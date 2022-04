Diavoli 2: Su Sky torna la serie tv con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey

È disponibile dal 22 aprile Diavoli 2, la seconda stagione della serie tv di Sky. Financial thriller internazionale venduto in 160 territori, ha per protagonisti ancora una volta Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

Debutta il 22 aprile su Sky Atlantic e in streaming su NOW, la serie tv Diavoli 2, l’attesissima seconda stagione del financial thriller internazionale con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. La serie, distribuita da NBC Universal Global Distribution in più di 160 territori, è prodotta da Sky Italia e Lux Vide con Big Light Productions, ed è realizzata in collaborazione con Sky Studios, Orange Studio e OCS.

Con i suoi nuovi otto nuovi episodi girati tra Roma e Londra interamente in inglese, Diavoli 2 è un’appassionante storia di potere, segreti e disinganni ambientata nell’Olimpo dell’alta finanza e ispirata al best seller I diavoli di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli), produttore creativo della nuova stagione.

I nuovi episodi continuano il racconto, fra schegge di realtà e personaggi di finzione, della silenziosa - ma dagli effetti devastanti - guerra che ha attraversato l’Occidente nell’ultimo decennio. Una guerra sotterranea, combattuta con la più potente delle armi: la finanza. I protagonisti sono sempre loro: Massimo Ruggero, nuovo CEO della New York-London Investment Bank, interpretato da Alessandro Borghi, e Dominic Morgan, eminenza grigia della finanza mondiale, interpretato da Patrick Dempsey.

Oltre ai due protagonisti, nella serie tv Sky Diavoli 2 tornano Malachi, Pia Mechler e Paul Chowdhry, nei panni dei Pirati, il team di trader fedelissimi a Massimo Ruggero, e Lars Mikkelsen in quelli di Daniel Duval, il fondatore di Subterranea.

Accanto a loro, fanno il loro ingresso nel cast anche Li Jun Li nei panni di Wu Zhi, nuova Head of Trading della NYL, Joel de la Fuente nei panni di Cheng Liwei, nuovo membro del board, e Clara Rosager in quelli di Nadya Wojcik, nuova geniale protetta di Dominic.

Cosa racconta Diavoli 2

Diavoli 2, la seconda stagione della serie tv targata Sky, comincia nel 2016. La Brexit è alle porte e Trump lotta ferocemente per essere eletto presidente degli Stati Uniti d’America.

Sono passati quattro anni da quando Massimo Ruggero è riuscito a sventare il piano di Dominic Morgan contro l’euro e nonostante il caro prezzo personale pagato, Massimo ha deciso di rimanere CEO dell’NYL. Sempre più messo in discussione dal board, Massimo ha deciso di intraprendere una politica di acquisizioni filocinesi, facendo entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team.

Ma è proprio il suo vecchio mentore Dominic Morgan a ripresentarsi e metterlo in guardia: i nuovi partner cinesi sono pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e USA per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone. Massimo deve allearsi con Dominic se vuole lottare dalla parte giusta. A chi Massimo deve credere? Una domanda che fra piattaforme social, Bitcoin e 5Glo porterà fino al 2020: nel mezzo della pandemia globale, Massimo dovrà finalmente scegliere da che parte stare.

La parola ai registi

Alla regia degli episodi di Diavoli 2, la seconda stagione della serie tv Sky, tornano Nick Hurran e Jan Maria Michelini.

“La prima stagione è stata immaginata con ritmo ed energia visiva, sfruttando le architetture di vetro e acciaio degli scintillati monoliti di Canary Wharf – il quartiere finanziario di Londra”, hanno dichiarato i registi. “Abbiamo usato frequenti riflessi, per ottenere l’effetto visivo di una cortina di fumo e specchi che nascondono le manipolazioni sulla vita quotidiana di tutti noi. Un’immagine del potere e il controllo in quei templi in cui si adora il dio Denaro”.

E la seconda? “Nella seconda stagione, Dominic Morgan ha forse visto l’errore nei suoi metodi e sente il bisogno di un cambiamento. Per questo abbiamo scelto come contrappunto la più tradizionale “City” di Londra, con toni più caldi e un’imponenza classica, per alludere a un lato più umano nella lotta per il bene”, hanno continuato. “Abbiamo anche potuto esplorare nuove modalità di racconto e montaggio, grazie all’introduzione di quattro importanti nuove protagoniste femminili: due titani della finanza l’una contro l’altra, una talentuosa trader e una giovane brillante matematica, con qualche vago sintomo di autismo. Ovviamente, le riprese durante la pandemia ci hanno portato numerose sfide quotidiane. Ma un lavoro attento, di squadra, con un incredibile impegno da parte dell’intera troupe di Diavoli, ha reso possibile un’eccellente seconda stagione”.

