Cuori 2: Tornano a battere i sentimenti della serie tv di Rai 1 – Guida ai nuovi episodi

D opo il successo della prima stagione della serie tv, arriva su Rai 1 Cuori 2. Ritroveremo Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci alle prese con i loro sentimenti, i pazienti dell’ospedale di Torino e persino un giallo.

Rai 1 propone da domenica 1° ottobre Cuori 2, la seconda stagione della serie tv con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati. Diretta da Riccardo Donna e prodotta da Giannandrea Pecorelli per Aurora Tv con Rai Fiction, Cuori 2 continua il racconto da dove si chiude la prima stagione trasmessa sempre da Rai 1 con Cesare sospeso fra la vita e la morte. Anche se l’intervento fatto da Alberto era andato a buon fine, la sorte del primario era rimasta appesa a un filo e Delia non trovava il momento adatto per parlargli.

Da allora sono trascorsi ben nove mesi. Alberto, Cesare e gli altri medici delle Molinette di Torino sono impegnati a inventare nuove soluzioni creative: come un sistema per il monitoraggio a distanza sfruttando il telefono o addirittura un piccolo pezzo di legno utilizzato per stabilizzare il flusso di sangue nel cuore. E non manca un grande progetto: l’avventura del primo pacemaker italiano, con il tentativo di migliorare il progetto originale americano.

Ma Cuori 2 non è solo medicina e cardiologia, è anche grandi amori, passioni che tolgono il sonno, sentimenti delicati che chiedono di crescere. Alberto, Delia, Cesare e tutti gli altri lo sanno bene: è più facile guarire un cuore da una malattia che curare le ferite del proprio animo.

Delia, Alberto e Cesare

Cuori 2, la serie tv che per sei domeniche ci terrà compagnia su Rai 1, ci porta nel luglio del 1968. Il sogno d’amore di Delia (Pilar Fogliatti) e Alberto (Matteo Martari) non si è compiuto. La notizia della gravidanza di Karen ha separato una volta ancora i due innamorati che vivono cercando di mantenere le distanze. Inoltre, Luisa è alle prese con le conseguenze fisiche degli elettroshock subiti, tanto che Alberto inizia una corsa contro il tempo per riparare il suo cuore malato tentando un’altra clamorosa impresa.

Come se non bastasse Cesare (Daniele Pecci) torna deciso a riprendersi le Molinette e tutte le rivincite che ritiene di meritare. Mette nel mirino Mosca che nel frattempo è divenuto primario. L’ambizioso medico è determinato ad affrancarsi dal suocero e dalla moglie per poter finalmente vivere alla luce del sole l’amore che prova per Agata, l’unica donna che l’abbia mai davvero compreso.

Assieme a Cesare torna anche Virginia, durante i mesi trascorsi con il padre in Francia è cresciuta, come donna e come medico. E anche se non ha dimenticato Fausto quando si imbatte in Helmut, un giovane inserviente delle Molinette arrivato da Berlino Est che dà prova di un grande talento per la medicina, desidera aiutarlo… E forse non è solo per altruismo.

Così come certamente non è per altruismo che Serenella si dà da fare per aiutare il nuovo radiologo, Andrea Foschini. È un uomo galante, gentile e rispettoso. Tutto il contrario di Ferruccio Bonomo. Incredibile che i due siano cugini. E anche se l’anestesista dongiovanni continua imperterrito a fare strage di cuori, forse inizia a guardare ai due con un pizzico di gelosia.

In tutto questo la vita dell’ospedale scorre come sempre. E il destino che sembra fare di tutto per tenere separati Delia e Alberto sembra tramare anche per farli riavvicinare. Se Alberto, infatti, si innamora del piccolo Carlo sin dalla prima volta in cui lo tiene in braccio e deve scoprire cosa significhi essere padre, Delia si trova alle prese con Anna, una paffuta neonata che riesce a salvare durante un intervento.

Nasce così un percorso parallelo, fatto di presenze discrete e vicinanze sottovoce, che alimenta quell’amore che i due medici tentano invano di sopire. Un amore che sembra ormai impossibile, visto che Alberto ha formato una nuova famiglia. Allora forse per Delia sarebbe meglio chiudere con il passato e aprirsi all’ispettore Marcello Giraudo, un uomo affascinante e galante che arriva alle Molinette per seguire un’indagine e che inizia a corteggiarla con dedizione e dolcezza, facendola di nuovo sorridere dopo tanto tempo.

