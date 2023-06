R ai 2 trasmette il film Desideri mortali, un giallo con al centro una casa dei sogni che si trasforma in un incubo e un’agente immobiliare che non è quello che sembra. Un teso racconto per una serata all’insegna del brivido.

Per il ciclo Nel segno del giallo, Rai 2 propone sabato 24 giugno in prima visione assoluta il film Desideri mortali. Diretto da Devon Downs e Kenny Gage, è una produzione Lifetime con protagonisti gli attori Christie Burson, Lily Anne Harrison e Brain Ames. La storia ruota intorno a una giovane coppia che senza saperlo compra una casa da un’agente immobiliare il cui atteggiamento manipolatorio si rivelerà più pericoloso del previsto.

Una pericolosa casa dei sogni

Il film di Rai 2 Desideri mortali comincia quando Annie (Lily Anne Harrison) e Ralph Savage (Brian Ames) si trasferiscono in quella che credono essere la casa dei loro sogni. La loro felicità viene infatti spesso interrotta dall’eccentrica agente immobiliare Meg (Christie Burson), che si presenta alla porta della loro abitazione senza alcun preavviso ed è ossessionata dalla loro relazione.

Sentendosi a disagio, Annie e Ralph provano ad allontanarla ma Meg si rifiuta di stare al suo posto, sostenendo che qualcuno vuole uccidere i due. Con Meg che continua a palesarsi, i Savage non possono far altro che rivolgersi alla polizia e far arrestare la donna. Tuttavia, quando Meg manda ad Annie le prove che dimostrerebbero come i precedenti proprietari di casa siano stati presi di mira da un letale predatore, la giovane comincia a chiedersi se l’agente immobiliare sia realmente fuori di testa o se stia cercando invece di salvare le loro vite.

Il poster originale del film di Rai 2 Desideri mortali.

Stalker o salvatrice?

Se vi state chiedendo se l’agente immobiliare del film di Rai 2 Desideri mortali è realmente una psicopatica o no, siete nel posto giusto per scoprirlo. Come sempre accade nei gialli, l’assassino non è mai chi sembra: la regola fondamentale è sempre quella di sovvertire lo schema sul finale e rivelare una verità inattesa,

Tutto comincia quando Ralph e Annie Savage, quello che si dicono due bravi ragazzi, si trasferiscono nell’abitazione che hanno sempre sognato. Ralph è un fotografo d’arte che realizza scatti di fiori e insetti mentre Annie è un’avvocata divorzista di successo. I due si imbattono nella casa dei loro sogni durante uno dei viaggi fotografici di Ralph nelle zone più selvagge della California meridionale e, non resistendo alla tentazione, si rivolgono all’agente immobiliare Meg Atkins. Nonostante ci sia già un’offerta, quella della farmacista Lynette Dee (Alexandra Peters), e un mistero sul precedente proprietario scomparso cinque anni prima, Meg accetta di vendere la residenza ai Savage.

Anziché scomparire, come farebbe un buon agente immobiliare, Meg comincia letteralmente a tormentare la coppia. Si presenta da loro a qualsiasi ora e arriva anche a introdursi in casa come se fosse una ladra, animata dal suo punto di vista da buone intenzioni, e a fantasticare su una possibile relazione tra lei e Ralph (che fortunatamente rimane fedele alla moglie). Risulta così fastidiosa che i Savage sono costretti a ricorrere per ben due volte alla polizia.

Ed è dopo l’arresto di Meg, che avviene solo dopo il secondo intervento degli agenti, che un'altra verità comincia a palesarsi all’orizzonte. Seppur fastidiosa, iper presente, ossessiva e a tratti inquietante, Meg è davvero innocente ed è qualcun altro a voler riprendersi l’abitazione con intenzioni omicide.

Quella stessa casa, infatti, molti anni prima era stata teatro di un terribile parricidio: una quindicenne aveva ucciso entrambi i genitori e ne aveva murato i cadaveri sul retro del seminterrato. Ma non solo: aveva ucciso anche il ragazzo che l’aveva attaccata – come si vede nella criptica scena iniziale – facendo scomparire anche il suo corpo. Ed è determinata, come non mai, a riprendersi quella stessa abitazione, costi quel che costi. I desideri mortali che danno il titolo al film di Rai 2 sono dunque quelli di…. ǝʇʇǝuʎL!

