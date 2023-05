Crater: Un’avventura per ragazzi su Disney+ dal sapore futuristico e retrò

D isney+ propone il film Crater, una storia di formazione con protagonisti un gruppo di ragazzi in missione speciale nello spazio. Ambientato nel futuro, ha chiari riferimenti al passato, dal lavoro in miniera alla colonizzazione della Luna.

Arriva il 12 maggio su Disney+ il film Crater. Diretto da Kyle Patrick Alvarez, è un’avventura fantascientifica di formazione interpretata da Isaiah Russell-Bailey, Mckenna Grace, Billy Barratt, Orson Hong, Thomas Boyce e Scott Mescudi.

Al centro della storia del film Disney+ Crater c’è Caleb Channing (Russell-Bailey), cresciuto su una colonia mineraria lunare e in procinto di essere trasferito definitivamente su un idilliaco pianeta lontano in seguito alla morte del padre (Mescudi). Ma prima di partire, per esaudire il suo ultimo desiderio, lui e i suoi tre migliori amici, Dylan (Barratt), Borney (Hong) e Marcus (Boyce), e una nuova arrivata dalla Terra, Addison (Grace), dirottano un rover per un’ultima avventura in un viaggio alla scoperta di un misterioso cratere.

Un occhio al futuro e uno al passato

Alla base del film Disney+ Crater c’è un’idea dello sceneggiatore John Griffin, desideroso di raccontare una storia che fosse allo stesso tempo futuristica e retrò. “Per raccontare esperienze umane universali che tutti quanti abbiamo sperimentato, ho scelto di proiettarle su uno sfondo fantastico e fantascientifico per riviverle in maniera diversa”, ha sottolineato Griffin. Il soggetto, originale, ha attirato l’attenzione dei produttori Shawn Levy e Dan Levine, da subito interessati all’idea di un film che non ricordasse qualcos’altro o che non fosse un seguito.

Alla regia troviamo invece Kyle Patrick Alvarez, noto per film indipendenti come C.O.G. e The Stanford Prison Experiment. “Non avevo mai girato un lungometraggio per bambini o adolescenti prima d’ora”, ha sottolineato Alvarez. “Avrei però da sempre voluto farlo e ho aspettato una storia che potesse spingere oltre i miei limiti e anche le mie convinzioni”.

Alla base di Crater c’è innegabilmente una certa ispirazione all’ormai classico Stand by Me, con il suo gruppo di ragazzi che partono per un’avventura che diventerà uno degli eventi più significativi della loro vita, plasmando anche ciò che diventeranno. “Ovviamente, Stand by Me è stato un riferimento fondamentale”, ha aggiunto Alvarez. “La sceneggiatura di Griffin ha un enorme rispetto per chi sono i ragazzi protagonisti e anche per la posta in gioco, sempre più alta”.

Sebbene sia ambientato nel futuro, il film Disney+ Crater ha al suo interno diversi parallelismi che fanno pensare al nostro passato, riflettendo la vita di un minatore che lavora in uno stato quasi di servitù e che ha scarse possibilità di rendere migliore la sua posizione. Ma non solo.

Quando Caleb ha la possibilità di andare su Omega, non vorrebbe farlo: tutto e tutti quelli che conosce sono nella colonia mineraria, ragione per cui non vuole lasciare casa. Accettando con riluttanza il suo nuovo destino, decide allora di compiere un ultimo viaggio verso un misterioso cratere di cui parlava sempre suo padre e che gli aveva promesso di trovare. Ed è così che con i suoi tre migliori amici chiede l’aiuto di Addison, una ragazza appena arrivata dalla Terra che faticano a capire appieno.

“L’ambientazione sulla Luna ci ha aperto infinite possibilità”, ha aggiunto Alvarez. “Ci sono pericoli molto diversi rispetto a quelli che si trovano sulla Terra”. Il riferimento anche in questo caso è al passato e alla colonizzazione della Luna ma con uno sguardo proiettato al futuro, “utile a dimostrare come questo non sia quello promesso dai Jetsons”.

Il poster italiano del film Disney+ Crater.

I personaggi principali

Protagonista del film Disney+ Crater nei panni di Caleb è l’attore Isaiah Russell-Bailey. Per il giovane, la storia riguardava i legami con gli amici e la profondità che possono raggiungere. “Mi ha ricordato ciò che vivo con i miei amici, tanto che molte scene mi hanno fatto emozionare profondamente”, ha dichiarato.

Addison, la ragazza cresciuta sulla Terra e da poco trasferita sulla colonia lunare con il padre, ha il volto di McKenna Grace, nota grazie alla serie The Handmaid’s Tale. “Addison è partita con il padre dopo che i genitori hanno divorziato”, ha spiegato l’attrice. “Lei si è trasferita sulla Luna con il padre mentre la madre e il fratello sono andati su Omega”.

Il miglior amico di Caleb è Dylan: è lui che sosterrà la missione da affrontare, lasciando casa e guidando il rover verso il cratere. “È una specie di ribelle à la James Dean”, ha commentato Dan Levine. “Quando il gioco si fa duro, Dylan sa affrontarlo e non si tira indietro”. A impersonarlo è l’attore britannico Billy Barratt.

Il componente più piccolo dell’equipaggio è invece lo scettico Borney, supportato da Orson Hong. “Borney è lì per assicurarsi che Marcus, affetto da problemi di cuore, prenda sempre le sue pillole”, ha specificato Hong a proposito della sua dinamica da Stanlio e Ollio con Marcus.

Il più grande del gruppo, con il suo atteggiamento accomodante Marcus è l’esatto opposto di Borney. A interpretarlo è Thomas Boyce. “È una sorta di gigante buono e compassionevole, attento a tutto il resto del gruppo”, ha raccontato l’attore quasi esordiente.

Il cast principale del film Disney+ Crater è infine completato dagli attori Scott Mescudi (è Michael, il padre di Caleb).