Patrick Dempsey e Alessandro Borghi in Diavoli 2.

La parola agli sceneggiatori

Diavoli 2, la serie tv di Sky, è scritta da Frank Spotnitz e James Dormer con Guido Maria Brera, Naomi Gibney e Caroline Henry. A parlarci del soggetto sono gli stessi Spotnitz e Dormer: “I dati che cediamo ogni volta che facciamo un acquisto online o scarichiamo una app sono diventati il nuovo petrolio, una fonte di ricchezza, potere e controllo. E quindi un motivo di guerra”.

“La seconda stagione di Diavoli – hanno evidenziato - ci ha offerto l’incredibile occasione di mostrare le forze che operano nell’acquisizione e nello sfruttamento di questi dati, e come ne traggono profitto per controllarci tutti. Riveliamo una segreta guerra mondiale che va avanti da anni tra l’America e la Cina, le due grandi superpotenze del ventunesimo secolo. Una guerra nella quale l’Europa è diventata il campo di battaglia, mentre ogni cosa attorno a noi, dal gaming all’intelligenza artificiale, viene sfruttata per ottenere i dati che sono manipolati e trasformati in un’arma per diffondere odio e distruggere popoli e nazioni”.

Quali le sfide affrontate? “Così come ci ha offerto delle opportunità, questa nuova stagione ci ha presentato anche delle vere e proprie sfide. Innanzitutto, non stavamo più lavorando sulla base del geniale romanzo di Guido Maria Brera; inoltre, il mondo era in continuo cambiamento a causa del Covid19. Per fortuna, siamo riusciti comunque ad attingere dall’immensa conoscenza di Guido del mondo della finanza per disegnare una storia che non solo esplora lo scontro in atto per il controllo dei dati, ma anche l’impatto della pandemia su questa guerra, consentendoci, come è accaduto nella prima stagione, di trovare le storie che si nascondono sotto le notizie in prima pagina”.

“Alla fine, però, sono le persone il cuore della serie”, hanno concluso gli sceneggiatori. “La seconda stagione ci ha permesso di scavare più a fondo non solo nei personaggi di Massimo e Dominic, ma anche nelle figure attorno a loro. E abbiamo introdotto dei “nuovi Diavoli” – uomini e donne che devono scegliere da che parte stare, nella guerra per il nostro futuro”.

Alessandro Borghi in Diavoli 2.

I personaggi principali

Conosciamo adesso da vicino i personaggi che popolano l’intricato panorama di Diavoli 2, la serie tv di Sky.

MASSIMO RUGGERO | Alessandro Borghi

Quattro anni dopo la morte di Sofia, Massimo è CEO della NYL – sostenuta ora da investitori cinesi - ma la sua vita è vuota. Si è allontanato anche dai Pirati, e trascorre le notti da solo, nel suo nuovo appartamento londinese. Il ritorno di Dominic lo spinge a rivalutare la politica di “Chinamerica” così vantaggiosa per la NYL e, nello scioccante strascico del referendum Brexit, Massimo si ritrova a mettere in dubbio tutto e tutti in una nuova guerra tra l’Occidente e la Cina. Sotto minaccia, dovrà cercare un modo per proteggere non soltanto se stesso e i suoi amici, ma anche l’Europa.

DOMINIC MORGAN | Patrick Dempsey

In esilio, Dominic individua una nuova minaccia per l’Occidente: la Cina, che sfrutta la politica di Chinamerica per ottenere il dominio globale. Per difendere l’Occidente dal pericolo, Dominic fonda una nuova compagnia (SPAC) per acquisire aziende di tecnologia e dati a cui puntano i cinesi. Nella sua squadra c’è anche la geniale nuova recluta Nadya Wojcik, che diventa per lui quasi una seconda figlia. Dominic sarà in grado di strappare Massimo alla NYL e convincerlo a lavorare con lui? Fin dove è disposto a spingersi per difendere il suo paese, o si è già spinto troppo oltre?

OLIVER HARRIS | Malachi Kirby

Oliver inizia a cercare lavoro altrove quando non ottiene il posto di Head of Trading alla NYL. Fa domanda per lo stesso ruolo in una banca rivale e lo ottiene, ma nel momento in cui i suoi nuovi datori di lavoro scoprono cose del passato di cui solo Massimo è a conoscenza, Oliver perde il posto e qualcosa in lui cambia: si rassegna al fatto che le persone oneste non vincono. Inizia a scalare i vertici della NYL, ma a quale prezzo? Latoyah e i suoi figli cercano di farlo ragionare, ma si è spinto troppo oltre? O c’è ancora un lato umano dentro al diavolo che cresce in lui?

