Su Netflix, azione, suspense e divertimento in un film ad alta tensione con protagonista un idraulico

A rriva su Netflix il film Crawlspace, la storia di un idraulico che, per via di una riparazione nel posto sbagliato nel momento sbagliato, si ritrova nel mirino di due pericolosi criminali. A guidare il cast, l’ex bambino protagonista di E.T. – L’extraterrestre.

Netflix propone dal 20 dicembre il film Crawlspace. Diretto da L. Gistavo Cooper e con protagonista l’attore Henry Thomas (famoso per essere stato il protagonista da bambino di E.T. – L’extraterrestre), il film Netflix Crawlspace racconta la storia di un idraulico che, dopo aver assistito a un brutale omicidio commesso da due bracconieri in un remoto chalet dell’Oregon, si ritrova a dover lottare per sopravvivere.

Violenza e suspense caratterizzano la storia di un padre di famiglia che si dimostra all’altezza della situazione nonostante le difficoltà insormontabili che ha davanti nell’affrontare due criminali che, proprio nel suo chalet, hanno nascosto la loro considerevole ma illecita fortuna.

La trama del film

Robert Mitchell, il protagonista del film Netflix Crawlspace, non ha idea di come lasciare la sua famiglia per andare a occuparsi del suo lavoro di idraulico si rivelerà presto insidioso. La storia si svolge in una piccola città dell'Oregon, dove le case con gli spazi sotto il pavimento sono forse ancora di moda. Robert è arrivato fin lì per andare a sistemare i tubi del magnate della città e proprietario del mulino del legname, Tim Witner, quando presto si trova nei guai: due uomini entrano in casa dopo aver rapito e ucciso il proprietario.

Witner era coinvolto in affari loschi di cui nessuno, nemmeno lo sceriffo Higgon, sapeva nulla. La città è principalmente conosciuta per la sua industria del taglio del legname, e il bracconaggio degli alberi è un crimine che solo da poco è sotto la lente dell'FBI, il motivo per cui in zona è arrivata l'agente Helen Masur a indagare.

I due criminali, Sterling e Dooley, avevano già ucciso un uomo di nome Vladimir Popov e ora sono alla ricerca di una borsa di contanti nascosta da Tim nello spazio sotto il pavimento. Basta poco a Robert per notare la loro presenza: forse nascondersi al piano di sotto è una buona soluzione per non essere visto e sperare di scappare.

Il poster del film Crawlspace.

Un eroe idraulico

“È la prima volta che interpreto il protagonista di un film d’azione”, ha commentato l’attore Henry Thomas a proposito del suo ruolo nel film Netflix Crawlspace. “In passato, quand’ero più giovane, mi era stato proposto ma ero più interessato ai film indipendenti e a ruoli più piccoli. Crawlspace ha rappresentato un bel punto di svolta: mi sono divertito non poco, soprattutto per le battutine e le frecciatine previste dalla sceneggiatura”.

“Quando ho letto il copione, ho pensato che fosse come un mix tra Die Hard e Mamma, ho perso l’aereo: c’era un uomo che, dallo chalet in cui era chiuso, doveva liberarsi di due lestofanti che irrompono in casa. L. Gustavo Cooper, nonostante la sua giovane età, si è rivelato un regista ambizioso e non ha mai perso il suo entusiasmo durante le riprese di quello che, sebbene sia un film a basso budget, non ha nulla da invidiare a certi blockbuster”, ha continuato l’attore.

“Interpreto un idraulico, un personaggio insolito per un film d’azione. Ma mi è piaciuto interpretarlo perché, per un paio di anni, mio padre stesso ha lavorato come idraulico. Ho pensato che fosse straordinario poter rendere omaggio alla figura di un operaio: quand’è stata l’ultima volta che un idraulico è stato protagonista di un film? A me, non viene in mente molto".

