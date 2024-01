Balenciaga, l’icona della moda che diventò egli stesso icona, nella nuova serie tv Disney+

A rriva su Disney+ la serie tv Cristóbal Balenciaga, che ricostruisce in sei episodi la vita di uno dei creatori di moda più influenti del XX secolo, un uomo dalle mille contraddizioni assurto a simbolo di un’intera epoca.

Disney+ propone dal 19 gennaio la serie tv in sei episodi Cristóbal Balenciaga. Sontuoso dramma in costume, ripercorre la carriera dell’eponimo stilista, interpretato dall’attore spagnolo Alberto San Juan. Figlio di una sarta e di un pescatore che decide di trasferirsi a Parigi, diventerà uno dei più incredibili ed iconici artigiani della moda del mondo.

La serie tv Disney+ Cristóbal Balenciaga inizia quando lo stilista presenta la sua prima collezione di Haute Couture parigina nel 1937. Si è lasciato alle spalle una carriera di successo nei suoi atelier di Madrid e San Sebastian vestendo l’élite e l’aristocrazia spagnola. Tuttavia, i modelli che avevano fatto tendenza in Spagna non funzionano nell’impero della moda sofisticata di Parigi, dove Chanel, Dior e Givenchy sono il punto di riferimento dell’Haute Couture. Guidato dall’ossessione per il controllo in tutti gli aspetti della sua vita, Cristóbal Balenciaga definirà il suo stile e alla fine diventerà uno dei più importanti stilisti di tutti i tempi.

Al fianco di San Juan, nella serie tv Disney+ Cristóbal Balenciaga troviamo l’attrice Gemma Whelan che, diventata famosa per Il trono di spade, interpreta la giornalista di moda Prudence Glynn, l’unica a cui Balenciaga ha concesso nel 1971 un’intervista in cui ripercorre la sua intera esistenza.

Un mondo di contraddizioni

Diretta da Aitor Arregi, Jon Garaño e José Mari Goenaga, la serie tv Disney+ Cristóbal Balenciaga ha al centro di ogni sua inquadratura l’attore Alberto San Juan, che per cinque mesi di riprese si è calato nei panni del più grande designer di moda spagnolo. “A esser sincero, non sapevo nulla di Balenciaga quando mi hanno proposto il ruolo”, ha dichiarato l’attore. “E mi duole ammetterlo perché Balenciaga è senza dubbio uno degli artisti più influenti del XX secolo. Mi dispiace perché è sintomi di quanto ignori di un mondo che, per pregiudizio personale, giudicavo superficiale ed effimero”.

Ambientata tra il 1937 e la fine degli anni Sessanta, la serie tv non è solo un ritratto più o meno fedele della parabola dello stilista ma racconta anche uno spaccato di società – spagnola, francese ed europea – tra totalitarismo e democrazia, tra conflitti mondiali ed esplosione del capitalismo. “È interessante sottolineare come per me Balenciaga, di cui ci sono pochissime immagini o testimonianze dirette, rappresenti tutte le contraddizioni del suo tempo in una sola persona”, ha proseguito in un’intervista San Juan. “Ha dedicato tutta la sua vita a qualcosa che richiedeva l’attenzione costante del pubblico ma ha fatto di tutto per preservare la sua privacy. Era inoltre omosessuale e cattolico praticante in un mondo che non gli permetteva di essere entrambe le cose contemporaneamente. In più, è rimasto fuori dalla politica in un momento in cui non compromettersi era già una presa di posizione”.

“Ricordo quando il mio agente mi ha mandato un messaggio per chiedermi se parlassi spagnolo”, ha aggiunto invece Gemma Whelan. “Non capivo perché e ho risposto di sì, che lo parlavo. Del resto, so come ordinare da mangiare o chiedere informazioni ma non immaginavo che mi sarei ritrovata a dover recitare in quella lingua per interpretare Prudence. Di lei, sebbene fosse una giornalista, non c’è molto in giro. L’unica cosa che si sa è che è divenuta famosa per essere la sola a cui Balenciaga si è raccontato quando ha deciso che era arrivato il momento di farlo”.

Il poster della serie tv Disney+ Cristóbal Balenciaga.

L’impatto nella moda

Cristóbal Balenciaga, al centro dell’eponima serie tv Disney+, è stato uno dei designer più influenti e rivoluzionari della storia della moda. La sua impronta e il suo impatto nel mondo della moda sono stati profondi e duraturi, influenzando diversi aspetti dell'industria e stabilendo nuovi standard di design e creatività.

Innovazione nel design.

Balenciaga era noto per la sua maestria nell'arte del taglio e della costruzione. Ha introdotto linee pulite e forme strutturate che hanno ridefinito l'estetica della moda. Le sue creazioni erano caratterizzate da volumi sperimentali, silhouette audaci e dettagli intricati che riflettevano una precisione sartoriale straordinaria.

Focus sull'eleganza e la semplicità.

Contrariamente alla moda ostentata dell'epoca, Balenciaga ha enfatizzato l'eleganza senza eccessi. La sua abilità nel creare capi sofisticati e senza tempo ha contribuito a trasformare l'idea di moda, ponendo l'accento sulla raffinatezza e sulla qualità dei materiali piuttosto che sull'ostentazione.

Innovazioni tecniche.

Ha introdotto nuove tecniche di sartoria e ha lavorato intensamente sulla struttura dei capi, utilizzando tessuti innovativi e sperimentando con materiali non convenzionali. La sua attenzione al dettaglio e la precisione nella realizzazione dei suoi abiti erano leggendarie.

Eredità duratura.

Anche dopo la sua morte, l'influenza di Balenciaga nella moda è rimasta evidente. Il marchio che porta il suo nome continua a essere una delle case di moda più rispettate e influenti al mondo, mantenendo viva la sua eredità di innovazione e sofisticazione.

Influenza sulla cultura popolare.

Le creazioni di Balenciaga hanno ispirato e continuano a ispirare molti designer contemporanei. Il suo impatto si estende anche alla cultura popolare, con le sue creazioni che vengono ancora indossate e ammirate da celebrità e icone di stile in tutto il mondo.

Il suo contributo alla moda va oltre il concetto di semplice abbigliamento, poiché ha ridefinito l'intero approccio al design, all'estetica e alla creatività nell'industria della moda, lasciando un'impronta indelebile che continua a influenzare l'industria ancora oggi.

Cristóbal Balenciaga: Le foto della serie tv 1/29 2/29 3/29 4/29 5/29 6/29 7/29 8/29 9/29 10/29 11/29 12/29 13/29 14/29 15/29 16/29 17/29 18/29 19/29 20/29 21/29 22/29 23/29 24/29 25/29 26/29 27/29 28/29 29/29 PREV NEXT