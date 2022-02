Dog, il film con Channing Tatum, è una commedia che segue le disavventure di due ex Army Rangers uniti dal destino per quello che sarà il viaggio della loro vita. Uno dei due è una cane, un pastore belga. E il film è molto diverso da ciò che vi aspettate: è un tenero racconto sul valore dell’amicizia tra specie diverse.

Dog è il film interpretato e diretto da Channing Tatum, l’attore conosciuto in tutto il mondo per titoli come Magic Mike o Step Up. Uscirà nei cinema americani il 18 febbraio e arriverà presto anche da noi grazie alla distribuzione di Notorious Pictures. Parla dell’amicizia tra un soldato e un cane. Ma come affronta l’argomento il film? Com’è nato? E, soprattutto, chi è Lulu, il cane protagonista?

Cosa racconta Dog?

Se chiedete a Channing Tatum di cosa parla Dog, il suo film, vi risponderà che ha al centro un viaggio in macchina, a bordo di una Ford Bronco del 1984, fatto dall’ex army ranger Jackson Briggs con un cane. Ovviamente, film è molto di più di questo.

Innanzitutto, Dog segna il debutto alla regia dell’attore, seppur coadiuvato dal più esperto Reid Carolin, autore anche della sceneggiatura (da un soggetto di Brett Rodriguez). Ma è anche un film che mostra la straordinaria capacità che hanno i viaggi in macchina di andare storto e divenire imprevedibili, soprattutto quando s ha insieme un compagno con cui non è facile relazionarsi: un cane.

Il cane, un’ansiosa e turbolenta pastore belga di nome Lulu, è un’eroina di guerra che ha servito il Paese con il suo compagno di missioni belliche, Riley Rodriguez. Ex army ranger amico di Jackson, Rodriguez è morto a causa di un incidente e tocca a Briggs prendere il cane e portarlo al suo funerale in Arizona, dopo aver attraversato tutta la costa del Pacifico.

Channing Tatum in Dog.

Un viaggio dai risvolti inaspettati

Senza molto entusiasmo nei confronti del viaggio, Briggs avrebbe solo voglia di ritornare in servizio dopo un infortunio che gli ha procurato un trauma cerebrale. Tuttavia, accetta il compito di portare Lulu a destinazione ma non prevede le difficoltà a cui può andare incontro. Lungo il viaggio, Briggs e Lulu finiranno per legare in maniera inaspettata dopo una serie di imprevedibili ma spesso divertenti disavventure.

Basti pensare che Lulu è accompagnata da una sorta di “manuale del proprietario” e dall’I Love Me Book. Quest’ultimo è un particolare volume che viene redatto da quasi tutti i militari e raccoglie spesso cimeli militari, ritagli, foto e ricordi in genere. Il libro di Lulu è pieno di lettere scritte da Rodriguez, che calmano (assieme ai dvd) l’ansia dell’animale. Sebbene Briggs dapprima derida il libro, pian piano ne scopre le potenzialità, imparando a conoscere Lulu attraverso gli occhi di Rodriguez.

Cosa lega un essere umano a un cane? Quale legame si crea? Channing Tatum

Dal documentario al film

Dog, il film con Channing Tatum, nasce da un documentario che Tatum e Carolin avevano prodotto per la HBO dal titolo War Dog: A Soldier’s Best Friend (Cane di guerra: Il miglior amico di un soldato). In quell’occasione, i due avevano avuto l’occasione di conoscere molti degli army rangers che per le loro missioni speciali si avvalgono di cani ben addestrati.

È stato allora che si sono resi conto di come spesso i film con protagonisti i militari si concentrino solo sull’azione dimenticando che spesso ci sono molte altre storie da raccontare. “I rangers sono protagonisti di missioni e operazioni incredibili ma basta un amorevole cucciolo di cane per cambiare loro la vita”, ha raccontato Tatum, che durante un periodo particolarmente difficile della sua vita ha perso il suo amato cane Lulu. “Io e Carolin abbiamo cominciato a pensare a come raccontare la presenza dei cani nell’esercito e alla fine siamo arrivati a una conclusione: cosa lega un essere umano a un cane? Quale legame si crea?”.

Reid Carolin sul set di Dog.

Tre diversi pastori belga

Nel film Dog, Channing Tatum dà vita al protagonista Jackson Briggs, Lulu è “interpretata” da tre diversi pastori belga: Britta, Zuza e Lana. Due di loro sono arrivati in aereo direttamente dall’Europa e sono stati sottoposti a una formazione durata oltre un anno per le riprese.

“I pastori belga sono nell’ottica comune associati ai miliari, ai servizi segreti o ai Navy Seals”, ha affermato Andrew Simpson, coordinatore di animali che ha scelto i tre cani per il film. Simpson, che è noto anche per il lavoro svolto in Il lupo e il leone, ha preso in esame circa 150 esemplari diversi di pastore belga, consapevole del fatto che Dog richiedeva un esemplare in grado di affrontare le diverse emozioni della storia e di legare con Tatum.

Una scena di Dog.

I cani sul set

“I tre esemplari scelti per Dog sono creature incredibilmente belle”, ha aggiunto entusiasta Tatum. “Da una vita sono a contatto con i cani. Ne ho avuti di tutti i tipi: da guardia, pastori, da compagnia. Ma Britta, Zuza e Lana sono diversi da tutti. Hanno i riflessi veloci dei gatti ma, mentre un gatto si stanca, riposa e dorme per la maggior parte del giorno, loro no. Sono sempre vigili e pronti”. “Io e Channing abbiamo voluto filmarli in maniera inedita”, ha spiegato il co-regista Reid Carolin.

“Nei film con e sui cani, c’è sempre sul set un addestratore che, fuori dalla ripresa, dà gli ordini all’animale in scena", ha continuato Carolin. "Noi invece abbiamo voluto che i cani imparassero come comportarsi in scena da soli. In questo modo, hanno potuto interagire con Channing in maniera più naturale e complessa. E lo stesso Channing ha passato mesi a lavorare con loro ogni giorno per raggiungere un grado di realismo che la maggior parte dei film con i cani non ha”.