A sconvolgere Le Molinette arriva, infatti, anche la misteriosa morte di uno dei personaggi. Ma si è trattato di un incidente o di un omicidio? In Cuori 2 non manca nemmeno un giallo…

“Nell’ospedale ricostruito più grande della fiction italiana, la mia troupe ed io, siamo tornati per ventuno settimane per assolvere a questo compito”, ha commentato il regista Riccardo Donna. “Il mondo di Cuori, con tutti i suoi colori e le sue musiche ha ripreso vita, fa un salto di nove mesi e si butta nell’autunno del 1968. Quest’anno con la forza della fantasia, abbiamo addirittura trasformato il mitico teatro Regio di Torino in un aeroporto. Vedere per credere…”.

“Probabilmente le risposte non saranno quelle che la gente si aspetta, anzi sono sicuro che avranno delle sorprese, perché nei lunghi infiniti corridoi dell’ospedale, proprio come fossero artiere che portano sangue al cuore, scorre la vita e avvicinandosi alla sala operatoria… le cose continuano a cambiare”.

Cuori 2: Le foto della serie tv - 1 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 PREV NEXT

Gli altri personaggi

In Cuori 2 prepariamoci a ritrovare alcuni dei volti più amati della serie tv di Rai 1 ma anche ad accoglierne di nuovi. Ragione per cui una guida agli altri personaggi è sempre necessaria.

Enrico Mosca (Andrea Gherpelli)

Mosca è un medico formidabile animato da una grande ambizione. Nato in una famiglia umile ha lavorato tutta la vita per riscuotersi dalla sua condizione, gradino dopo gradino. Ma quando si trova finalmente dove avrebbe sempre voluto essere - è il nuovo primario del reparto di cardiochirurgia - il cuore si mette a sabotarlo.

Sognando una vita con l’infermiera Agata Vezzani, l’unica donna da cui si è mai sentito accettato per quello che è, inizia a fare di tutto per affrancarsi dalla moglie Elvira e da quel genero così influente da avere il potere di elevarlo o distruggerlo a piacimento. Mosca è pronto a tutto per raggiungere il proprio scopo ma il destino ha in serbo per lui una dura lezione.

Virginia Corvara (Bianca Panconi)

Virginia è la figlia di Cesare Corvara e, per quanto la sua vita potrebbe sembrare agevolata, non è mai stata facile. Cresciuta senza la madre si è sempre confrontata con un padre tutt’altro che facile. Ma i sette mesi trascorsi al suo capezzale a Parigi l’hanno fatta maturare e ora è una giovane donna impegnata a realizzarsi professionalmente: addio a feste con compagni di corso e benvenute notti in bianco sui libri, Virginia è diventata la degna figlia di suo padre.

Nonostante un cambiamento così sorprendente non ha scordato Fausto che però è ancora fidanzato con Rosa (grazie anche all’anello che lei gli ha regalato). Ma la nuova Virginia è pronta anche a un nuovo incontro con un ragazzo dal grande talento e dalla storia tragica: Helmut, un giovane profugo della Berlino Est, approdato in Italia dopo una fuga rocambolesca.

Fausto Alfieri (Carmine Bruschini)

Fausto sa di essere fortunato, i suoi genitori hanno fatto molti sacrifici per permettergli di studiare e lui continua a impegnarsi nel proprio lavoro, con serietà e gentilezza. E i risultati arrivano, tanto che Ferraris gli assegna la gestione degli specializzandi. Quando si trova davanti Virginia, più responsabile e profonda, capisce però di non voler fare a meno di lei e perde completamente la testa. Tanto più quando lei sembra avvicinarsi a quel ragazzo che viene dalla Germania dell’Est e sa fare un sacco di cose che Fausto non conosce. Insomma, il terreno sembra proprio franargli sotto i piedi.

Ferruccio Bonomo (Marco Bonini)

È l’anestesista più donnaiolo e impenitente delle Molinette. Sempre la battuta pronta, sempre pronto a sedurre e a darsi alla fuga. Nemmeno la storia con Serenella, con la paura prima, speranza poi, della nascita di un figlio, sembra avergli fatto mettere la testa a posto. In realtà però, anche se continua a mietere “vittime” in corsia, a Ferruccio è rimasta dentro una ferita che fatica a rimarginarsi. Una ferita su cui il nuovo radiologo delle Molinette sembra spargere continuamente sale: è Andrea Foschini, suo cugino. Lui che è sempre così corretto, così attento agli altri, sembra essere la nemesi di Ferruccio. Figurarsi quando Serenella sembra essere seriamente attratta dall’uomo. Ma per Ferruccio non è un problema. Lui non si lega a nessuno, no?

Suor Fiorenza (Carola Stagnaro)

Suor Fiorenza è la granitica capo sala, la colonna portante che regge il reparto di cardiochirurgia delle Molinette con polso fermo ma senza mai perdere un’aria serafica. Anche ora che Cesare Corvara è assente, nonostante senta di essere un po’ una specie di guardiana dell’impostazione che il luminare ha saputo imprimere nel corso degli anni. E non esita a lavorare per propiziare il suo ritorno anche compiendo atti che proprio non si addicono a una suora.

