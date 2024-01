Su Netflix, un emozionante film (da una storia vera) ci porta dentro una scuola femminile in fiamme

A rriva su Netflix il film Dalle ceneri, che si ispira a un drammatico caso di cronaca accaduto in Arabia quando un gruppo di studentesse perse la vita in un tragico incendio in una scuola femminile.

Netflix propone in esclusiva dal 18 gennaio il film Dalle ceneri. Di produzione araba, il film Netflix Dalle ceneri è diretto da Khalid Fahad e conta su un cast di attori particolarmente noti in Arabia Saudita: Shaima Al Tayeb, Khairia Abu Laban, Adwa Fahad, Darin Al Bayed e Aesha Refai. La storia ci porta in una scuola femminile dalle regole molto ferree, dove scoppia uno strano incendio. Tutti si chiederanno se si sia trattato di un incidente o di un evento doloso ma le conseguenze saranno devastanti.

La trama del film

Preparatevi ad assistere a un’avvincente storia di verità nascoste accompagnata da un esempio di straordinaria forza di fronte a una tragedia inimmaginabile che susciterà emozioni nel film Netflix Dalle ceneri, un lungometraggio saudita ispirato a un tragico evento reale.

Ambientato all’interno del campus di una prestigiosa scuola per sole ragazze, Dalle ceneri ripercorre come una giornata apparentemente normale culmini nel disastro più impensabile quando un misterioso incendio divampa nel seminterrato della scuola. Caos, panico e confusione prendono presto il sopravvento costringendo studentesse e insegnanti a fronteggiarsi con scelte chiaramente impossibili su questioni di vita o di morte, mentre rimane da capire quali siano state le origini del fuoco.

Film Netflix di finzione, assolutamente da non perdere per i temi affrontati come la resilienza e la sopravvivenza, Dalle ceneri è ispirato a eventi realmente accaduti quando in una scuola femminile un terribile incendio ha portato a un evento che definire sfortunato è pleonastico.

Con una narrativa avvincente e una profondità emotiva che colpisce, ha tra i suoi protagonisti l’attrice Shaima Al Tayeb, figlia di un avvocato e di un’attivista politica. Con una laurea in economia aziendale, ha lavorato nel settore della pubblicità, del marketing e del design di moda fino al 2008. Quasi per gioco, ha accettato di fare la sua prima esperienza come attrice quando il regista Mahmoud Sabbagh le ha proposto il film Umrah and the Second Wedding.

Il poster del film Netflix Dalle ceneri.

La vera storia

La vera storia da cui il film Netflix Dalle ceneri trae ispirazione è quella dell’incendio che l’11 marzo 2002 scoppiò in una scuola femminile della Mecca, uccidendo ben 15 giovani studentesse di età compresa tra i 13 e i 15 anni. L’incendio è passato alla storia per le denunce mosse contro la “polizia religiosa” del Paese, in particolare contro il Comitato per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio, che aveva secondo le accuse impedito alle allieve di lasciare l’edificio in fiamme e aveva ostacolato i soccorsi solo perché le ragazze non erano “ben vestite”.

Un’indagine del governo ha stabilito che le autorità educative religiose erano responsabili della sicurezza antincendio ma ha respinto l’accusa secondo cui le azioni (non) messe in atto avevano contribuito alle morti e impedito a qualcuno di abbandonare la scuola in fiamme.

Secondo i resoconti della stampa saudita, l’incendio cominciò alle 8 del mattino, apparentemente causato da una sigaretta abbandonata. A seguito dell'incendio e della fuga, quindici giovani ragazze persero la vita e oltre 50 rimasero ferite. Nove delle ragazze decedute erano saudite; le altre provenivano dal Ciad, dall'Egitto, dalla Guinea, dal Niger e dalla Nigeria. La maggior parte delle morti avvenne quando una scala crollò mentre le ragazze fuggivano dall'edificio. La proprietà residenziale su cui era stata costruita la scuola era sovraffollata con 800 alunne. Inoltre, l'edificio potrebbe non aver avuto adeguate infrastrutture e attrezzature di sicurezza, come scale antincendio e allarmi.

