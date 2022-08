Day Shift: A caccia di vampiri nel film Netflix

J amie Foxx è il protagonista del film Netflix Day Shift – A caccia di vampiri, una commedia che mescola azione, risate e horror, per una storia sui buoni sentimenti.

Day Shift – A caccia di vampiri è il film che Netflix propone dal 12 agosto. Commedia horror, vede Jamie Foxx nei panni di un padre che lavora sodo per offrire una vita decente alla figlia. Tuttavia, il suo modesto lavoro di pulizia di piscine è una copertura per la sua vera occupazione: è un cacciatore di vampiri.

Con la regia di JJ Perry. Day Shift – A caccia di vampiri vede nel cast, oltre a Foxx, attori del calibro di Snoop Dogg, Dave Franco, Karla Souza e Meagan Good.

La trama di Day Shift – A caccia di vampiri

Day Shift – A caccia di vampiri, film original Netflix, si concentra sul personaggio di Bud Jablonski (Jamie Foxx), un padre lavoratore che spera di offrire una vita all’insegna dei comfort alla figlia Paige (Zion Broadnax) e di rimanere nelle grazie dell’ex moglie Jocelyn (Meagan Good). Tuttavia, il lavoro di pulitore di piscine nella San Ferdinando Valley è solo una copertura per la sua reale fonte di reddito: cacciare e uccidere i vampiri.

Da quando è stato espulso dalla più redditizia associazione internazionale di cacciatori di vampiri, Jablonski si guadagna da vivere vendendo zanne di vampiro agli acquirenti del mercato nero come Troy (Peter Stormare). Ma, quando Joyce minaccia di portare Paige in Florida a causa dei problemi economici, Bud capisce che deve far soldi velocemente. Chiede allora di essere reintegrato nell’associazione con l’aiuto dell’amico Big John (Snoop Dogg).

Il capo dell’associazione, Hardass Seeger (Eric Lange), è d’accordo sul rientro a condizione che Bud sia affiancato da Seth (Dave Franco), cacciatore più giovane e nerd che controllerà il suo operato. Ma nulla sarà semplice, soprattutto dopo che Bud disturberà non poco Audrey (Karla Souza), la più pericolosa vampira della California pronta a esigere vendetta.

Dave Franco e Jamie Foxx in Day Shift - A caccia di vampiri.

Un regista “esordiente”

A dirigere il film Netflix Day Shift – A caccia di vampiri è JJ Perry, passato alla regia dopo una trentennale carriera come stuntman e aiuto regista in titoli come Fast & Furious e John Wick. Alla preparazione di Day Shift – A caccia di vampiri, Perry ha dedicato ben tre anni per trovare il giusto mix di azione, umorismo e paura. “Avere la possibilità di debuttare alla regia con una storia in cui credevo e con un cast di prim’ordine è il regalo più gratificante che la vita potesse farmi”, ha dichiarato il regista.

“Ho lavorato come aiuto regista per 31 anni e ho imparato molto”, ha proseguito Perry. “Ho diretto scene d’azione con tanti personaggi per molto tempo in oltre 160 lungometraggi e 300 episodi di serie tv e ho lavorato con maestri come Ang Lee, Quentin Tarantino e Steven Soderbergh. Non ho frequentato alcuna scuola di cinema, ero nell’esercito. Ma ho imparato sul campo, dagli errori commessi e dai successi ottenuti”.

“Sono un grande fan di film come Grosso guaio a Chinatown, Ragazzi perduti e Ammazzavampiri. Ho 53 anni e, di conseguenza, ho amato tutte le commedie horror d’azione degli anni Ottanta. È un genere che sembra essere stato quasi dimenticato. A eccezione di qualche titolo, penso a Benvenuti a Zombieland, un film oggi è solo azione o commedia o horror. A me piace invece combinare tutto: è divertente far ridere lo spettatore anche facendolo tuffare in una storia profondamente dark”, ha concluso.

JJ Perry, Snoop Dogg e Jamie Foxx sul set di Day Shift - A caccia di vampiri.

I personaggi principali

Day Shift – A caccia di vampiri, il film proposto da Netflix dal 14 agosto, è popolato di diversi personaggi, ognuno con le sue caratteristiche e le sue peculiarità. Scopriamone i principali.