Serenella Rinaldi (Neva Leoni)

Serenella era una ragazza spensierata e solare, magari ingenua ma romantica e di buon cuore. Questo prima di incontrare Ferruccio Bonomo. Dopo l’incontro con l’anestesista, con la passione cha ha saputo suscitare in lei, Serenella cambia profondamente. La ragazza oggi prova a raccogliere i cocci nutrendo un profondo risentimento per l’uomo che l’ha sedotta con promesse che non ha mantenuto. C’è però un nuovo dottore in reparto che, pur essendo parente di Ferruccio, ne sembra l’opposto. Che sia proprio lui il tipo d’uomo di cui Serenella ha bisogno?

Agata Vezzani (Gaia Messerklinger)

Agata è una giovane donna che ha sempre conosciuto il lato più duro della vita. Rimasta vedova con un figlio a carico, si è sempre sacrificata per il figlio Paolo. L’incontro con Mosca, che lei ha conosciuto come uomo sensibile e gentile, le ha cambiato la vita. Nel bene e nel male, perché poi ha conosciuto anche il lato oscuro dell’attuale primario delle Molinette. Tanto da decidere di allontanarsi da lui. Ma quando lui torna alla carica sembra sincero e il sogno di una vita insieme sembra a un passo. Anche se Elvira rimane un problema. Agata lo sa, il suo destino è nelle mani di Mosca.

Luisa Ferraris (Benedetta Cimatti)

Luisa è la sorella di Alberto ed è stata la causa involontaria delle sue traversie sentimentali: rimasta incinta di un uomo che l’aveva abbandonata aveva tentato il suicidio. Alberto l’aveva salvata e le aveva promesso di non abbandonare lei e il piccolo Mario e per mantenere fede alla propria promessa aveva lasciato Delia. Quando Alberto a malincuore deve far ricoverare Luisa in un manicomio la cura a base di elettroshock fa sorgere un problema al cuore. E Alberto per salvarla dovrà cimentarsi in una nuova incredibile impresa medica.

Karen Larsson (Romina Colbasso)

Karen è una hostess svedese che Alberto ha incontrato durante un periodo in cui aveva lavorato a Stoccolma, in Svezia. Karen si era innamorata subito di quell’italiano elegante e riservato e non si è lasciata scoraggiare quando Alberto le ha parlato del suo amore con Delia. Ora sembra avere davanti agli occhi la vita da sogno che si era immaginata: una famiglia stupenda con l’uomo che ama. Ma la realtà è sempre più complessa, gestire il bambino appena nato e Mario, con Luisa ricoverata, non è semplice. Anche perché Alberto è completamente assorbito dall’ospedale e dal tentativo di salvare Luisa. Ogni tanto Karen guarda al cielo con nostalgia.

Marcello Giraudo (Alessandro Tersigni)

Una delle new entries della seconda stagione è l’ispettore di polizia Giraudo, incaricato di indagare sul caso di una donna che muore dando alla luce la piccola Anna. Una volta giunto in ospedale, non ci mette molto a notare la dottoressa Brunello. L’ispettore Giraudo non è solo un uomo di legge, ma è anche un uomo d’altri tempi: corteggia Delia come una principessa, anche se la donna gli spiega che la sua recente delusione d’amore l’ha lasciata con ferite ancora fresche: l’ispettore comprende la situazione di Delia ma non rinuncia a starle vicino, nella speranza che il tempo curi.

Andrea Foschini (Paolo Conticini)

Un nuovo radiologo si aggira per le corsie delle Molinette: un viso nuovo o quasi. Sì, perché Andrea è il cugino di Ferruccio, ma non potrebbe essere più diverso dall’anestesista farfallone. Andrea è un uomo timido che, a differenza di Ferruccio, si approccia alla vita in maniera seria e al contempo gentile ed è questo che colpisce subito Serenella. Andrea appare essere proprio la presenza stabile di cui l’infermiera avrebbe bisogno.

Helmut Becker (Nicolò Pasetti)

Il giovane addetto alle pulizie delle Molinette, al di sotto della sua tenuta da lavoro, nasconde un segreto. Rimasto solo al mondo, Helmut lega con Virginia, che rimane colpita dal giovane e dall’affinità istintiva che nasce con lui, cosa che viene subito notata da Fausto che muore di gelosia. Tanto più quando Alberto prende il ragazzo sotto la sua ala per valorizzarlo e dargli il posto che merita.

Cuori 2: Le foto della serie tv - 2 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23 7/23 8/23 9/23 10/23 11/23 12/23 13/23 14/23 15/23 16/23 17/23 18/23 19/23 20/23 21/23 22/23 23/23 PREV NEXT