A rriva su Netflix il film Dalla mia finestra: Al di là del mare, sequel della storia di Ares e Raquel che ha fatto sognare milioni di spettatori in tutto il mondo. Con la partenza di lui per Stoccolma, il loro amore sarà nuovamente in pericolo.

Netflix propone dal 23 giugno il film Dalla mia finestra: Al di là del mare. Si tratta del sequel di Dalla mia finestra, la storia di amore, ossessione e sesso che, rilasciata nel febbraio del 2022, adattava un famoso romanzo pubblicato su Wattpad dalla scrittrice venezuelana Ariana Godoy.

La storia riprende dal punto in cui l’avevamo lasciata. Ares è andato a studiare a Stoccolma e mantiene con Raquel una relazione a distanza che si rivela più complicata di quanto pensassero. Quando i due si incontrano di nuovo all'inizio dell'estate, la lunga separazione e le persone che hanno incontrato nel frattempo metteranno in discussione un legame che entrambi ritenevano indistruttibile.

Dove eravamo rimasti

L’ultima volta che avevamo visto, Ares (Julio Peña) si arrampicava nel letto di Raquel (Clara Galle) e tutti ci siamo chiesti come sarebbe andata a finire la loro giovane storia d’amore, a tratti scioccante ma sempre sensuale e romantica. La domanda di fondo che accompagna ora il film Netflix Dalla mia finestra: Al di là del mare è un’altra: riusciranno i due sfortunati innamorati a mantenere viva la fiamma del loro sentimento mentre Ares è a studiare a Stoccolma? E Raquel ha fatto dei passi avanti in tema di sicurezza informatica, prodigandosi maggiormente per proteggere le sue password e i suoi dati da ulteriori hackeraggi?

Per avere delle risposte, occorrerà pazientare un po’ ma sicuramente l’attesa ne varrà la pena, dal momento che nuovi personaggi animeranno le vicende che, questa volta, si svolgono d’estate, con il mare e i paesaggi mozzafiato della costa catalana a far da sfondo.

Nuove e vecchie conoscenze

In Dalla mia finestra, l’amore di Ares e Raquel era compromesso a causa dell’orgoglio e dell’ego smisurato di entrambi, così come da forze esterne come, ad esempio, la famiglia super ricca e un po’ altezzosa di lui che inizialmente non approvava la sua relazione. Le tensioni, tuttavia, si scioglievano nel momento in cui Raquel ammetteva i suoi sentimenti e il ricco Ares le confessava di aver di proposito manomesso il suo wi-fi di proposito. Eppure, mentre sembrano aver trovato la felicità una nuova sfida si profila all’orizzonte in Dalla mia finestra: Al di là del mare, il nuovo film Netflix dedicato alla loro storia: Ares parte per studiare medicina, lasciando incerto il destino del loro amore.

Mantenere una relazione a distanza è più impegnativo di quanto i due immaginassero, specialmente quando nuove persone entrano nella loro vita. Al cast del primo film, si aggiungono infatti gli attori Andrea Chaparro, Ivan Lapadula e Carla Tous, pronti a portare in scena nuove dinamiche e nuovi ostacoli. Chi ha amato il primo film, però, non disperi: torneranno nella storia anche Yoshi (Guillermo Lasheras), l’amico di Raquel, e gli imprevedibili Artemis (Eric Masip) e Apolo (Hugo Arbués), i fratelli di Ares pronti a tutti affinché i due innamorati vadano incontro a problemi e difficoltà.

Riusciranno i familiari snob di Ares ad accettare Raquel per davvero? E Raquel perdonerà Yoshi per quel terrificante scontro con Ares o cederà alle sue avances dato che Ares non è nei paraggi per riscaldarle il letto di notte? Lo scopriremo solo dal 23 giugno, quando finalmente il film Netflix Dalla mia finestra: Al di là del mare arriverà nei nostri schermi portando molto più caldo del sole estivo.

