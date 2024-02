Si conclude su Netflix la trilogia Dalla mia finestra: riusciranno Ares e Raquel a stare insieme?

A rriva su Netflix Dalla mia finestra 3: Guardando te, il film che conclude la storia d’amore che si basa sui personaggi di Ariana Godoy. In attesa di scoprire se trionferanno i sentimenti, conosciamo meglio la sua protagonista: Clara Galle.

Netflix propone dal 23 febbraio il film Dalla mia finestra 3: Guardando te, l’ultimo capitolo della saga tratta dalle opere della scrittrice Ariana Godoy. Come accaduto con i precedenti Dalla mia finestra e Dalla mia finestra 2, Godoy ha collaborato ancora una volta con lo sceneggiatore Eduard Solà per portare in vita nel film Netflix Dalla mia finestra 3: Guardando il mare una storia ispirata dai personaggi dei suoi libri.

Ci appresteremo dunque a scoprire come terminerà la storia tra Raquel (Clara Galle) e Ares (Julio Peña): saranno in grado di superare tutti gli ostacoli e innamorarsi nuovamente? Nel cast del film diretto da Marçal Forés, anche gli attori Eric Masip, Hugo Arbués, Natalia Azahara, Emilia Lazo, Andrea Chaparro, Iván Lapadula e Carla Tous.

La trama del film

Dopo gli avvenimenti dell’estate, Ares e Raquel non vedono un futuro per la loro relazione e decidono di prendere strade diverse. Ma quando si incontrano di nuovo in inverno a Barcellona, l’amore e il desiderio che provano l’uno per l’altro sono innegabili. È questo lo scenario di fronte al quale ci troveremo nel film Netflix Dalla mia finestra 3: Guardando te, quando tutti quanti ci porremo la stessa domanda: riusciranno Ares e Raquel a trovare un modo per tornare insieme? Quello che però sappiamo è che, qualunque sia la decisione che prenderanno, questa cambierà per sempre le loro vite.

Già dal febbraio 2022, da quando è uscito con incredibile successo su Netflix il primo film della saga, sapevamo che dovevamo attendere molto prima che si arrivasse a Dalla mia finestra 3: Guardando te ma, nonostante ciò, siamo stati letteralmente rapiti dalla storia di Raquel e di Ares e con loro abbiamo vissuto sogni e incubi, gioie e paure. E anche in quest’ultimo capitolo non mancheranno le sorprese: mentre Raquel è impegnata e concentrata nello scrivere il suo prossimo romanzo, Ares torna in Spagna le vacanze di Natale. I due potrebbero salutarsi cortesemente e basta ma vedersi nuovamente riaccenderà una fiamma che difficilmente può spegnersi…

Dalla mia finestra 3: Guardando te - Le foto 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 PREV NEXT

Un’attrice in ascesa

Protagonista del film Netflix Dalla mia finestra 3: Guardando te, come dei due precedenti capitoli, è l’attrice Clara Galle di appena 21 anni. Nata a Pamplona nel 2002, ha visto la sua carriera esplodere nel momento in cui il primo Dalla mia finestra è diventato il titolo più visto al mondo sulla piattaforma ma il suo sogno di diventare attrice risale a molto tempo prima. “Quand’ero piccola, mi chiudevo nella mia stanza e recitavo interi film di Tim Burton davanti allo specchio”, ha ricordato in un’intervista,

Discendente di una famiglia di biologi e medici, tuttavia, non prendeva troppo seriamente il suo sogno. “Ero molto studiosa e volevo studiare… ma una voce dentro mi diceva che avrei dovuto fare altre e alla fine ha vinto, portandomi verso cose sempre più legate all’arte. E, ancora oggi, per quanto io voglia essere pratica, sono molto emotiva e intuitiva. Mi fido delle energie positive, occorre ascoltarle: spesso il corpo prende a livello inconscio decisioni che solo dopo capirai con la testa. Basterebbe ascoltarsi di più: dovremmo farlo tutti i giorni”.

Come di sicuro ha fatto quando a 16 anni ha cercato su un motore di ricerca un agente: “Ho scritto al primo che ho trovato, gli ho inviato alcuni miei selfie (terribili!) ma grazie a quegli scatti ho cominciato a lavorare nel mondo della moda. Ma non ho però smesso di studiare: frequento Storia dell’Arte all’università”.

Celiaca e vegetariana, è anche molto timida: “Tiro fuori la mia parte più grintosa e sicuro solo quando recito. Ho vissuto molti anni a essere condizionata dal mio aspetto fisico: le mie emozioni variavano a seconda del mio aspetto ma col tempo ho imparato ad accettarmi come sono”.

Dei tre film della trilogia, ha anche confessato di amare l’ultimo: “Il terzo è il mio preferito perché è il più maturo. La storia era cominciata con un’atmosfera adolescenziale ma pian piano i sentimenti sono diventati adulti. E non solo quelli: Raquel non ama solo Ares ma anche la sua passione, la scrittura. E non permettere a niente e nessuno di separarla dal suo sogno”.

Clara Galle e Julio Peña in una scena del film Netflix Dalla mia finestra 3: Guardando te.