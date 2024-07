A rriva su Sky il film Dead Shot – Vendetta disperata, un thriller ricco di azione e suspense che ci catapulta tra le strade buie e pericolose della Londra negli anni Settanta.

Sky propone in esclusiva dal 18 luglio su Sky Cinema e in streaming solo su Now il film Dead Shot – Vendetta disperata. Diretto da Charles e Tom Guard, il film Sky Dead Shot – Vendetta disperata ha per protagonisti gli attori Aml Ameen, Colin Morgan, Mark Strong e Felicity Jones, per una storia che, cruda e piena di suspense, ci farà riflettere sul vero costo della vendetta.

Durante un'imboscata, ex paramilitare irlandese in pensione, Michael (Colin Morgan), è testimone dell’assassinio della moglie incinta da parte dell’ufficiale delle forze speciali britanniche Tempest (Aml Ameen). Ferito e creduto morto, l’irlandese riesce a fuggire, cercando vendetta per le strade buie e paranoiche della Londra degli anni '70.

Trama

Il film Sky Dead Shot – Vendetta disperata si apre nel 1973 nel sud di Armagh, un'area dell'Irlanda del Nord conosciuta dai soldati britannici come "Bandit Country". La scena iniziale mostra un'imboscata alla frontiera che va terribilmente storta. In questa situazione caotica, i soldati britannici uccidono la moglie incinta di Michael O’Hara (interpretato da Colin Morgan), un uomo dell'IRA, l’esercito repubblicano irlandese, in procinto di lasciare l'organizzazione. La morte della moglie, che stava per partorire, e la perdita di alcuni compagni innescano in Michael una sete di vendetta che lo riporta nell'IRA.

La trama si complica ulteriormente quando il punto di vista si sposta su Tempest (Aml Ameen), un soldato britannico coinvolto nell'operazione fallita. I superiori reclutano Tempest per lavori clandestini dai suoi superiori, delineando un percorso parallelo a quello di Michael. Entrambi si ritrovano dunque a Londra: Michael per far parte di una cellula dell'IRA con l'obiettivo di completare una serie di missioni che gli promettono di avvicinarsi al suo obiettivo di vendetta, mentre Tempest entra a far parte di una task force della polizia impegnata in una guerra segreta contro le cellule dell'IRA.

Le loro strade si incrociano gradualmente, creando una tensione crescente che culmina in una serie di scontri a fuoco, inclusa una scena finale che richiama, seppur con un budget minore, quella del film Heat.

I temi

Dead Shot – Vendetta disperata, original targato Sky, è un film che, sotto la superficie di un thriller d'azione, offre una riflessione profonda sui cicli di violenza e sull'impatto delle strutture nazionali sui destini individuali. Con personaggi complessi e tematiche rilevanti, il film dei fratelli Guard invita lo spettatore a interrogarsi su questioni di vendetta, redenzione e oppressione, inserite in un contesto storico ancora sentito oggi.

Vendetta e Redenzione: Il desiderio di vendetta di Michael per la morte della moglie è il motore principale della trama. Tuttavia, il film mostra come questo desiderio lo consumi e lo trascini in una spirale di violenza.

Oppressione e Manipolazione: Il personaggio di Tempest rappresenta il tema dell'oppressione, non solo come soldato britannico in un regime oppressivo, ma anche come uomo nero manipolato dai suoi superiori per i loro scopi.

Cicli di Violenza: Il film esplora come la violenza generi altra violenza, creando un ciclo difficile da spezzare. Entrambi i protagonisti si trovano intrappolati in questo ciclo, incapaci di sfuggirvi.

Sistemi Nazionali e Conflitti Personali: Il film mette in parallelo le storie personali dei protagonisti con i sistemi nazionali che rappresentano, mostrando come gli individui diventino strumenti nelle mani di poteri più grandi.

