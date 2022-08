Cosa vedere su Sky: Le novità di settembre 2022

Sky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono a inizio anno. Ma cosa vedere su Sky a settembre 2022? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a settembre 2022 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

TUTTE LE SERIE DI SKY A SETTEMBRE 2022

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a settembre tra le serie tv è presto detto.

Questa è la lista che TheWom.it vi consiglia di segnarvi.

Harry Palmer – Il caso Ipcress (Novità) – 7 settembre

Dal romanzo The Ipcress File di Len Deighton, adattato per lo schermo da John Hodge e diretto da James Watkins arriva un’elegante spy story ambientata in piena Guerra Fredda e con un cast stellare: Joe Cole affiancato da Tom Hollander e Lucy Bolton, veste i panni di Harry Palmer, un sergente britannico con il vizio del crimine. Quando i servizi segreti scoprono i suoi traffici illegali, gli propongono di diventare una spia per evitare la prigione. Da Berlino a Londra, da Beirut al Pacifico, Harry si imbarca così nella sua prima missione sotto copertura, fra scienziati nucleari rapiti, lavaggi del cervello, tradimenti e un’imprudente storia d’amore.

The Equalizer (Stagione 2) – 11 settembre

Continuano le avventure della protettrice degli oppressi Robyn McCall, versione 2.0 del “giustiziere di New York” Robert McCall, che negli anni Ottanta ha conquistato il pubblico americano. Il suo alter ego femminile è interpretato della pluripremiata attrice, cantante e produttrice Queen Latifah nei panni di una madre single divisa tra la vita domestica e la sua carriera segreta di vigilante: dopo aver servito per anni in un’organizzazione federale alle prese con operazioni non proprio pulite, vuole redimersi diventando l’angelo custode di chi non può difendersi da solo o tramite le vie contemplate dalla legge. Riuscirà a rimediare agli errori del passato?

L’ispettore Dalgliesh (Novità) – 16 settembre

Il detective Adam Dalgliesh (Bertie Carvel), protagonista dei romanzi di P.D. James, approda sul piccolo schermo per risolvere gli intricati crimini dell’Inghilterra degli anni ’70. Il segreto del suo successo? Tanta empatia e un’insolita fascinazione per i complessi meccanismi della psiche umana.

The Pursuit of Love – Rincorrendo l’amore (Novità) – 18 settembre

Arriva un nuovo romance drama dal tono irriverente che esplora i vizi e le virtù della nobiltà inglese a cavallo tra le due Guerre Mondiali. Adattata dall’omonimo romanzo del 1945 di Nancy Mitford e diretta da Emily Mortimer, la miniserie racconta le bizzarre avventure sentimentali delle cugine Linda Radlett e Fanny Logan, interpretate da Lily James (Cenerentola, Pam & Tommy, Downton Abbey) ed Emily Beechman (Cruella): riusciranno a trovare il marito ideale in un mondo sempre più caotico e decadente?

I May Destroy You – Trauma e rinascita (Novità) – 20 settembre

Approda su Sky in esclusiva la pluripremiata miniserie creata, scritta, co-diretta e prodotta da Michaela Coel, che per la sua interpretazione ha vinto il British Academy Television Award come migliore attrice. Il suo personaggio, Arabella, è una giovane star di Twitter divenuta famosa grazie al suo libro Chronicles of a Fed-Up Millennial. Per staccare dalla laboriosa scrittura del suo secondo volume, organizza una spensierata serata a Londra, ma la mattina seguente i ricordi di quelle ore sono… sfumati. Avrà bisogno dell’aiuto dei suoi amici Terry (Weruche Opia) e Kwame (Paapa Essiedu) per ricomporre il puzzle.

Petra (Stagione 2) – 21 settembre

Arrivano quattro nuove storie Sky Original dell’ispettore Petra Delicato. La serie – prodotta da Sky, Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm in collaborazione con BETA FILM - vede di nuovo protagonista Paola Cortellesi insieme all’immancabile Andrea Pennacchi. I quattro episodi - diretti da Maria Sole Tognazzi - sono scritti da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi. Le storie sono tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett, edite in Italia da Sellerio.

