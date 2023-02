Da me o da te: Il film Netflix perfetto per San Valentino

N etflix propone il film Da me o da te, in cui Reese Whiterspoon e Ashton Kutcher si scambiano case e città per scoprirsi innamorati dopo una vita da amici. Ce lo racconta la regista Aline Brosh McKenna.

San Valentino arriva in anticipo su Netflix con il film Da me o da te, disponibile dal 10 febbraio. Commedia romantica diretta e scritta da Aline Brosh McKenna, vede gli attori Reese Whiterspoon e Ashton Kutcher cimentarsi in una storia d’amore che nasce e fiorisce quando le circostanze costringono i loro due personaggi a scambiarsi le case in due angoli opposti degli Stati Uniti.

Potresti scambiare la tua vita con quella del tuo migliore amico che vive dall’altra parte del tuo paese? Parte da questa premessa il film Netflix Da me o da te. La risposta la scopriranno presto Reese Whiterspoon e Ashton Kutcher nei panni di Debbie e Peter.

Amici, Debbie e Peter si conoscono da oltre un decennio e si mantengono in costante contatto nonostante vivano su due coste diverse degli Stati Uniti. Le loro vite non potrebbero essere differenti. Debbie è una mamma single che lavora come contabile a Los Angeles e pianifica la sua esistenza in ogni singolo dettaglio. Peter, invece, è un dirigente marketing e aspirante scrittore di New York la cui esistenza cambia tanto velocemente quanto cambia fidanzate.

Tuttavia, quando le circostanze portano i due a scambiarsi case e responsabilità per una settimana, entrambi scopriranno che ciò che pensavano di volere potrebbe non corrispondere a ciò di cui hanno realmente bisogno.

Il poster originale del film Netflix Da me o da te.

Un film d’amore

“Considero Da me o da te un film sullo scambio di corpi ma senza lo scambio di corpi”, ha scherzato Aline Brosh McKenna, la regista dell’original Netflix. “Entrambi i protagonisti cominciano a vivere la vita l’uno dei panni dell’altro. E, così facendo, apprendono e realizzano dettagli sull’altro che altrimenti non avrebbero mai scoperto”.

Veterana della commedia romantica che ha scritto film come Il diavolo veste Prada e Il buongiorno del mattino, Brosh McKenna ha tratto ispirazione dalla propria esperienza per scrivere la storia di Debbie e Peter. “Ero andata a New York per motivi di lavoro e mi sono stabilita nell’appartamento del mio amico Ted”, ha ricordato. “All’epoca, Ted era single e mi faceva sorridere quanto il suo appartamento rispecchiasse la sua situazione sentimentale: c’era ancora tutta l’argenteria avvolta dal cellophane!".

"Ho cominciato allora a fantasticare su cosa sarebbe successo se, per un qualsiasi motivo, Ted avesse dovuto trasferirsi a casa mia mentre io non c’ero e prendersi cura dei miei figli. Ed è così che è nato il film: devo a Ted la storia e l’ho ringraziato facendogli interpretare la parte di un portiere nella storia!”.

“Ho scelto io personalmente i due protagonisti”, ha aggiunto la regista. “Mi avevano sempre detto che per apprezzare realmente Reese Witherspoon (anche produttrice del film Netflix Da me o da te, ndr) avrei dovuto lavorare con lei. E così ho fatto. Di Ashton Kutcher mi ha invece colpito la dedizione che ha mostrato sul set. Ha sposato il personaggio di Peter mettendoci tutto l’impegno di questo mondo. Gli ho persino suggerito di leggersi dieci libri per capire il gusto letterario di Peter e li ha letti tutti!”.

A parte Whiterspoon e Kutcher, nel film Netflix Da me o da te recitano un nutrito gruppo di attori che è impossibile non notare: Steve Zahn, Zoe Chao, Tig Notaro, Jesse Williams, Vella Lovell e Griffin Matthews. “Non posso che elogiarli tutti”, ha affermato entusiasta Brosh McKenna. “È stato divertente lavorare con tutti loro: hanno background ed esperienze alle spalle molto diverse e non mi sono mai annoiata”.

Tra i tanti, però, la regista consiglia di tenere d’occhio l’esordiente Wesley Kimmel, chiamato a impersonare Jack, il figlio di Debbie. “Wesley si è distinto sul set per la sua interpretazione ma anche per la passione con cui ha lavorato. Sentiva come se la parte fosse stata scritta per lui ed è stato in grado di tenere testa anche ad Ashton e Reese”.

“Da me o da te è il film Netflix perfetto per San Valentino”, ha concluso Brosh McKenna. “Non solo perché è una commedia romantica ma anche perché presenta varie forme d’amore: quello dei genitori e degli amici ma anche l’amore per la città in cui si vive”.

