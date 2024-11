Dinner Club 3: Cracco, De Sica, Papaleo e Fanelli tra risate, sapori e sfide indimenticabili – Videointervista esclusiva

L a terza stagione del food travelogue di Prime Video vi porterà lungo la Via Appia con un cast stellare, momenti esilaranti e piatti che raccontano storie di vita.

Prime Video propone dal 21 novembre Dinner Club 3, la terza stagione dell’acclamato food travelogue italiano. Prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios, Dinner Club 3 promette un mix unico di avventure gastronomiche, esplorazioni culturali e momenti di intensa umanità. Con un cast stellare composto da Christian De Sica, Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo e guidato dallo chef stellato Carlo Cracco, questa stagione aggiunge un tocco di innovazione: il viaggio condiviso fin dall’inizio.

“Il valore aggiunto è stato il partire tutti insieme e l’arrivare a destinazione tutti insieme, una modifica molto, molto bella e interessante”, ci racconta in esclusiva Carlo Cracco, svelando il cuore della nuova edizione. Non solo ospiti di lusso come Antonio Albanese e Sabrina Ferilli, ma anche un’impronta narrativa che celebra la convivialità e la scoperta personale lungo i 550 chilometri della Via Appia, un percorso ricco di storia e tradizioni.

Il poster di Dinner Club 3, dal 21 novembre su Prime Video.

Tra sapori nuovi e sfide inaspettate

“Il valore aggiunto è stato il partire tutti insieme e l’arrivare a destinazione tutti insieme, la novità di questa terza edizione di Dinner Club, una modifica molto, molto bella e interessante”, rivela Carlo Cracco quando, seduto accanto alle nuove reclute Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo e Christian De Sica, gli si chiede quale sia l’apporto dato dai suoi nuovi ospiti nel suo viaggio di esplorazione culinaria lungo i 550 chilometri della Via Appia.

Una ricerca e un’esplorazione quella di Dinner Club 3 che ha messo i tre ospiti al cospetto di prove che, seppur legate al palato, hanno provveduto a scoprire lati nuovi del loro stesso carattere. “Poiché ho dovuto sperimentare sapori nuovi che nella vita di tutti i giorni faticherei a provare, mi sono scoperta un po’ più coraggiosa di quanto pensavo”, conferma Emanuela Fanelli. “E l’ho dimostrato anche tuffandomi nel mare mosso, con la muta, con il freddo e con l’acqua gelida, per pescare un grongo a mani nude, e prendendo parte persino a una gara di rally. Ho dato tutto in questo viaggio!”, sorride l’attrice e comica romana.

Un viaggio, quello di Dinner Club 3, utile anche a rivedere stereotipi che spesso accompagnano le nostre credenze e che, invece, meritano di essere smantellati, come la banalità del cibo, a detta di Rocco Papaleo. “Ho allontanato l’idea che il cibo non debba avere un suo impegno: non può essere fast ma necessità di ritualità, di attenzione e di preparazione. E, quindi, pazienza se serve del tempo per rendere un momento speciale quello della nutrizione”.

Momenti speciali come quelli con la famiglia che Christian De Sica, tra la commozione e il divertimento, ricorda spesso nei quattro episodi che compongono Dinner Club 3. “Il piatto che più mi ha ricordato casa è stata la parmigiana di melanzane: ho rivisto mia madre che la preparava e tutta la famiglia che partecipava, da mio padre a mio fratello… io tagliavo le fette di melanzana e le mettevo al sole a seccare: papà mi diceva sempre che non dovevano essere pregne ma asciutte per venir bene. Era un momento di riunione per tutti quanti. E, poi, la ricetta era quella che Sofia Loren aveva passato a mio padre, che l’aveva poi data a mamma”.

La complicità tra Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo e Christian De Sica è stata tanta durante le riprese di Dinner Club 3 che tra loro si è consolidato un profondo rapporto di amicizia, basato soprattutto sulla sincerità. “Ci siamo detti pure troppo l’uno con l’altro”, ride Emanuela Fanelli. “E alcune delle cose dette non si possono nemmeno ripetere, soprattutto durante le parole crociate con Carlo Cracco, che rispondeva fischi per fiaschi: ma si possono fare così? Si, ci siamo divertiti molto”.

E non ci si sente sole da donna insieme a tre uomini?, chiediamo a Emanuela Fanelli. E la sua risposta non potrebbe essere più sincera: “No, perché sinceramente ho iniziato il viaggio senza pensare che sarei stata una donna con tre uomini. Ho pensato semmai che ero Emanuela con Rocco, Carlo e Christian. Non è stato un mio pensiero: forse si avverte più dall’esterno ma mai sentita sola”.

La videointervista

Per chi volesse, ecco la videointervista completa ai protagonisti di Dinner Club 3: Carlo Cracco, Emanuela Fanelli, Rocco Papaleo e Christian De Sica.