Daisy Jones & the Six: Ascesa e caduta di una band folk-rock nella serie tv Prime Video

D aisy Jones & the Six, la nuova serie tv targata Prime Video, racconta tra passato e presente la storia di un band che, all’apice del successo, negli anni Settanta abbandona tutto e tutti.

Debutta il 3 marzo su Prime Video la serie tv Daisy Jones & the Six, composta da dieci episodi. I primi tre saranno disponibili sin da subito mentre i restanti verranno rilasciati a cadenza settimanale, ogni venerdì, fino al 24 marzo.

Basata sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid del 2019, la serie tv Prime Video Daisy Jones & The Six è un musical-drama che narra l’ascesa e la precipitosa caduta di una famosa rock band. Nel 1977, Daisy Jones & The Six sono sul tetto del mondo. Guidata da due cantanti carismatici - Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin) – la band è uscita dall’anonimato e ha avuto un grandissimo successo, ma in seguito a un concerto sold-out al Soldier Field di Chicago sparisce. Ora, a distanza di decenni, i componenti della band hanno finalmente deciso di raccontare la verità. Questa è la storia di come una band iconica è implosa all'apice del successo.

Tra passato e presente

La fulminea ascesa e caduta di un gruppo folk-rock degli anni Settanta è al centro del racconto della serie tv Prime Video Daisy Jones & the Six, con Sam Claflin e Riley Keough nei panni dei talentuosi ma travagliati cantanti della band.

I dieci episodi seguono Daisy Jones (Keough), un’aspirante cantautrice di Los Angeles che è determinata a realizzare il suo sogno di diventare “qualcuno” e uscire dall’anonimato. Nel frattempo, a Pittsburgh, il frontman Billy Dunne (Claflin) decide di trasferirsi a Los Angeles alla ricerca di un contratto discografico per la sua band, composta dal fratello chitarrista Graham (Will Harrison), dalla tastierista Karen (Suki Waterhouse), dal batterista Warren (Sebastian Chacon) e dal bassista Eddie (Josh Whitehouse).

Una volta nella città dei sogni, il gruppo recluta Daisy e sin da subito volano scintille. Arrivano fama e fortuna ma anche lotte intestine, dipendenza dall’alcol e angoscia, fino a quando la band decide improvvisamente di abbandonare le scene dopo un concerto sold out al Soldier Field di Chicago nel 1977.

Diversi decenni dopo, i componenti della band e la loro cerchia ristretta di familiari e amici – tra cui Camila (Camila Morrone), la moglie di Billy, e la star Simone Jackson (Nabiyah Be) – rivelano tutta la verità sulla drammatica rottura in un documentario. Tale espediente fa sì che la narrazione si divida tra due differenti linee temporali, tra presente e passato.

Il poster della serie tv Prime Video Daisy Jones & the Six.

Da attori a musicisti

Protagonista maschile della serie tv Prime Video Daisy Jones & the Six, Sam Claflin descrive il suo Billy come “creativo, talentuoso e appassionato. È come una figura paterna per la sua band. Nonostante sia cresciuto senza un padre, prende molto sul serio il suo ruolo ma alcol e dipendenza saranno sempre la sua debolezza”.

Per il ruolo, l’attore ha dovuto imparare a cantare e suonare degli strumenti, come tutto il resto del cast, dal momento che le canzoni, tutte originali, sono state scritte esclusivamente per la serie e registrate dal cast. “Riley Keough ed io interpretiamo i leader della band ma siamo probabilmente i meno musicali!”, ha scherzato l’attore, che si è cimentato con la chitarra ritmica. “Abbiamo fatto delle prove extra per trovare insieme la giusta chimica!”.

Sebbene sia la nipote di Elvis Presley e la figlia della cantautrice Lisa Marie Presley (scomparsa prematuramente lo scorso gennaio), Riley Keough ha candidamente affermato di non aver mai avuto esperienze musicali alle spalle, motivo per cui si è sottoposta al provino con il massimo dello sconforto. “Non avevo mai cantato prima e, come spesso capita a noi attori, pensavo di poterlo fare senza alcun problema”, ha commentato. “Così, ho inviato un provino di me che cantavo a voce bassa. Mi hanno risposto che volevano sentirmi ruggire: non sapevo nemmeno cosa significasse! Ho provato allora a cantar qualcosa in maniera più forte ma ero così stonata che ho cominciato a piangere. Sono dovuta andare a lezioni di canto da un coach”.

Daisy Jones & the Six: Le foto della serie tv 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 PREV NEXT