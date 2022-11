Darby e la Morta: La strana amicizia tra due liceali nel film Disney+

D isney+ propone il film Darby and the Dead, una commedia teen dal tocco fantasy in cui una ghost whisperer liceale affronta la morte della madre e si riapre alla vita grazie al fantasma della sua miglior amica-nemica.

Darby and the Dead è il film che debutta il 2 dicembre su Hulu negli Stati Uniti e prossimamente disponibile in Italia su Disney+. Commedia teen soprannaturale prodotta dalla 20th Century Studios, Darby and the Dead racconta la storia di una studentessa liceale che è anche una messaggera spirituale. Interpretato da Riele Downs e Auli’i Cravalho, il film ha una sceneggiatura firmata da Becca Greene e si basa su una storia di Wenonah Wilms. La regia è invece del regista Silas Howard.

La trama del film Darby and the Dead

Il film Disney+ Darby and the Dead comincia quando, dopo aver vissuto un’esperienza di pre-morte, Darby Harper (Riele Downs) acquisisce la capacità di vedere le persone morte. Per tale ragione, diventa introversa e si isola dai suoi compagni, preferendo dedicare il suo tempo a dar consigli agli spiriti solitari che hanno ancora dei conti in sospeso sulla terra.

Tuttavia, per lei tutto cambia quando Capri (Auli’i Cravalho), l’ape regina della cricca più esclusiva della scuola, muore inaspettatamente a causa di uno strano incidente, con conseguente e ovvia cancellazione della festa dei suoi 17 anni.

È allora che lo spirito di Capri entra in contatto con Darby. Il suo obiettivo è quello di convincere tutti ad andare avanti con la festa come previsto. Per riuscirci, Darby è costretta a uscire dal bozzolo in cui si è autoesiliata e reinventarsi, cosa che lungo la strada le permette di ritrovare nuova gioia tra i vivi.

Il poster originale del film Darby and the Dead.

Perdita e dolore

Sebbene sia una commedia teen venata di fantasy, il film Disney+ Darby and the Dead affronta tematiche molto serie come il dolore e la perdita. “Si tratta di due cose con cui tutti prima o poi dobbiamo fare i conti con la vita”, ha commentato Wenonah Wilms, l’autrice della storia. Il punto di partenza della vicenda di Darby è alquanto singolare. La ragazza comincia a parlare con i morti dopo aver perso la madre. “Il dono di Darby è frutto del momento più doloroso della sua vita. E mai la ragazza potrebbe pensare che quello che ha ricevuto è un regalo immenso che le permetterà un giorno di riconnettersi con la vita stessa”.

Ambientato in una scuola superiore, Darby and the Dead ha offerto al regista Silas Howard l’occasione per riflettere sul mondo degli adolescenti di oggi. “I giovani sono molto più intelligenti di quanto i media tendano a dipingerli”, ha sottolineato il produttore Silas Howard. “Le moderne generazioni sono molto più avanti di noi. Dopo aver vissuto la pandemia, hanno acquistato maggior sensibilità e consapevolezza. Da persona transgender, mi rendo conto di quanto la Gen Z ha capito l’importanza di essere chi vuole essere e di rispettare le scelte altrui. E, cosa di non poco conto, quanto rilevante sia conservare ognuno la propria unicità: non dobbiamo mai diventare tutti uguali”.

I protagonisti

Protagonista del film Disney+ Darby and the Dead è la giovane attrice Riele Downs. “Darby può vedere la gente morta ma ciò l’ha fatta chiudere in se stessa”, ha spiegato Downs. “Tale atteggiamento di chiusura nei confronti dei compagni la fa sembrare arrogante e indifferente quando, invece, è una ragazza intelligente che in cuor suo non desidera altro che essere accettata dagli altri”.

A cambiare la vita di Darby è lo spirito di Capri, portata in scena da Auli’i Cravalho. Cheerleader e ragazza più esclusiva della scuola, Capri un tempo è stata la migliore amica di Darby. Sicura di sé e popolare, sa il fatto suo, anche se Darby direbbe che è presuntuosa e odiosa. A differenza dell’ex amica, si diverte come qualsiasi altra adolescente e attende con impazienza la festa dei suoi 17 anni ma la morte, improvvisa e scioccante, manda all’aria i suoi progetti, facendole scoprire aspetti che aveva sempre sottovalutato.

Chosen Jacobs presta il volto ad Alex, uno studente simpatico e affascinante che, appena arrivato nella scuola, viene immediatamente attratto da Darby. Anche nel caso di Alex, molto cambia quando diventa la mascotte della scuola. Asher Angel interpreta invece James, l’aspirante cantante e musicista fidanzato di Capri: bello e umile, era la cotta in prima media di Darby.

Il cast principale del film Disney+ Darby and the Dead è poi completato dagli attori Wayne Knight (è lo spirito Mel), Derek Luke (è Ben, il padre di Darby) e Tony Danza (è Gary, ex giardiniere della scuola ora fantasma che si preoccupa molto per Darby).

Darby and the Dead: Le foto del film 1/27 2/27 3/27 4/27 5/27 6/27 7/27 8/27 9/27 10/27 11/27 Asher Angel as James in 20th Century Studios' DARBY AND THE DEAD, exclusively on Hulu. Photo by Marcos Cruz. © 2023 20th Century Studios. All Rights Reserved. 12/27 13/27 14/27 15/27 16/27 17/27 18/27 19/27 20/27 21/27 22/27 23/27 24/27 25/27 26/27 27/27 PREV NEXT