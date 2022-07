Da ciao ad addio: il film Netflix che riflette sulla fine di un amore giovanile

D a ciao ad addio, il film che Netflix ha tratto da un noto best seller, ci pone davanti a un dilemma: è meglio continuare a vivere un grande amore o pensare a noi stessi?

Da ciao ad addio è il film che Netflix propone in esclusiva dal 06 luglio, tratto dall’omonimo romanzo di Jennifer E. Smith. Dramma sentimentale con protagonisti due adolescenti, Da ciao ad addio ha lo stesso team produttivo di Tutte le volte che ho scritto ti amo e i suoi due seguiti.

Protagonisti della storia sono due liceali che decidono di lasciarsi prima di iniziare l’università. Tuttavia, si ritroveranno nel corso di un’ultima memorabile serata trascorsa insieme a rivivere la loro storia e a riprendere in considerazione la loro idea.

La trama di Da ciao ad addio

Claire (Talia Ryder) e Aidan (Jordan Fisher), i protagonisti del film Netflix Da ciao ad addio, hanno fatto un patto. Prima di iniziare l’università e prendere strade separate, hanno deciso di lasciarsi. Tuttavia, il desiderio di trascorrere insieme un’ultima indimenticabile serata come coppia li porta a rivivere i momenti più importanti della loro relazione di coppia.

L’ultimo appuntamento dei due innamorati si trasforma così in un viaggio magico. Un viaggio che li porta a rivivere contesti familiari, a ritrovarsi in luoghi inaspettati e a riconsiderare la loro drastica decisione. Ancora troppo amore li lega per salutarsi definitivamente, ci sono pro e ci sono contro. Dovranno dirsi addio per sempre e continuare ognuno la propria vita? O potranno infrangere il patto fatto e proseguire insieme il cammino fin lì fatto?

Ralia Ryder e Jordan Fisher in Da ciao ad addio.

Finire o ricominciare?

Sin dal trailer di Da ciao ad addio, il film disponibile su Netflix dal 06 luglio, Claire e Aiden, interpretati da Ralia Ryder e Jordan Fisher, appaiono come due giovani adulti terribilmente ottimisti. Così come scritto da Smith nel suo libro, si stanno incontrando per quello che sulla carta è il loro ultimo appuntamento in assoluto. Un appuntamento a cui Aidensi presenta con in mano un mazzo di gigli bianchi. Dal giorno dopo, le loro vite prenderanno sentieri diversi. Ognuno andrà per il proprio college in lati opposti del paese e, così come avevano deciso molto tempo prima, la loro relazione potrà definirsi conclusa per sempre.

Quel loro appuntamento dovrebbe chiudere un cerchio: insieme si apprestano a fare un ultimo viaggio condiviso nel passato, nei ricordi a loro più cari, fatto di luoghi che negli anni hanno rappresentato qualcosa di speciale. Tra i due, la più determinata a mantenere fede al patto sembra Claire: dopotutto, da pianificatrice quasi maniacale, non potrà mai provare cose nuove e scoprire chi è se rimane ancorata a una vecchia relazione. Aiden, invece, istintivamente continua ancora a dichiararsi innamorato di lei: la lascerebbe solo perché l’ama troppo.

Quello che iniziano per tutta la notte è un percorso tanto nostalgico quanto divertente e commovente al tempo stesso. Chiunque di noi, guardando su Netflix il film Da ciao ad addio non può evitare di asciugare qualche lacrimuccia, ripensando a quelli che sono stati i primi grandi amori di gioventù: chi non ne ha mai vissuto uno? Certo, non è cosa da tutti i giorni fare un patto del genere. Si potrebbe pensare solo a due scriteriati ma in fondo chi non è scriteriato in amore o non è pronto a fare qualsiasi sacrificio per il bene dell’altro?

Le decisioni che si prendono in coppia non sono sempre razionali. L’indecisione nel film Netflix Da ciao ad addio la fa da padrone ed è normale che sia così. Aiden e Claire hanno forse preso troppo alla leggera la volontà di fare un patto così alienante e sofferente. E il finale non è forse quello che tutti ci aspettiamo da un amore che ha così tanto terreno comune.

Non diciamo se ci sarà mai un “vissero felici e contenti” ma di sicuro i giorni che attendono i due protagonisti andranno così come la vita ha deciso per loro. Se si incontreranno in futuro o se, come capita con tutti i primi amori, non si rivedranno mai più è da scoprire all’ultimo minuto. Tuttavia, la speranza è che abbiano fatto la scelta migliore per loro stessi. Da ciao ad addio ci sono molte cose in mezzo e non sempre sono da buttare: l’auspicio è sempre quello che da qualche parte entrambi conservino il ricordo di ciò che è stato, potrebbe essere o sarà. Con sulle spalle la responsabilità di aver preso una scelta non facile.

Da ciao ad addio: Le foto del film 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 PREV NEXT