D omenica con le Supremes è un film che non solo intrattiene ma che offre anche uno spunto di riflessione sulla forza delle relazioni umane e sull'importanza di sostenersi a vicenda.

Disney+ propone dal 23 agosto in esclusiva il film Domenica con le Supremes. Diretto da Tina Mabbry, il film Domenica con le Supremes è tratto dal romanzo best-seller di Edward Kelsey Moore e segue le migliori amiche di una vita Odette (Aunjanue Ellis-Taylor), Barbara Jean (Sanaa Lathan) e Clarice (Uzo Aduba), conosciute come "le Supremes".

Le tre donne condividono un indissolubile legame di sorellanza che deriva dall’aver fronteggiato decenni di battaglie di vita. Attraverso gioie e dolori, matrimonio e figli, felicità e tristezza, amore e perdita, alcune forme di dolore e malattia minacciano di far riemergere il passato quando le tre donne vedono il proprio legame messo alla prova affrontando i momenti più difficili.

Domenica con le Supremes è una celebrazione della sorellanza e della resilienza femminile. Attraverso le storie delle tre protagoniste, il film mostra come l'amicizia possa essere una forza potente che aiuta a superare le avversità della vita. "Spero che le persone possano vedere che sì, puoi avere qualcuno di cui ti puoi fidare e che ti guarda sempre le spalle”, ha evidenziato l’attrice Abigail Achiri, che interpreta Clarice, una delle Supremes, da giovane.

I Personaggi principali

Conosciamo da vicini i protagonisti del film Domenica con le Supremes.

Odette: Interpretata da Aunjanue Ellis-Taylor, è una donna forte e resiliente, il cui rapporto con James (Mekhi Phifer) rappresenta il pilastro più solido della storia. "James e Odette hanno la relazione ideale", spiega Ellis-Taylor. "James sostiene veramente Odette, specialmente nei suoi momenti di difficoltà."

Barbara Jean: Sanaa Lathan porta sullo schermo Barbara Jean, una donna complessa alla ricerca di speranza. La sua vita amorosa è intricata, con Ray (Julian McMahon) e Lester (Vondie Curtis Hall) che incarnano i diversi aspetti del suo cuore. "Questo trio di donne nere forti si sostiene l'una con l'altra attraverso tutto", afferma Lathan, "e sono testimoni l’una delle difficoltà delle altre".

Clarice: Uzo Aduba interpreta Clarice, una donna intrappolata in un'immagine che cerca di mantenere, sposata con Richmond (Russell Hornsby). "La storia delle Supremes cattura le diverse fasi dell'amicizia", dice Aduba. "Vediamo come attraversano il meglio e il peggio e cosa serve per mantenere un legame".Big Earl: Interpretato da Tony Winters, Big Earl è il proprietario del diner che funge da figura paterna per le Supremes. "L’Earl's All-You-Can-Eat è il cuore della comunità", spiega Winters. "la storia delle tre amiche dimostra come amarsi sia la cosa più importante alla fine della giornata".

Autoscoperta e crescita

Il film Domenica con le Supremes esplora temi universali di amicizia, amore e resilienza. La regista Tina Mabry sottolinea l'importanza della verità nella narrazione: "La vita non è solo bianca e nera. È giocare in quella zona grigia perché è lì che si trova la verità". Mabry si è ispirata alle sue esperienze personali e alle sue relazioni per dare vita ai personaggi, cercando di rappresentare fedelmente le sfide e le gioie che le donne affrontano.

Le Supremes sono donne complesse che attraversano un percorso di autoscoperta e crescita personale. Ogni personaggio affronta le proprie battaglie interiori e trova sostegno nella loro amicizia. "Queste donne sanno sempre che, non importa cosa succede nella loro vita, possono sempre tornare all’Earl's Diner e ritrovare la gioia", spiega Aduba.