WU ZHI | Li Jun Li

Head of Trading della NYL, Zhi, di nazionalità cinese, ha lavorato a Londra per la maggior parte della sua vita adulta. Come Massimo ha umili origini. Zhi si è fatta un nome a Singapore, dove ha attirato l’attenzione di Liwei Cheng, che è diventato il suo mentore e una figura paterna. Massimo vede in Zhi quella stessa determinazione e calma sotto pressione che aveva anche lui. I due lavorano bene assieme e nasce una forte intesa. Zhi si troverà a dover compiere delle scelte difficili, tra Liwei e Massimo, tra la Cina e l’Occidente…

CHENG LIWEI | Joel De La Fuente

Figura influente in Cina, Liwei è stato un architetto di Chinamerica assieme a Dominic. A dispetto della resistenza dei colleghi, era un progetto in cui Liwei credeva e che ha portato alla sua nomina a Chief Strategy Officer alla NYL. Liwei è uno stratega, sottilmente manipolatore ma devastante quando attacca. Alla fine, il bene della Cina viene prima di tutti gli altri bisogni, compresi i suoi. Liwei vede nella guerra per i Big Data l’occasione per il dominio cinese. Sembra che sia disposto a tutto per il suo paese – perfino a uccidere?

ELEANOR BOURG | Pia Mechler

Eleanor è risentita per la mancata nomina a Head of Trading, non solo con Massimo ma anche con la nuova arrivata, Zhi. Sente che quel posto dovrebbe essere suo, Zhi non è d’accordo e vuole motivare Eleanor a dimostrare quanto vale – ma i suoi tentativi non saranno semplici. Nonostante tutto, Eleanor non esita a dimostrare la sua lealtà a Massimo. Ma anche quando Massimo cambia percorso, Eleanor lo aiuterà a combattere la nuova guerra anche quando Massimo cambia percorso? Sarà ancora disposta a essere il suo braccio destro?

CAROLINA ELSHER | Ana Sofia Martins

Investitrice e influencer ambiziosa, Carolina è una ex partner in affari e vecchia fiamma di Dominic. Bella e sofisticata, Carolina non è mossa dall’ideologia, dal patriottismo o dalle convinzioni politiche, ma è interessata a una cosa soltanto: il profitto. Non permette alle emozioni di ostacolarla. Vive per guadagnare e non permette a niente e nessuno di offuscare il suo giudizio, né di ostacolarle il cammino. È l’esatto opposto di Rebecca Farmer: preferisce rimanere in disparte e difende con forza la propria privacy.

NADYA WOJCIK | Clara Rosager

Nadya è un genio silenzioso, al limite dell’autismo. Dominic la assume dopo averla vista prevedere le mosse finali di uno storico match di Go prima ancora dei giocatori stessi. Come Dominic, anche lei non ha famiglia, tranne la nonna. Trova in Dominic una nuova figura paterna ma ben presto ne metterà in discussione le reali intenzioni: quando la pandemia del 2020 dilaga, per quale giusta causa Nadya si batterà? Le risposte che cerca potrebbero portarla a scoprire un modo rivoluzionario di fare finanza…

KALIM CHOWDREY | Paul Chowdhry

Gli ultimi quattro anni hanno visto i Pirati allontanarsi l’uno dall’altro, soprattutto Kalim e Massimo. Nell’ultimo anno, Kalim è stato meno produttivo e Massimo subisce pressioni affinché lo licenzi. Per Kalim è un duro colpo che lo porta a mettere in dubbio la lealtà di Massimo. Quando il suo amico Damian perde la scommessa sul referendum della Brexit, Kalim è certo che sia il colpo di grazia che lo porterà fuori dalla banca. In un ultimo disperato tentativo di salvare la sua posizione, Kalim è disposto a tutto pur di capire cosa è andato storto nelle previsioni di Damian.

REBECCA FARMER | Marina Maximilian

Rebecca è un’imprenditrice intelligente e ricca che ha fatto fortuna con il petrolio russo. Si presenta come una “donna del popolo” ma, dietro questa facciata, nasconde idee nazionaliste ambigue. Crede che il sistema debba essere riscritto, che la Cina vada fermata e che le democrazie occidentali siano troppo deboli per combatterla. Collaborando con un riluttante Dominic, la sua filosofia è chiara: il fine giustifica i mezzi.

DANIEL DUVAL | Lars Mikkelsen

L’hacktivista e libertario Daniel Duval è ancora in carcere, ma si riscopre essere utile come improbabile alleato. Anche dalla sua cella, è in grado di mobilitare la sua rete nascosta di hacker per muoversi dietro le quinte stravolgendo gli eventi quando meno te lo aspetti. Duval avvertirà Massimo sulle vere intenzioni di Dominic in questa guerra per il dominio dei dati? Con Massimo sulle tracce di Dominic, Duval dovrà soltanto aspettare il momento giusto per ottenere il vantaggio che desidera e sfruttare la situazione per tornare nell’ombra...

