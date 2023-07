Mai fidarsi di una fisioterapista sexy: il pericolo è dietro l’angolo!

R ai 2 trasmette il film Cure pericolose, in cui una procace fisioterapista si trasforma in serial killer per far sì che il suo giovane assistito diventi completamente suo. Superando anche il limite della decenza e della ragione.

Per il ciclo Nel segno del giallo, Rai 2 propone il 15 luglio il film Cure pericolose, un thriller diretto da Jeff Hare e interpretato da Leann Van Mol e Chris Cimperman. Produzione Lifetime, racconta la storia di Tony, un giovane che perde l’uso delle gambe a causa di un incidente automobilistico. Desideroso di tornare a camminare quanto prima, Tony si fa aiutare da Daphne, una fisioterapista. Tuttavia, le intenzioni di lei ben presto rivelano la loro vera natura e per Tony sarà l’inizio di un incubo.

La trama del film

Cure pericolose, il film trasmesso da Rai 2, comincia come da tradizione per i titoli Lifetime con una donna che corre nel bosco, inseguita da un uomo. Il suo nome è Daphne e riesce a scappare grazie all’intervento di una donna dai capelli rossi. Sei mesi dopo, Daphne sta ricominciando la sua vita da capo e sogna di lavorare come badante. Nel colloquio a cui viene sottoposta, racconta di essere stata vittima di un marito troppo violento, che continua ancora a darle il tormento.

Conosciamo poi Tony, un aitante star dell’atletica che ha ricevuto una borsa di studio per frequentare il college dei suoi sogni. Tony ama la sua Jasmine ed è proprio mentre è in macchina con lei che rimane vittima di un incidente stradale che lo lascia paralizzato.

Leggendo online la storia di Tony, Daphne chiama per offrire i suoi servizi al ragazzo. Viene così assunta ma sin da subito i suoi servizi si rivelano qualcosa di più di quelli che normalmente fornisce un fisioterapista. Tony deve essere suo a qualsiasi costo, anche allontanandolo per sempre dalla madre Ellen e dalla fidanzata.

Il poster originale del film di Rai 2 Cure pericolose.

Una fisioterapista folle

C’è una scena nel film di Rai 2 Cure pericolose in cui Daphne (LeAnn Van Mol) viene vista cercare qualcosa online. L’immagine successiva ci mostra che sta cercando come amputare un braccio e subito dopo la vediamo prendere un seghetto e dirigersi in camera da letto, dove legato c’è l’ultimo paziente che da fisioterapista avrebbe dovuto curare. È quello l’attimo esatto che ci fa pensare di essere di fronte a una delle cattive più incredibili proposte da un film per la televisione: instabile ma determinata, Daphne si appresta a far qualcosa di incredibilmente complicato senza preoccuparsi delle conseguenze.

E Cure pericolose, il film in onda su Rai 2, ci propone tutti quegli elementi, spesso improbabili, che amiamo guardare nei gialli televisivi d’estate. Tony (Chris Cimperman) ha perso l’uso delle gambe e sua madre Ellen (Meredith Thomas) e la fidanzata Jasmine (Chloe Stafford) sono lì pe sostenerlo mentre lotta per tornare nuovamente a camminare. A prima vista, Daphne sembra la terapista perfetta e nessuno sospetta di quale terribile passato di porti dietro: vediamo più volte che qualcuno continua a spiarla ma non ne capiamo la ragione.

Pian piano, l’atteggiamento di Daphne comincia a preoccupare Ellen e Jasmine ma Tony è del parere opposto: nessuno è più amorevole della sua badante e dei “servizi” (in tutti i sensi) che gli offre. Ellen e Jasmine sono solo paranoiche o Daphne è riuscita nell’intento di fare il lavaggio del cervello al suo paziente? Beh, guardando il film di Rai 2 Cure pericolose, troverete da soli la risposta. Come spesso accade, la donna sexy di cui nessuno sa nulla è una folle a piede libero: le madri non si sbagliano mai. E prima o poi se ne renderà conto anche Tony ma non prima che Daphne lasci dietro di sé una scia di sangue.

Tuttavia, c’è un altro elemento che dovrebbe farci insospettire di Daphne. Non sono poche le volte in cui, confondendosi, chiama Tony con il nome di Kyle. Kyle è un suo ex paziente ed è scoprendo cosa è accaduto con lui che dovremmo iniziare a preoccuparci seriamente del suo operato: ossessionata da lui, è riuscita a farsi sposare ma ha cercato di amputargli le braccia in modo che fosse totalmente dipendente da lei. Espediente che ha intenzione di ripetere anche con il povero Tony…

