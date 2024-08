Un ballo con papà in carcere: il commovente film Netflix

I ncontrare il padre in carcere per uno speciale ballo: è quello che fanno le quattro giovani protagoniste del film Netflix Daughters, frutto di otto anni di riprese e lavoro.

Netflix propone dal 14 agosto il film Daughters, un documentario che è una commovente testimonianza di empatia e perdono. Il film Netflix Daughters è il risultato di otto anni di lavoro della regista Natalie Rae e della sostenitrice del cambiamento sociale Angela Patton, e segue da vicino Aubrey, Santana, Raziah e Ja'Ana mentre si preparano per uno speciale ballo con i loro padri incarcerati.

Rivelando una profonda saggezza e una resilienza che vanno oltre la loro età anagrafica, le ragazzine parlano apertamente delle loro aspirazioni, dei loro sogni e dell'impatto emotivo esercitato dall'assenza dei padri, cui si aggiungono i vincoli delle visite virtuali. Mentre affrontano dolore, rabbia e incertezza, colgono una preziosa opportunità per creare relazioni.

Daughters fa luce sulla complessità dei legami familiari messi a dura prova dalle barriere spietate del sistema penale e dimostra che le basi per la guarigione della comunità risiedono nell'unità familiare.

Il lavoro di Angela Patton

Angela Patton, il cui lavoro è la molla del film Netflix Daughters, ha dedicato la sua vita all'empowerment delle ragazze nere. Come CEO dell'organizzazione no-profit Girls for a Change, che lavora per colmare i divari di opportunità e formare i futuri leader, Patton dedica il suo tempo e le sue energie allo sviluppo di iniziative che soddisfano le esigenze uniche della sua comunità, come Date with Dad (appuntamento con papà, ndr), un programma che promuove il legame padre-figlia per le famiglie separate dal sistema carcerario.

I padri che partecipano al programma prendono parte a sessioni di terapia prima dell'evento finale: un ballo padre-figlia in cui gli uomini scambiano i loro abiti dati dallo stato con abiti meno formali e si riuniscono con le loro figlie per un dolce momento di vicinanza familiare.

Dopo che un discorso del 2012 al TEDWomen su Date with Dad è diventato virale, la regista Natalie Rae ha contattato Patton per raccontare il programma davanti alla telecamera. Patton ha accettato e, dopo otto anni di riprese, il risultato è il film Netflix Daughters. Documentario acclamato dalla critica, è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2024, dove ha vinto l'Audience Award nella competizione documentari ed è stato nominato come uno dei film preferito in assoluto della rassegna.

