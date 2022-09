Cosa vedere su Sky: Le novità di ottobre 2022

Sky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono a inizio anno. Ma cosa vedere su Sky a ottobre 2022? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a ottobre 2022 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie tv di Sky a ottobre 2022

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a ottobre tra le serie tv è presto detto.

Questa è la lista che TheWom.it vi consiglia di segnarvi.

AGENZIA ROMAN: CASE INFESTATE (NOVITà) – DAL 02 OTTOBRE

Dal Canada arriva una serie che stravolge il topos della casa infestata e, sulla scia di Ghostbusters, lo trasforma in un racconto leggero. L’agente immobiliare Luke Roman e la sua squadra di specialisti sono venditori d’eccezione: trovano un proprietario per le abitazioni possedute che spaventerebbero anche il più cinico degli acquirenti. Quale sarà il trucco?

Munich Games (Novità) – dal 05 ottobre

Con sei tesissimi episodi, arriva il nuovo thriller Sky Original tedesco creato da Michal Aviram (Fauda) e diretto da Philipp Kadelbach (Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino). Nel corrente 2022, cinquant’anni dopo il massacro di 11 atleti israeliani da parte del commando palestinese Settembre Nero durante le Olimpiadi di Monaco del ’72 (già raccontato da Spielberg nel suo Munich), la città tedesca ospita un’amichevole tra le Nazionali di Israele e Germania. Si fa di tutto per assicurare un match pacifico, ma quando un agente intercetta nel dark web un messaggio che preannuncia un attacco alla squadra israeliana, la situazione precipita e la storia sembra potersi ripetere.

LEGGI ANCHE: MUNICH GAMES, L’ODIO TRA ISRAELIANI E PALESTINESI

CORONER (STAGIONE 4) – DAL 07 OTTOBRE

Serinda Swan (Ballers, Inhumans, Graceland) torna a vestire i panni di Jenny Cooper, brillante medico legale, nella nuova stagione del poliziesco scientifico canadese ispirato ai best seller di M. R. Hall. Insieme al detective Donovan McAvoy (Roger Cross), Jenny indaga sulle morti più sospette e inspiegabili di Toronto. Si unisce al cast Thom Allison (Killjoys), nel ruolo del competitivo e autoritario Dr. Elijah ‘Eli’ Thompson.

MR. SELFRIDGE (STAGIONE 2) – DALL’08 OTTOBRE

Si torna all’inizio del Novecento con la seconda stagione del period drama dedicato alla vita di Mr. Selfridge, visionario fondatore americano dell’omonimo grande magazzino a Londra, che i nuovi episodi raccontano a cinque anni dalla sua apertura. Mr. Selfridge è realmente esistito e la sua storia, trasposta sullo schermo, è raccontata nel romanzo Shopping, Seduction & Mr. Selfridge di Lindy Woodhead.

BABYLON BERLIN (STAGIONE 4) – DALL’11 OTTOBRE

Quarta stagione per il premiato e apprezzatissimo noir Sky Original tedesco ambientato al crepuscolo della Repubblica di Weimar. Berlino, gennaio 1931. Mentre a Gereon Rath (Volker Bruch) è affidata una complicata indagine sotto copertura, Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) rischia il suo lavoro mentre cerca di tenere la sorella Toni fuori dalle indagini della polizia. Tratta dalla saga bestseller di Volker Kutscher, Babylon Berlin è la più ambiziosa e fortunata delle produzioni televisive tedesche, celebrata per la magistrale scrittura e la maestosa messa in scena.

GANGS OF LONDON (STAGIONE 2) – DAL 26 OTTOBRE

Torna l’acclamato action drama Sky Original inglese creato da Gareth Evans e dal suo partner creativo Matt Flannery. Sei mesi dopo i tumultuosi eventi della prima stagione, la mappa e l'anima di Londra sono state ridisegnate. Dopo il crollo dell’impero Wallace-Dumani, nuove bande stanno prendendo il potere e la città rischia di sprofondare nell’anarchia. Elliot, l’ex poliziotto sotto copertura interpretato da Sope Dìrísù, è ora costretto a lavorare per “gli Investitori” che, stanchi di osservare la città sprofondare nel caos, decidono di riprenderne il controllo. Vecchie conoscenze e new-entry combatteranno contro il nuovo ordine, costringendo nemici giurati a lavorare insieme e membri della stessa famiglia a tradirsi a vicenda. Chi vincerà la battaglia per l'anima di Londra?

TUTTI I FILM DI SKY A OTTOBRE 2022

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a ottobre. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a ottobre 2022.

I FILM DALL’01 AL 15 OTTOBRE 2022

01 ottobre – Full Time – Al cento per cento

02 ottobre – Ondata calda

03 ottobre – Bla Bla Baby

04 ottobre – King, un cucciolo da salvare

05 ottobre – Petra: Carnevale diabolico

07 ottobre – La spia

09 ottobre – Belfast

10 ottobre – Il sesso degli angeli

11 ottobre – Il male non esiste

12 ottobre – Petra: Nido vuoto

14 ottobre – Tre noci per Cenerentola

15 ottobre – Me contro te – Il film: Persi nel tempo

I FILM DAL 16 AL 31 OTTOBRE

16 ottobre - Cosa abbiamo fatto per meritarci questo?

17 ottobre - Una famiglia vincente – King Richard

18 ottobre – Tapirulan

19 ottobre – Al di là delle apparenze

20 ottobre – Titane

23 ottobre – Il peggior lavoro della mia vita

24 ottobre – Sonic 2

25 ottobre – Le apparenze

26 ottobre – L’ultimo giorno sulla Terra

29 ottobre – Margherita, regina del Nord

30 ottobre – 1943 – Il filo della libertà