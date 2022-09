D o Revenge è il nuovo film Netflix con protagoniste Camila Mendes e Maya Hawke. Commedia dal sapore thriller, ha al centro l’amicizia inattesa tra un’it girl e un’alt girl.

Arriva il 16 settembre su Netflix il film Do Revenge. Secondo film della regista Jennifer Kaytin Robinson, Do Revenge è una commedia nera in stile Hitchcock che sovverte gli schemi parlando dei personaggi più “spaventosi” di sempre: le adolescenti.

La storia ruota intorno a due liceali, Drea ed Eleanor, che fanno fronte comune per attaccare chi le tormenta. E se ne vedranno delle belle. Protagonisti del film Netflix Do Revenge sono gli attori Camila Mendes, Maya Hawke, Austin Abrams e Ava Capri mentre la sceneggiatura è della stessa Jennifer Kayrin Robinson con Celeste Ballard.

La trama del film Do Revenge

Il film Netflix Do Revenge ci porta in un liceo americano. Drea (Camila Mendes) ha un tremendo potere nella sua scuola superiore come it girl alfa, finché un suo video erotico non è diffuso tra gli studenti facendo crollare tutto. Pare sia opera del suo ragazzo, il re della scuola Max (Austin Abrams).

La nuova studentessa timida Eleanor (Maya Hawke) non sopporta di essersi dovuta trasferire nella stessa scuola di Carissa (Ava Capri). Quest'ultima era colei che l'aveva bullizzata al campo estivo ancora tredicenne, spargendo chiacchiere su di lei.

Dopo un incontro in segreto al campo da tennis, Drea ed Eleanor creano un'inaspettata amicizia clandestina per vendicarsi di chi le tormenta.

Il poster di Do Revenge.

It girl e alt girl: cosa significano?

Non c’è niente di più spaventoso di un’adolescente in cerca di vendetta, figuriamoci poi se le adolescenti diventano due. Il film Netflix Do Revenge segue ciò che accade dopo un incontro clandestino, segretissimo, tra un’ex it girl, Drea, e una nuova alt girl, Eleanor, con un passato da beta girl alle spalle. Insieme le due ragazze daranno la caccia l’una a chi ha tormentato l’altra per una vendetta dal sapore agrodolce.

Ma cosa significano innanzitutto i termini it girl e alt girl? Cerchiamo di far luce sulle due espressioni per capire con che tipologia di personaggi abbiamo a che fare.

Una it girl nel gergo comune è una giovane donna attraente, dotata sia di sex appeal sia di una personalità particolarmente coinvolgente. L’espressione è nata nella cerchia dell’alta società britannica all’inizio del Novecento. Si è, poi, diffusa in tutto il mondo nel 1927 grazie a un film interpretato dall’attrice Clara Bow, Cosetta. All’epoca ovviamente, il sex appeal non veniva nemmeno tenuto in considerazione. Anzi: una it girl era una giovane donna che aveva raggiunto la popolarità senza ostentare la sua stessa sensualità. Oggi, chiaramente, è diverso. Doti fondamentali di una it girl sono la popolarità, la bellezza e il suo stile di vita mondano e alla moda. Drea nel film Netflix Do Revenge è una it girl ma a ciò aggiungete anche una personalità alfa, dominante, per avere un quadro maggiormente completo.

Eleaonor è invece un’alt girl. Alt girl è un’espressione che si è affermata anche grazie a social come Tik Tok, dove negli ultimi anni c’è stata una forte ascesa delle cosiddette “ragazze alternative”. Sarà capitato a tutti di vederne almeno una nei propri feed. Le alt girl sono differenti dalle altre, in primo luogo, per il loro aspetto estetico: hanno spesso capelli tinti (ma non è una regola fissa), indossano abiti che non sono proprio all’ultima moda e ascoltano musica poco mainstream. Hanno spesso un’indole ribelle e l’atteggiamento di chi non si preoccupa di nulla. Andare contro le norme è una caratteristica della loro identità, così come l’antisocialità.

L’alleanza di una it girl con un’alt girl può dunque rivelarsi esplosiva, soprattutto quando entrambe hanno voglia di vendicarsi di qualcosa che le ha messe all’angolo. Eleanor desidera annientare chi l’ha tormentata, Clarissa, mentre Drea vuole che si sappia quando Max sia un ipocrita, misogino e persino "finto sveglio".

