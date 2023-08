Liam Neeson è il detective Marlowe in un film in prima tv su Sky

A rriva su Sky Cinema Detective Marlowe, il centesimo film interpretato da Liam Neeson. Diretto da Neil Jordan, adatta uno dei romanzi più famosi del celebre investigatore: La bionda dagli occhi neri.

Sky Cinema trasmette la sera del 28 agosto in esclusiva e in prima visione assoluta il film Detective Marlowe, pellicola interpretata da Liam Neeson (al suo centesimo film) e diretta dal premio Oscar Neil Jordan. Disponibile poi in streaming solo su Now e on demand su Sky, il film Detective Marlowe è un thriller poliziesco neo-noir che vede Neeson vestire i panni dell’iconico investigatore nato dalla penna di Raymond Chandler, Philip Marlowe.

Nel cast, anche Diane Kruger, Jessica Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Danny Huston e Alan Cumming, per una storia basata sul romanzo di John Banville, La bionda dagli occhi neri: Un’indagine di Philip Marlowe.

La trama del film

Il film Sky Detective Marlowe ci porta nella Los Angeles del 1939. Il detective privato Philip Marlowe (Liam Neeson) è irrequieto e solo come sempre e gli affari vanno un po’ a rilento. Quand’ecco che arriva una nuova cliente: giovane, bella e ben vestita, Clare Cavendish (Diane Kruger) è la figlia dell'attrice di Hollywood e icona del cinema Dorothy Quincannon (Jessica Lange) e vuole che Marlowe trovi il suo ex amante, un piccolo spacciatore e dongiovanni di nome Nico Peterson.

L'indagine di Marlowe lo porta al Corbata Club, punto di riferimento esclusivo e covo di iniquità per i ricchi e potenti di Los Angeles, gestito da Floyd Hanson (Danny Huston), apparentemente cittadino modello, ma custode dello squallido mondo sotterraneo che si nasconde all’interno.

Si diffonde la storia della "morte accidentale" di Nico, ma Marlowe è tutt'altro che convinto. Emerge che la morte è stata inscenata - Nico è ancora vivo - e presto Marlowe si ritrova non solo sotto l’incantesimo della seducente Ms Cavendish, ma anche alle prese con il ventre scandaloso del fiorente business cinematografico di Hollywood, assieme ai membri di una delle famiglie più ricche di Bay City, sviluppando al contempo un singolare apprezzamento per quanto sono disposti a fare per proteggere la loro fortuna...

Il poster italiano del film Sky Detective Marlowe.

Riprese tra Spagna e Irlanda

Le riprese del film Sky Detective Marlowe sono cominciate nell’ottobre del 2021 e si sono protratte per otto settimane in Spagna, vicino a Barcellona, e per una settimana in uno studio di Dublino. Le riprese in Spagna includevano varie location, come una fabbrica di tessuti, un club di equitazione e un hotel, La Gavina, che ha incredibili legami con la vecchia Hollywood (era il preferito di Elizabeth Taylor, Orson Welles e Merle Oberon).

“Sebbene sia ambientato nel 1939, ci sono molti parallelismi con l’oggi: esistono sempre persone buone e persone cattive”, ha raccontato il protagonista Liam Neeson, tornato a lavorare per la quarta volta con il regista Neil Jordan. “Neil migliora ogni volta, ha sempre una visione nuova delle cose e da regista sa cosa chiedere ai suoi attori e fino a che punto spingerli. Ogni sua osservazione sul set è stata più che corretta”.

La sceneggiatura del film Sky Detective Marlowe porta la firma di William Monahan, sceneggiatore premio Oscar per The Departed. “Bill è uno sceneggiatore eccellente”, ha spiegato il produttore Alan Moloney. “Una volta acquisiti i diritti del romanzo di Banville e con Neeson interessato a interpretare Marlowe, io e Bill abbiamo lavorato insieme ed è stato perfetto”, ha fatto eco il regista Neil Jordan. “Pensavo che la sua versione della storia fosse molto intrigante ma nella seconda parte era come se mancasse qualcosa: ho così messo anch’io la mia parte”.

Liam Neeson nel film Sky Detective Marlowe.

Chi è il Detective Marlowe

Il Detective Marlowe del flm Sky altri non è che Philip Marlowe, un personaggio letterario creato dal famoso scrittore statunitense Raymond Chandler. Marlowe è un investigatore privato duro e cinico, noto per essere il protagonista di una serie di romanzi gialli e noir. Il personaggio ha fatto la sua prima apparizione nel romanzo Il grande sonno nel 1939, che è stato adattato in diverse versioni cinematografiche.

Philip Marlowe è diventato uno degli archetipi più iconici dell'investigatore privato nel genere del romanzo poliziesco hardboiled. È noto per la sua intelligenza acuta, il suo cinismo, la sua moralità ambigua e il suo stile di vita solitario. I romanzi di Chandler spesso esplorano i bassifondi della società, rivelando il lato oscuro e corrotto della vita urbana, e Marlowe è il perfetto protagonista per navigare attraverso questi labirinti di crimine e corruzione.

La serie di romanzi di Philip Marlowe include altre opere notevoli come Addio, mia amata e Il lungo addio. Il personaggio ha avuto un impatto duraturo sulla letteratura e sulla cultura popolare, influenzando molti successivi scrittori di mystery e noir, nonché una serie di film, serie televisive e altri media.

Detective Marlowe: Le foto del film 1/26 2/26 3/26 4/26 5/26 6/26 7/26 8/26 9/26 10/26 11/26 12/26 13/26 14/26 15/26 16/26 17/26 18/26 19/26 20/26 21/26 22/26 23/26 24/26 25/26 26/26 PREV NEXT