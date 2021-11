Cowboy Bebop sta arrivando su Netflix e noi non vediamo l’ora di parlarne

U na serie da non perdere assolutamente su Netflix a novembre? Cowboy Bebop, un misto tra fantascienza e western che ti terrà incollata allo schermo fino alla fine

Cowboy Bebop è la nuova serie TV su Netflix che promette scintille. Ispirata al noto anime giapponese, il genere live action è uno dei più apprezzati sulla piattaforma. In lavorazione sin dal 2017, anno in cui aveva svelato l'anteprima Deadline, dopo qualche tempo abbiamo scoperto che la serie avrebbe fatto parte del ricchissimo catalogo di Netflix.

Il successo dell'anime giapponese precede Cowboy Bebop, che è andato in onda per circa 26 episodi dal 1998 al 1999 in Giappone. In tutto il mondo, comunque, ha ottenuto un'ottima cassa di risonanza mediatica, e ci aspettiamo tantissimo dalla serie. Perché un mix tra fantasy e cowboy all'azione è quello di cui avevamo bisogno, anche se ancora non lo sapevamo.

Cowboy Bebop, dall'anime alla serie TV: il trailer e la trama

Questa serie TV ci ispira già tantissimo: tra western e fantascienza, siamo già profondamente curiose di scoprire la storia dei protagonisti, tre cacciatori di taglie. I cowboy sono in fuga, e sono anche tra i cacciatori di taglie più famosi del sistema solare. Spike Spiegel, Jet Black, e Faye Valentine ti porteranno a scoprire un viaggio affascinante, fatto di tante difficoltà e di stantia sopravvivenza.

Dietro lauto compenso, ovviamente i tre non si tirerebbero indietro nel caso in cui ci fosse bisogno dei loro servigi per salvare il mondo. In ogni caso, sono sempre impegnati alla ricerca dei peggiori criminali del sistema solare. Siamo nel 2027, dopotutto: la Terra è inabitabile, e molti umani hanno scelto di riversarsi nello spazio per cercare un posto in cui vivere. Non ci sono leggi, e il confine tra bene e male è molto sottile.

"La versione animata ha trovato il favore del pubblico in tutto il mondo e, con la sempre in crescita popolarità dell'anime, crediamo che un live action avrà un impatto importante oggi", il produttore Marty Adelstein non vede l'ora di mostrare al mondo la serie.

Le riprese della serie erano iniziate nell'autunno del 2019: girata in Nuova Zelanda, sono stati tanti gli stop, a seguito della Pandemia di Covid-19, ma anche per l'infortunio di uno dei protagonisti.

Cast

Il cast di Cowboy Bebop è molto ben nutrito: oltre agli attori protagonisti, abbiamo l'occasione di ritrovare qualche nome noto del mondo cinematografico.

Spike Spiegel: John Cho

Mustafa Shakir: Jet Black

Daniella Pineda: Faye Valentine

Elena Satine: Julia

Alex Hassell: Vicious

Geoff Stults: Charlmers

Tamara Tunie: Ana

Mason Alexander Park: Gren

Rachel House: Mao

Ann Truong: Shin

Hoa Xuande: Lin

Decisamente, Spike Spiegel è quel personaggio che ha il suo perché: questo cowboy dal fascino e dal sorriso unico al mondo ruberà molti cuori, anche grazie al suo carisma, che è decisamente il punto di forza. Come non citare poi Jet Black, cui spetta l'onere di mostrare al pubblico l'eterno dualismo tra l'onestà e la convenienza.

Jet, infatti, era un tempo tra i pochissimi poliziotti più onesti. Poi, un tradimento l'ha spinto a cambiare vita, voltare pagina e diventare un cacciatore di taglie: adesso è il Capitano della nave Bebop. Possiamo attenderci molto anche dal personaggio di Faye Valentine: ibernata per tanto tempo, soffre di amnesia, ma è una mente geniale per la squadra di cacciatori di taglie. Ed è una vera maestra dell'arte della truffa! Insieme a loro, in ogni caso, potremo conoscere il cane Ein (che è super intelligente).

Data di uscita e dove vederla

Disponibile dal 19 novembre 2021 sulla piattaforma streaming Netflix, possiamo aspettarci tantissimo da quella che sarà la serie del mese, se non dell'anno. La visione in ogni caso non è destinata ai più piccoli, ma solo agli adulti. Composta da dieci episodi da un'ora circa ciascuno - la classica formula della piattaforma - non vediamo l'ora di avere la possibilità di vederla.

Gli adattatori della serie Cowboy Bebop per Netflix sono André Nemec e Christopher Yost: non sono affatto due nomi nuovi. Il primo lo ricordiamo per essersi occupato della produzione e della sceneggiatura di Tartarughe Ninja nel 2014 e Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra nel 2016. Yost, invece, è al momento uno degli scrittori più promettenti: è stato impegnato nella scrittura della serie TV The Mandalorian, che ha ottenuto un successo a dir poco stellare.

Perché non perderla assolutamente: i motivi per segnarsela in agenda

Siamo certe che non si parlerà altro che di Cowboy Bebop nei prossimi giorni. Quando la serie approderà sulla piattaforma, conquisterà il grande pubblico, perché unire il western alla fantascienza è qualcosa che va oltre ogni aspettativa. Ed è vero: l'anime ha comunque avuto uno sprint di popolarità ai suoi tempi da non sottovalutare.

Un pizzico di magia e di fascino non guastano mai: c'è chi ha avanzato l'ipotesi che anime e serie TV siano molto diversi e che in qualche modo possa perdersi da una trasposizione all'altra quel suo perché. Noi però serbiamo molte speranze, e non vediamo l'ora di conoscere i cowboy spaziali (e di innamorarci delle loro avventure spericolate). Sarà l'occasione di assistere a un prodotto un po' diverso dai soliti schemi.