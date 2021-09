5 cose che non sai sulla quarta stagione di Dear White People, fra le serie tv più amate e seguite di Netflix.

Dear White People è una fra le serie tv di maggior successo degli ultimi anni. Un vero e proprio cult, disponibile su Netflix, che ha conquistato il pubblico e riacceso il dibattito sul razzismo. I protagonisti degli episodi sono infatti dei ragazzi afroamericani che frequentano una prestigiosa università negli Stati Uniti in cui gli studenti sono soprattutto bianchi. Gli episodi si concentrano sulla vita di Samantha, una ragazza di colore, attivista e conduttrice di un programma radiofonico universitario che si intitola Dear White People. Lo show mette in evidenza tensioni e problematiche razziali, partendo da Samantha, ma concentrandosi anche sul punto di vista di altri personaggi per fornire una visione eterogenea e ampia sul tema.

La serie tv è tratta da un film

Dear White People parla di un gruppo di studenti di colore nella Winchester University, college frequentato soprattutto da ragazzi bianchi dove all’ordine del giorno ci sono tensioni razziali e problemi. Gli studenti afroamericani dovranno tentare di affrontare le ingiustizie sociali, abbattendo gli stereotipi e superando al meglio le questioni politiche. Pochi lo sanno, ma la serie è basata su un film, molto apprezzato, uscito nel 2014 e intitolato Dear White People. Sia il film che la serie tv sono stati scritti e diretti da Justin Simien. Nello show Netflix troviamo un cast d’eccezione con Logan Browning, Brandon P. Bell, Antoinette Robertson, DeRon Horton, John Patrick Amedori, Ashley Blaine Featherson e Marque Richardson.

Non ci sarà una quinta stagione

Dear White People 4 sarà l’ultima stagione della serie tv Netflix. Gli episodi dunque sono arrivati alla loro conclusione e non ci sarà una quinta stagione. “Provo tanta gratitudine per aver lavorato quattro anni con Netflix – ha raccontato Justin Simien -. Questo show, grazie ai tanti sceneggiatori di talento, è stato portato sul mio cammino e ha cambiato la mia vita. Non vedo l’ora di dare forma a un capitolo finale celebrativo e adeguato a questa esperienza trasformativa”. Per la quarta stagione il regista e creatore dello show ha voluto cambiare le regole: “Accade sempre che ho un sentore di quello che voglio fare, mentre finisco la stagione precedente – aveva raccontato tempo fa, anticipando i nuovi episodi -. C’è qualcosa riguardo al sentimento del responso e mi viene in mente cosa fare dopo. La stessa cosa mi è successa di nuovo e sono davvero emozionato. Spero di avere l’occasione di parlarvene il prossimo anno o, in realtà, anche prima. Ho in mente un modo per approcciarmi alla prossima stagione”.

La storia è in forma di musical

La quarta stagione di Dear White People ha avuto la forma di un musical. Gli episodi sono stati definiti come un “evento musicale afro-futuristico ispirato agli anni Novanta”. L’idea di Simien è stata l’occasione per il cast di iniziare un’avventura nuova, fra musiche e coreografie, il risultato è una stagione indimenticabile che chiude alla grande la serie tv. A raccontarlo è stata proprio Logan Browning che ha spiegato: “Ho fatto un provino per un paio di musical in passato, ma non ne avevo mai girato uno prima. Quando ho sentito la notizia, mi è sembrato surreale dire: Oh, faccio già parte di questo progetto. Non devo fare un provino”.

La quarta stagione è arrivata dopo una lunga pausa

Dear White People si è preso una lunga pausa dai fan a causa del Covid. Le riprese della serie infatti sono state interrotte e ritardate per via della pandemia. Logan Browning, che nella serie veste i panni della protagonista Samantha, ha raccontato su Instagram le sue giornate segnate dal lockdown, svelando di aver adottato un cane e di aver iniziato a praticare meditazione via social. L’attrice ha poi iniziato a insegnare questa pratica sul web. “Ho invitato un mio amico, Donald, al mio compleanno – ha raccontato -. Lì ho provato una meditazione guidata per tutti i miei amici. E loro mi hanno consigliato: 'Dovresti farlo online'. Le sessioni hanno finito per diventare una comunità davvero fantastica. Un legame meraviglioso per tutti. Mi sentivo come se avessi uno scopo durante la pandemia”.

Il finale è inaspettato

Nella quarta stagione di Dear White People sono presenti numerosi salti temporali. “I telespettatori vedono l’ultimo anno di Sam e anche i suoi 10 anni nel futuro”, ha svelato l’attrice che interpreta la protagonista della serie tv. “La stagione finisce con una nota leggera, ma non sono tutte rose e fiori. Non c'è necessariamente un lieto fine, ad essere onesti. Le persone di colore in particolare sentono sempre che devono lavorare molto duramente per ottenere le cose. Come tutti noi abbiamo questi obiettivi; raggiungere, raggiungere, raggiungere. Non hai mai finito: puoi continuare a ottenere risultati. Ma secondo me, la stagione 4 esplora qualcosa di diverso”.