Nella seconda stagione, l’ispettore Petra Delicato e il suo vice Antonio Monte sono alle prese con quattro nuove indagini a Genova: un omicidio all’interno di un comprensorio esclusivo, una catena di morti tra i senza fissa dimora, un duplice assassinio durante il Carnevale, il furto di una pistola – e non una pistola qualsiasi. Forti del loro rapporto ormai consolidato, Petra e Antonio sembrano avere trovato l’equilibrio perfetto. Si potrebbe pensare che non abbiano bisogno d’altro per essere felici, ma la vita riserva sempre delle sorprese. Soprattutto quando si è pronti a rimettersi in discussione, ad accogliere con curiosità i nuovi incontri e a dare ascolto a un ulteriore, inaspettato, desiderio di cambiamento.

This England (Novità) – 23 settembre

Arriva l’attesissima Sky Original inglese con il premio Oscar® Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson, raccontato nei suoi tumultuosi primi mesi da Premier britannico. Co-sceneggiata e diretta da Michael Winterbottom, la serie trasporta gli spettatori fra i corridoi del potere, con Johnson alle prese con il Covid-19, la Brexit e una controversa vita politica e personale. Le tribolazioni di Downing Street si intrecciano a storie provenienti da tutto il Paese: dagli scienziati, infermieri e medici che hanno lottato per sconfiggere il virus ai comuni cittadini, le cui vite sono state stravolte dal caos della pandemia.

Transplant (Stagione 2) – 27 settembre

Ritroviamo esattamente dove l’avevamo lasciato Bashir “Bash” Hamed (Hamza Haq), il giovane e talentuoso medico siriano protagonista di Transplant, anomalo medical drama canadese. Tra queste, l’improvviso ictus del dottor Jed Bishop, primario di Medicina d’emergenza dello York Memorial Hospital, che getta Bash e i suoi colleghi nel panico. Gli sforzi del giovane protagonista per integrarsi e costruirsi una nuova casa sono forse vani: mentre il team dell’ospedale accoglie nuovi colleghi, Bash fa i conti con il suo passato e dubita dell’effettiva riuscita del suo “trapianto” in quel nuovo mondo.

Munich Games (Novità) – 30 settembre

Sei tesissimi episodi per il nuovo thriller Sky Original tedesco creato da Michal Aviram (Fauda) e diretto da Philipp Kadelbach (Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino). Siamo a Monaco nel 2022, cinquant’anni dopo il massacro di 11 atleti israeliani da parte del commando palestinese Settembre Nero durante le Olimpiadi di Monaco del ’72 (già raccontato da Spielberg nel suo Munich). La città tedesca ospita un’amichevole tra le Nazionali di Israele e Germania. Si fa di tutto per assicurare un match pacifico, ma quando un agente intercetta nel dark web un messaggio che preannuncia un attacco alla squadra israeliana, la situazione precipita e la storia minaccia di ripetersi.

TUTTI I FILM DI SKY A SETTEMBRE 2022

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a settembre. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a settembre 2022.

I FILM DALL’01 AL 15 SETTEMBRE

01 settembre – Monday

02 settembre – La scelta di Anne

04 settembre – Il bunker

05 settembre – L’uomo dei ghiacci

07 settembre – Finale a sorpresa

09 settembre – Rosanero

10 settembre – Ainbo – Spirito dell’Amazzonia

11 settembre – Vetro

12 settembre – Matrix Resurrections

13 settembre – Leonora addio

15 settembre – Illusioni perdute

I FILM DAL 16 AL 30 SETTEMBRE

16 settembre – Sulle nuvole

18 settembre – Winter Lake – Il segreto del lago

19 settembre – Marry Me

19 settembre – Jackass Forever

20 settembre – Alta moda

24 settembre – Il discorso perfetto

25 settembre – Settembre

26 settembre – Morbius

27 settembre – L’ombra del giorno

30 settembre – Swing – Cuore da campioni