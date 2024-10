Don Matteo 14: Tutti i segreti e le novità della serie tv di Rai 1 con Raoul Bova

L a nuova stagione di Don Matteo torna con colpi di scena mozzafiato: Raoul Bova affronta casi intricati e rapporti familiari tormentati, mentre nuovi personaggi sconvolgono gli equilibri. Ecco cosa ci aspetta!

La serie tv Don Matteo 14 arriva su Rai 1 da giovedì 17 ottobre. Ritroveremo dunque Raoul Bova in dieci nuove serate e con altrettanti casi da risolvere sulla scia dell’eredità lasciata da Terence Hill. Diretta da Riccardo Donna, Enrico Ianniello e Francesco Vicario, la serie tv di Rai 1 Don Matteo 14 si appresta però a presentare importanti novità soprattutto sul fronte dei personaggi dopo gli immancabili addii di alcuni dei suoi volti storici.

Oramai storica coproduzione Lux Vide con Rai Fiction, Don Matteo 14 conta su un cast sempre più assortito: Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea, Federica Sabatini, Gaia Messerklinger, Nathalie Guetta, Francesco Scali, Pamela Villoresi, Federico Galante, Fabio Fulco, Roberta Volponi. E ancora Simone Montedoro, Francesco Baffo, Pietro Pulcini, Francesco Castiglione e Mario Coco. Con la partecipazione straordinaria di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico.

La trama

La serie tv di Rai 1 Don Matteo 14 ci farà ritrovare i nostri beniamini – Don Massimo (Bova), il Maresciallo Nino Cecchini (Frassica), Anna (Giannetta), Marco (Lastrico), Natalina (Guetta) e Pippo (Scali) – ma anche tanti nuovi personaggi. Si riparte esattamente da dove eravamo rimasti: un doppiomatrimonio, quello tra Anna e Marco e quello tra Nino ed Elisa. La cerimonia viene ostacolata da non pochi contrattempi, tra cui un caso da risolvere che coinvolge nientemeno che la sorella del prete, Giulia Mezzanotte(Sabatini).

Giulia è, in realtà, la sorellastra di Don Massimo, nata da una relazione extraconiugale del padre. I due fratelli hanno sempre avuto un rapporto travagliato, culminato con un tragico epilogo che li ha portati ad allontanarsi definitivamente e a non avere più contatti per anni.

Per fortuna c’è Natalina che fa da paciere e, con il suo solito modo di fare sferzante, fa capire al parroco che Giulia ha bisogno di aiuto e soprattutto ha bisogno di lui. Per questo la ragazza, che dovrà scontare un periodo ai lavori socialmente utili, starà in canonica. Don Massimo viene messo alla prova: dopotutto è un sacerdote, un uomo che sbaglia e che dovrà intraprendere un percorso per riuscire a perdonare (ed amare) sua sorella.

Dopo il matrimonio, Anna e Marco si trasferiscono a Roma per cominciare la loro nuova vita, lasciando Nino ed Elisa in compagnia di un nuovo Capitano e di una nuova PM. Il Capitano è Diego Martini (Mastrandrea), ex “spia” dei Servizi Segreti; la PM è Vittoria Guidi (Messerklinger).

Diego – uomo preciso, apparentemente tutto d’un pezzo – si è fatto trasferire a Spoleto per amore: la sua ex fidanzata, Vittoria, dopo una lunga relazione, si è stancata di un uomo che per deformazione professionale non condivide nulla, né informazioni né sentimenti, e l’ha lasciato. Ora sta per sposare Egidio (Galante), conosciuto da pochi mesi e grazie al quale ha trovato tutto quello che Diego non le aveva dato: emotività, conforto, empatia. Ma, da quando Vittoria l’ha lasciato, Diego si è scoperto fragile e ora è a Spoleto per recuperare il rapporto con lei.

Inizialmente il rapporto tra il Capitano e Cecchini è conflittuale, ma a poco a poco, Diego si apre alla bontà d’animo del Maresciallo e tra i due fiorisce un germoglio di amicizia. Tanto che Diego si trasferirà a vivere nell’appartamento accanto a quello di Cecchini, come da tradizione.

Ad aiutare il Maresciallo con il Capitano c’è Giulia, inizialmente nemica giurata di Diego. Nonostante questa rivalità, Giulia arriverà a provare una certa empatia per quest’uomo apparentemente così severo, ma in realtà fragile, fino ad offrirsi di aiutarlo a riconquistare Vittoria, che comincia a guardare ai progressi di Diego con nuovo interesse. E così, più Giulia riesce a far aprire il nuovo Capitano, più Vittoria se ne rinnamora. Ma più il nuovo Capitano si apre, più Giulia si lega a lui.

