La criptovaluta per salvare il padre: la bella storia del film Netflix

A rriva su Netflix il film Crypto Boy, un dramma che racconta la storia di un giovane che dimostra al padre il suo vero valore entrando nel complicato mondo della criptovaluta. Con un cast di “famiglia”.

Netflix propone dal 19 ottobre il film Crypto Boy, un dramma diretto da Shady El-Hamus e sceneggiato dallo stesso con Jeroen Scholten van Aschat. Con protagonista il giovane attore Shahine El-Hamus, il film Netflix Crypto Boy racconta la storia del giovane Amir che prova a salvare il vecchio e decadente ristorante del padre ricorrendo alla criptovaluta.

La trama del film

Il film Netflix Crypto Boy ci porta ad Amsterdam-Oost, dove il giovane fattorino Amir (Shahine El-Hamus) sogna un futuro migliore. Il suo presente è, però, fatto di consegne a domicilio per conto di Burrito, il datato ristorante messicano del padre Omar (Sabri Saad El-Hamus).

Nel frattempo, il quartiere si fa sempre più gentrificato. Al posto dei negozi di alimentari sorgono bar di tendenza, ristoranti di sushi e palestre di fitness. Amir è frustrato perché suo padre si ostina a ignorare tutte le sue idee per modernizzare Burrito. Del resto, Omar considera il figlio un fannullone irresponsabile incapace di gestire il ristorante.

Quando una grossa società immobiliare acquista l'isolato e raddoppia l'affitto, padre e figlio sono ai ferri corti e rischiano di perdere per sempre casa e ristorante. Ma quando Amir incontra un giovane imprenditore carismatico di criptovalute, intuisce come risolvere tutti i loro problemi. Per dimostrare al padre di cosa è capace, Amir si butta a capofitto nella start-up di criptovalute in rapida crescita, mentre Omar osserva con sospetto il figlio che si allontana sempre di più.

Il poster del film Netflix Crypto Boy.

Un film di famiglia

Il film Netflix Crypto Boy è diretto dal regista Shady El-Hamus, regista olandese di origini egiziane da sempre interessato agli esseri umani, alle storie umane e alle storie di richiamo universale, come si legge nella sua biografia. Con una laurea in Sceneggiatura e Regia conseguita nel 2012 alla Neatherlands Film Academy, ha esordito nel lungometraggio nel 2019 con il film De libi, inedito in Italia, a cui ha fatto seguito nel 2021 Forever Rich – Storia di un rapper, titolo che, seppur vietano ai minori di 14 anni, è diventato una hit su Netflix.

In Crypto Boy, Shady El-Hamus dirige il fratello Shahine El-Hamus affidandogli il ruolo del protagonista Amir. Nato nel 2000, l’attore è noto in Olanda per essere anche un affermato rapper e per aver vinto una sorta di Oscar locale per il suo ruolo nel film drammatico The Promise of Pisa.

Come se già un legame familiare così forte non bastasse, il regista ha anche voluto che a interpretare il ruolo di Omar, padre di Amir, fosse Sabri Saad El-Hamus, suo padre anche nella vita reale.

Crypto Boy: Le foto del film 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 PREV NEXT