Bud Jablonski (Jamie Foxx)

Bud è un cacciatore di vampiri a cui non è mai importato far le cose come di deve: seguire le regole può essere pericoloso e ne è consapevole. Ma, quando ha bisogno di tornare nel sindacato di cacciatori di vampiri professionisti per guadagnare meglio, deve dimostrare di attenersi agli standard dello stesso e di essere un buon “allievo” per Seth. “Della sceneggiatura mi ha attratto il motivo per cui Bud torna sui suoi passi: deve far soldi per la figlia”, ha sottolineato l’attore Jamie Foxx. “Pulisce piscine e rivende zanne di vampiri ma quando guadagna non è abbastanza: deve tornare a intascare taglie più ingenti per assicurarsi che la sua famiglia resti unita. E, per farlo, deve mettere da parte il suo orgoglio e, cosa per lui ancora peggiore, avere un compagno d’azione che lo sorvegli”.

Seth (Dave Franco)

Seth è un giovane cacciatore di vampiri, abituato più alla scrivania che all’azione. Il suo compito è quello di sorvegliare Bud e segnalare ogni suo minino sgarro. Tuttavia, il suo punto di vista sulle regole cambia una volta che si ritrova a far i conti con i pericoli e il caos del lavoro sul campo. La dinamica che si crea Seth e Bud è quella tipica del buddy movie, dal momento che non potrebbero essere più diversi.

Big John Elliott (Snoop Dogg)

Big John è un leggendario cacciatore di vampiri. È il miglior amico di Bud, si conoscono da anni, e si adopera per farlo rientrare nel sindacato. Affiancherà l’amico, in difficoltà, in uno spettacolare sterminio di vampiri quando. “Finalmente ho potuto recitare in qualcosa che non avevo mai fatto prima ma avevo sempre desiderato fare: un film d’azione. Interpreto una figura eroica: mi sono addestrato per le acrobazie e nell’uso delle armi. Big John è un tipo davvero tosto!”, ha evidenziato Snopp Dogg.

Audrey (Karla Souza)

Audrey è l’antagonista del film Netflix Day Shitf – A caccia di vampiri. È una pericolosa vampira e ha anche inventato una crema per la protezione solare che permette alla sua specie di muoversi in pieno giorno. Ha inoltre sfruttato il suo impero immobiliare per aumentare il numero di succhiasangue che infestano Los Angeles. Ed è sempre lei che scatena l’inferno quando Bud uccide il vampiro sbagliato. “Il mio personaggio non è un mostro assetato di sangue, è più una donna d’affari che ha creato un impero. Spietata, intelligente e senza paura”, preferisce lasciare il lavoro sporco agli altri… almeno fino a quando Bud non provoca la sua rabbia e il suo desiderio di vendetta”, ha commentato Karla Souza.

Jocelyn Jablonski (Meagan Good)

Jocelyn è l’ex moglie di Bud. Delusa da anni di bugie, è pronta a portare la figlioletta Paige in Florida per ricominciare da capo. Nonostante le frustrazioni, è disposta a dare a Bud un’ultima possibilità per recuperare i soldi utili alla retta di Paige. “Jocelyn è arrivata a un punto non ritorno. Sa che non può contare sul marito e la sua preoccupazione maggiore è il futuro della figlia. Ecco perché è disposta a vender casa per andare con sua madre in Florida”, ha dichiarato Meagan Good.

I fratelli Mike e Diran (Steve Howey e Scott Adkins)

I fratelli Nazarian sono due leggendari cacciatori di vampiri tutto muscoli e niente cervello. Sono tanto arroganti quanto competenti. Sebbene siano rivali di Bud, non esitano a unirsi a lui quando la situazione degenera.

Heather (Natasha Bordizzo)

Heather è la vicina di casa di Bud. È sempre pronta ad ascoltarlo e a comprendere le sue azioni. È intrappolata tra due mondi e vive come se fosse figlia della cultura hippie degli anni Settanta. Suo malgrado si ritrova coinvolta nel conflitto tra Bud e Audrey e deve decidere quanto è disposta a rischiare per aiutarlo.

Paige Jablonski (Zion Broadnax)

Paige è la precoce figlioletta di Bud. A differenza del padre, è diretta e onesta ma ha ereditato dal genitore la capacità di mantenere la calma quando è sotto pressione.

Ralph Seeger (Eric Lange)

Ralph è il capo del sindacato dei cacciatori di vampiri. Ed è determinato a ostacolare il ritorno di Bud a qualsiasi costo.

Troy (Peter Stormare)

Troy gestisce con il pugno di ferro un banco dei pegni nel mercato nero. A lui Bud vende le zanne di vampiro per guadagnare qualche soldo. Nonostante le scaramucce legate agli affari, Troy e Bud si vedono come due amici.

Day Shift - A caccia di vampiri: Le foto del film 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 13/16 14/16 15/16 16/16 PREV NEXT