A casa Cecchini, intanto, arriva Martina (Volponi), nipote di Nino e figlia del Capitano Tommasi. Martina è una teenager scontrosa e in rotta con i genitori, che non ha nulla a che fare con la bambina che ricordava il nonno. In canonica, poi, fa il suo ingresso Bartolomeo (Baffo), un bimbo con sindrome di Down pieno di insicurezze che trascorre i suoi pomeriggi insieme ai nostri personaggi, frequentando le lezioni di catechismo di Don Massimo.

Raoul Bova nella serie tv di Rai 1 Don Matteo 14.

I nuovi personaggi

Conosciamo da vicino i nuovi personaggi che animeranno le vicende della serie tv di Rai 1 Don Matteo 14.

Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea)

Diego Martini è il nuovo Capitano della Caserma dei Carabinieri di Spoleto, efficiente e inflessibile ex agente dei Servizi Segreti con una discreta mania del controllo. Diego è a Spoleto per riconquistare la PM Vittoria, sua ex fidanzata che nel frattempo sta per sposare Egidio, conosciuto da pochi mesi.

Per ingraziarsi il nuovo Capitano, il Maresciallo cercherà di aiutarlo a riconquistare la PM ma le conseguenze saranno spesso imprevedibili.

Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini)

Giulia Mezzanotte è la sorella di Don Massimo, o meglio, sorellastra. Tra i due non c’è un buon rapporto, non si parlano da anni. Un fatto sconvolgente ha segnato la storia della loro famiglia e Don Massimo non sembra avere la minima intenzione di perdonarla.

Ora Giulia è in cerca di aiuto e Don Massimo dovrà accoglierla nella sua vita, anche se non sarà semplice. La strada per il perdono, infatti, è lunga e in salita.

Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger)

Vittoria Guidi è la nuova PM, ambiziosa e indipendente. È arrivata a Spoleto con l’intento di iniziare una nuova vita e far decollare la sua carriera. Non si sarebbe mai aspettata, però, di incontrare in città il suo ex fidanzato, Diego Martini, nuovo Capitano dei Carabinieri di Spoleto. I due sono stati insieme per sette anni, durante i quali – secondo Vittoria – non hanno costruito niente di solido perché Diego, già riservato per natura, non ha mai condiviso nulla con lei. Diego tornerà alla carica, cercando di riconquistare Vittoria, ma nel frattempo lei ha trovato l’amore: Egidio Spaccapietra.

Vittoria ama Egidio e vuole sposarlo. Ma sette anni di relazione non si dimenticano facilmente, soprattutto quando, inevitabilmente, finisce per spuntare qualche ombra anche su Egidio e, soprattutto, Diego inizierà a dimostrare che è disposto a cambiare per lei.

Il poster della serie tv Don Matteo 14.

Martina Tommasi (Roberta Volponi)

Martina è la figlia del Capitano Tommasi ed è la nipote del Maresciallo Cecchini. Quando arriva a Spoleto, Cecchini stenta a riconoscerla; la ricorda una bambina allegra e solare, ma quella che si presenta alla sua porta è una sedicenne chiusa e scontrosa. Per via di alcuni problemi a scuola, il padre ha deciso di far calmare le acque facendole passare del tempo nella tranquilla Spoleto.

Martina ha ereditato il carattere combattivo da sua madre Patrizia, figlia del Maresciallo Cecchini, che purtroppo ha perso quando aveva tre anni a causa di un tragico incidente d’auto. Il suo soggiorno a Spoleto sarà un’occasione di conoscere meglio chi fosse sua madre attraverso i racconti del nonno.

Bart Bonacina (Francesco Baffo)

In mezzo a un podere nelle campagne spoletine, Bartolomeo, per gli amici Bart, si prende cura delle sue api. È un bambino di 7 anni con sindrome di Down e Don Massimo, quando scopre che il papà del bambino è stato aggredito, non ha un momento di esitazione e lo porta in canonica fino a quando il genitore non starà meglio. Ma non è così semplice: Bart fa fatica ad adattarsi perché ha vissuto gli ultimi anni isolato in campagna. Pian piano dovrà tornare a relazionarsi con gli altri bambini della sua età e ci riuscirà grazie al calore della famiglia della canonica e ai suoi nuovi amici del catechismo.

