di un torneo di scacchi: ma Olga Valon, la giovane campionessa, scompare e qualcuno potrebbe averle fatto del male. È un duro colpo per Natalina, che è molto legata alla ragazza: proprio lei, infatti, aveva adottato Olga a distanza e l’aveva fatta venire in Italia anni prima. E mentre Federico è costretto a fare i conti con un segreto nel passato di Greta, Marco deve scendere a patti con una rinnovata consapevolezza: è ancora innamorato di Anna e vuole fare il possibile per riconquistarla. In suo aiuto accorrono Valentina e Cecchini, che però hanno idee opposte su come aiutarlo: chissà che almeno uno dei due non riesca a far sbocciare nuovamente l’amore tra Anna e Marco.

EPISODIO 4 – Così vicini, così lontani

Franco Fanelli è il fratellastro di Marco, con cui il PM però non ha mai avuto un buon rapporto. Ma sembrano esserci altre ragioni dietro la presenza di Franco a Spoleto, forse legate all’omicidio di una parrocchiana di Don Matteo. E mentre Federico e Greta si avvicinano sempre di più, Anna riceve la visita inaspettata del Colonello Lucio Valente, suo istruttore ai tempi dell’Accademia, con cui ha sempre avuto una grande intesa. Nel frattempo, il Maresciallo Cecchini si ritrova imprevedibilmente al centro delle attenzioni di tutta Spoleto, per via di un nuovo caso letterario: una serie di romanzi gialli che sembra ispirarsi proprio a lui!

EPISODIO 5 – L’amico ritrovato

Spoleto si sveglia con una notizia sconvolgente: Don Matteo è scomparso, sotto misteriose circostanze. Natalina, Pippo e il Maresciallo Cecchini non credono ai propri occhi: dietro l’altare, a recitare la messa, trovano Don Massimo, che si definisce il nuovo parroco e sostituto di Don Matteo. Che significa? Dov’è il loro amico? Nessuno sa spiegarsi quell’improvvisa sparizione. E mentre Marco decide di aiutare Valentina a risolvere un problema, alimentando la gelosia di Anna, ciascuno di loro cerca di scendere a patti con l’arrivo del nuovo sacerdote. Sono tutti diffidenti, perfino ostili con lui. Chi è Don Massimo? Un impostore? E che fine ha fatto Don Matteo?

EPISODIO 6 – L’innocente

Don Massimo fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto, al punto che in città viene perfino organizzata una petizione per farlo andare via. Il sacerdote è il primo a essere assalito dai dubbi, anche a causa di una indagine in cui viene coinvolto e trova conforto soltanto nell’aiuto del Vescovo, suo amico e mentore. Intanto, proprio quando Federico comincia a sperare che fra lui e Greta possa nascere qualcosa, la ragazza sembra avvicinarsi a un altro compagno. Cecchini, invece, capisce che Valentina sta uscendo con un uomo ben più grande di lei e decide di scoprire chi è: non sa però che si tratta di Marco! Sia lui sia Valentina faranno di tutto per nascondere la verità a Cecchini, e anche Anna, suo malgrado, si troverà a mentire per reggergli il gioco.

EPISODIO 7 – Le colpe degli altri

Adesso che la sua relazione con Marco non è più un segreto, Valentina è felicissima di organizzare uscite e avventure con il suo fidanzato. Ma la loro differenza di età comincia a farsi sentire: Nardi cerca di non farlo vedere a Valentina, ma in realtà fatica a tenere il passo. E ne parla con Anna che, pur mostrandosi sua amica, potrebbe sfruttare questa situazione a suo vantaggio. Nel frattempo, però, il Colonnello Lucio Valente torna da Anna con una proposta inaspettata, capace di cambiarle la vita per sempre. E mentre Federico e Greta sembrano essere finalmente al settimo cielo, Cecchini passa invece le sue giornate nel pieno dell’angoscia: il Maresciallo si è convinto di portare sfortuna a chiunque lo incontri.

EPISODIO 8 – Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?

Caterina, la madre di Federico, è la principale sospettata in un caso di tentato omicidio: un tragico fatto di cronaca della sua adolescenza la lega inevitabilmente alla vittima, anche se lei continua a dichiararsi innocente. Don Massimo decide di scavare nel passato della donna alla ricerca della verità, mentre perfino Federico ha smesso di credere a sua madre.

A Spoleto torna il Colonnello Anceschi, venuto per salutare sua figlia Valentina e per conoscere il suo nuovo fidanzato: ma non sarà contento di scoprire che si tratta di Marco! Intanto Natalina riceve una notizia sorprendente: una troupe televisiva, capitanata dal conduttore televisivo Gigi Marzullo, verrà in canonica a intervistarla!

EPISODIO 9 – Il coraggio di credere

Un’emergenza costringe la piccola Ines a vivere per qualche giorno a casa di Anna. Questa convivenza porta la Capitana a farsi una domanda che non avrebbe mai pensato potesse riguardarla in prima persona: “Posso essere una buona madre?”. Intanto Ines viene coinvolta da Cecchini e da Marco in un’operazione segreta, alle spalle di Anna, che vede il Maresciallo nell’improbabile ruolo di allenatore di una squadra di calcetto per bambini! Nel frattempo, le condizioni di Greta sono peggiorate e Federico sente l’urgenza di fare qualcosa. Ma cosa può un ragazzino contro una terribile malattia? A Federico, però, l’unica cosa che gli importa è di poterlo raggiungere.

EPISODIO 10 – Dimenticando Matteo

Don Massimo nasconde qualcosa. O almeno di questo sono convinti i Carabinieri, che indagano sugli strani movimenti del sacerdote e sulle sue recenti frequentazioni segrete, che sembrano coinvolgere una donna proveniente dal suo passato. Cecchini crede ostinatamente alla buona volontà di Don Massimo, mentre per via di un gigantesco equivoco si trova costretto a organizzare il proprio matrimonio con Elisa! E la confusione non è da meno nella vita di Anna: il ritorno di Sergio ha scompigliato nuovamente le carte e ora più che mai la donna si ritrova divisa tra un futuro con lui e Ines e un futuro lontano da tutti, insieme a Valente. E Marco? Il PM sembra finalmente felice, insieme a Valentina. Ma lo è veramente? E Don Massimo è davvero chi dice di essere?

