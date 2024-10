Doctor Odyssey: La travolgente serie tv su una nave da crociera creata da Ryan Murphy

P repariamoci a salpare in mare aperto grazie a Doctor Odyssey, la nuova serie tv firmata da Ryan Murphy in arrivo su Disney+. Joshua Jackson e Don Johnson ci porteranno in un viaggio tra emergenze mediche, triangoli amorosi e colpi di scena a bordo di una crociera di lusso.

È già un fenomeno di culto in America ma in Italia arriverà solo il 28 novembre su Disney+ la nuova serie tv firmata da Ryan Murphy, Doctor Odyssey. Travolgente procedural, la serie tv Doctor Odyssey racconta la storia di Max (Joshua Jackson), il nuovo medico di bordo di una nave da crociera di lusso dove il personale lavora molto e si diverte ancora di più. Max e la sua piccola ma preparata équipe si trovano a dover fronteggiare emergenze mediche singolari e a doversi confrontare l'uno con l'altro, a chilometri di distanza dalla costa.

Diciotto sono gli episodi che compongono la prima stagione e che vedono Jackson affiancato da Phillipa Soo, Sean Teal e Don Johnson.

Tutti a bordo

Siamo pronti a salpare tutti a bordo per Doctor Odyssey, la nuova serie tv ambientata su una nave da crociera distribuita da Disney+. Creata dal prolifico produttore Ryan Murphy, vede Joshua Jackson, noto per il suo ruolo in Dr Death, interpretare il dottor Max Bankman. Max viene assunto dal Capitano Robert Massey (interpretato da Don Johnson) come nuovo medico a bordo della lussuosa nave da crociera The Odyssey, frequentata da novelli sposi e pensionati facoltosi.

Nel primo episodio, movimentato e pieno di azione, Max e il suo team di infermieri, Avery (Phillipa Soo) e Tristan (Sean Teale), devono affrontare diverse emergenze: un passeggero con un’intossicazione da iodio dopo aver mangiato troppi gamberetti, salvare un ubriaco caduto in mare e persino trattare un caso delicatissimo di frattura.

"Ogni episodio è ricco di eventi, ed è parte del divertimento: la serie tv è pensata per avere questo ritmo e atmosfera", ha raccontato Jackson, diventato famoso con Dawson’s Creek e recentemente protagonista nel remake di Attrazione fatale. "Dopo aver interpretato per dieci anni ruoli complessi e pesanti, mi piace che Max sia un personaggio semplice. È un uomo che tiene davvero alle persone e, essendo un medico, vuole risolvere ogni problema".

Oltre alle emergenze a bordo e occasionali problemi medici a terra, ogni episodio della serie tv Doctor Odyssey vede la partecipazione di grandi guest star, tra cui la cantante country Shania Twain, che interpreta una vedova, e l’attrice Gina Gershon. Nel frattempo, come da tradizione dei racconti di Murphy, si sviluppa un bel triangolo amoroso tra Max, Avery e Tristan. "Avete mai visto una serie tv di Ryan Murphy?", ha scherzato Jackson.

"Ci saranno triangoli, rettangoli, ottagoni. Ci sarà romanticismo, in ogni forma e gusto possibile. La nave, i vestiti e le persone hanno un aspetto incredibile. E Don Johnson è una vera gioia. Che dono straordinario averlo sul set e poter ascoltare le sue storie", ha concluso l'attore.

