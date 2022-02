L a protagonista di Dalla mia finestra, il film in uscita su Netflix, è una giovane ossessionata dal misterioso vicino. Amore, sesso e amicizia sono gli elementi chiave di una storia che è stata un grosso successo sulla piattaforma Wattpad e che trasformata in film promette di conquistarvi.

Dalla mia finestra è il titolo del film che Netflix propone dal 4 febbraio. Di produzione spagnola, Dalla mia finestra racconta l'insolita storia d'amore tra due giovani, traendo spunto da un romanzo. Dalla mia finestra è stato infatti un grosso successo su Wattpad, la comunità online in cui gli utenti pubblicano romanzi, racconti, poesie e altre creazioni letterarie.

Su Wattpad ha mosso i primi passi la giovane autrice venezuelana Ariana Godoy, diventata in breve un fenomeno letterario nel mondo ispanico. Alcune delle sue opere sono così riuscite da aver catturato l’attenzione degli editori ed essere trasformate in libri, che hanno dominato le classifiche. È stato il caso di Il mio primo amore di Wattpad, pubblicato in spagnolo, inglese e francese, e di Dalla mia finestra, il suo più recente romanzo che, uscito nel 2019.

Sono tanti i dibattiti che si generano intorno a Wattpad e al suo algoritmo in grado di dire quali sono i titoli più appropriati per un adattamento cinematografico, in base alle interazioni con i lettori e ai loro elementi più fan friendly. Da Wattpad ha avuto origine, per esempio, la trilogia cinematografia di After. Ma si tratta davvero delle opere migliori? Non è forse l’algoritmo un ulteriore ostacolo per i romanzi di qualità, che faticano ad affermarsi?

Nel dubbio, il successo di Dalla mia finestra ha spinto Netflix a interessarsi alla storia e a trasformarla in un film, disponibile dal 4 febbraio. Ma di cosa racconta Dalla mia finestra?

Di cosa parla Dalla mia finestra

Protagonista di Dalla mia finestra, il film Netflix, è la giovane attrice spagnola Clara Gallé, già vista nella serie El internado: Las Cumbres, che interpreta Rachel. Raquel è perdutamente innamorata dell'attraente e misterioso vicino di casa Ares, impersonato da Julio Peña.

Lo osserva però da lontano perché purtroppo non si sono mai parlati. La ragazza ha chiaro in mente un piano: fare innamorare Ares. Tutt'altro che innocente e indifesa, Raquel non è preparata a perdere tutto per ottenere ciò che vuole… sicuramente non se stessa. Ma ci riuscirà?

Una storia d’amore, ossessione e sesso

La storia d’amore radicale e apparentemente impossibili tra Raquel e Ares, al centro del film Netflix Dalla mia finestra, inizia il giorno in cui lei scopre la password del suo vicino. Rachel è come ossessionata da Ares. Lo spia, lo segue e curiosa nelle sue foto. Dopotutto, “il wi-fi ha la capacità di unire mondi diversi”, afferma la ragazza. E molto differenti, aggiungiamo noi.



Raquel, una sognatrice a occhi aperti, appartiene a una famiglia semplice. Ares, invece, fa parte del potente clan degli Hidalgo. Timida e inesperta, Raquel non ha dubbi sui suoi sentimenti per il vicino riservato, distaccato e narcisista. Sebbene Ares la rifiuti e la si faccia gioco di lei, l’attrazione che entrambi provano è più forte di ogni egoismo.

Ares ha paura di impegnarsi e per tale ragione cerca di rimanere distante da lei, che invece ne è ossessionata. Ma un giorno Raquel decide di non lasciarsi intimidire e di fare un passo avanti. Sperando che l’amore trionfi, ci sarà il sesso a ingannare l’attesa. Scoprirà così che l’amore a volte fa male ma vale sempre la pena viverlo.

