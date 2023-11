Elodie, la principessa che si salva da sola nel film Netflix

A rriva nel 2024 su Netflix il film Damsel, in cui Millie Bobby Brown interpreta la principessa Elodie, portata con l’inganno a combattere contro un drago. Una fiaba che rovescia più di uno stereotipo.

Damsel è il nuovo film Netflix con protagonista l’attrice Millie Bobby Brown. Avventura fantasy diretta da Juan Carlos Fresnadillo, il film Netflix Damsel racconta la storia di una devota damigella che accetta di sposare un affascinante principe per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

Accanto a Millie Bobby Brown (anche produttrice esecutiva), nel film Netflix Damsel recitano anche Robin Wright, Angela Bassett, Nick Robinson, Brooke Carter, Ray Winstone e Shohreh Aghdashloo.

Il poster originale del film Netflix Damsel.

Addio stereotipo

Se siete tra quelli che soffrite da crisi da astinenza da Undici, non temete: nel film Netflix Damsel, Millie Bobby Brown si immerge in un nuovo tipo di ‘Sottosopra’ interpretando il ruolo di Elodie, una ragazza determinata e coraggiosa che rovescia lo stereotipo della fiaba tradizionale. Nel suo caso, infatti, la logica dell’“e vissero felici e contenti” viene brutalmente azzerata quando il suo Principe Azzurro la sacrifica a un drago.

Dimentichiamoci quindi di tutte quelle storie che cominciano con “C’era una volta” e prepariamoci a una favola contemporanea in cui una “donzella”, per parafrasare il titolo del film, può contare solo su se stessa per salvarsi. Elodie diventerà infatti una donna adulta forte e indipendente senza il sostegno di nessuno, imparando come per sopravvivere non servano principi azzurri che accorrano in soccorso.

Millie Bobby Brown nel film Netflix Damsel.

Una favola moderna

Il film Netflix Damsel vede Brown nel ruolo di una “diligente” damigella, Elodie, che accetta di sposare un bel principe, solo per scoprire che era tutto un tranello: la famiglia reale l'ha reclutata come sacrificio per ripagare un vecchio debito. Viene quindi gettata in una caverna con un drago sputafuoco, contando esclusivamente sul suo ingegno e sulla sua volontà per sopravvivere.

Sulle note della canzone Run from Me di Timber Timbre, il teaser trailer mostra come la famiglia reale “seduca” Elodie e quanto la sua situazione da fiaba si trasformi presto in una battaglia per sopravvivere nelle viscere dell’antro del drago. “Da generazioni, il nostro compito è quello di proteggere il nostro popolo”, si sente dire a Robin Wright nei panni della suocera della protagonista. “Così stasera, ti unirai a una lunga serie di donne che hanno contribuito a costruire questo regno”. Il vero significato di quelle parole viene chiarito dall'immagine che le accompagna: Brown passa la mano lungo il ripido muro della caverna, dove sono state incise le firme delle precedenti prigioniere.

È un momento inquietante e toccante, che cattura le atmosfere del film. 'È un'avventura avvincente con un'oscura svolta che ti terrà inchiodato alla sedia,' ha commentato il regista Fresnadillo. “Come regista, una delle cose che voglio sempre fare è sorprendere il pubblico con una nuova interpretazione di una storia. Specialmente, di quelle fin troppo tradizionali: dobbiamo modernizzare quei racconti con nuovi punti di vista, più moderni e reali, per avvicinarci al pubblico di oggi”

In altre parole, anche se non incontri casualmente draghi nella tua vita di tutti i giorni, riconoscerai comunque molti degli ostacoli che Elodie affronta durante la storia. 'Abbiamo cercato di rendere tutto il più reale possibile”, ha aggiunto. “È un fantasy, ma radicato nella realtà”.