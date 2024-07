Le conseguenze del divorzio in un film Prime Video

A rriva su Prime Video il nuovo film di Tyler Perry, Divorzio in nero. La storia si concentra sulla fine di un matrimonio e su come reagiscono, in maniera diversa, i due coniugi.

Meagan Good e Cory Hardrict portano le dure realtà del divorzio nel film Prime Video Divorzio in nero. Diretto e scritto da Tyler Perry, il film dalla durata di oltre due ore esplora la complessa storia di un matrimonio andato a rotoli. Con loro anche gli attori Joseph Lee Anderson, Taylor Polidore, Shannon Wallace, Richard Lawson e Debbi Morgan.

Il film Prime Video Divorzio in nero racconta la storia di Ava (Good), una giovane professionista del settore bancario devastata dall’abbandono del marito Dallas (Hardricht). Per salvare il suo matrimonio, Ava sarebbe stata disposta a tutto e determinata a lottare contro tutti ma la vita ha deciso diversamente. Tuttavia, uno strano scherzo del destino la porta a scoprire quali sono le malefatte di Dallas che hanno causato la loro separazione e, un tempo, hanno sabotato la possibilità di Ava di incontrare la sua vera anima gemella.

Ritorno al potere

"Realizzare Divorzio in nero è nato dal desiderio di raccontare la storia di Ava", ha spiegato Perry a proposito del film Prime Video. "È circondata da molto potere attraverso la sua fondazione, la sua famiglia e i suoi amici. Ha anche molta forza dentro di sé, ma in qualche modo tutto ciò si perde e non confluisce nel suo matrimonio. Quindi, per era importante che il suo personaggio ritrovasse la sua strada, per mostrare come tornare a prendere le redini di ogni cosa”.

“Interpretare il personaggio di Ava è stato interessante”, ha spiegato Good. “Da donna, ha fatto del suo meglio per essere una buona moglie, per essere di supporto al marito e amarlo come si deve. Ma suo marito ha deciso di non voler più stare con lei. E ciò le permette di riscoprire se stessa e reclamare la sua vera natura e il suo valore”.

"Posso capire quello che vive per aver attraversato un divorzio”, ha continuato l’attrice protagonista del film Prime Video Divorzio in nero. “Spero che la sua storia infonda coraggio e dia potere alle donne a reclamare il loro tempo, il loro valore, la loro autostima e qualsiasi altro grande cambiamento nelle loro vite, e ad esserne entusiaste perché, se Dio lo ha permesso, ci sono cose meravigliose in arrivo.

Hardrict ha, invece, aggiunto: "Potrei rivedermi nella vulnerabilità, nelle emozioni e nei sentimenti di Dallas, sono aspetti che riguardano tutti noi. Ho pensato quindi di mostrare in determinati momenti i suoi lati più fragili. Ma come sappiamo le persone ferite finiscono per ferire gli altri. Ed è quello che racconta il film”.

Il poster del film Prime Video Divorzio in nero.