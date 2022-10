Cosa vedere su Sky: Le novità di novembre 2022

Sky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono a inizio anno. Ma cosa vedere su Sky a novembre 2022? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a novembre 2022 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie di Sky a novembre 2022

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a novembre tra le serie tv è presto detto.

Questa è la lista che TheWom.it vi consiglia di segnarvi.

The White Lotus 2 – 7 novembre

La serie creata da Mike White ritorna con un nuovo, attesissimo capitolo, ambientato questa volta in Sicilia. Trascorreremo una settimana nella vita di altri vacanzieri mentre si rilassano e si rigenerano in un posto paradisiaco. Le cose però andranno giorno dopo giorno incupendosi, per i viaggiatori e gli allegri dipendenti dell’hotel. Girati ed ambientati a Taormina, i nuovi episodi avranno un cast completamente nuovo con l’unica eccezione di Jennifer Coolidge, che tornerà nei panni di Tanya McQuoid. Un cast in parte anche italiano, con Sabrina Impacciatore Beatrice Grannó e Simona Tabasco in ruoli principali.

Law & Order (Stagione 21) – 13 novembre

Il procedural drama definitivo è tornato. Dal leggendario creatore Dick Wolf, torna l’originale LAW&ORDER per continuare la sua storica saga con tutta una nuova stagione di storie ispirate ai più grandi casi moderni. L’iconica serie ripropone il suo classico approccio a due filoni narrativi: da una parte la polizia investigativa e dall’altra il distretto di pubblici ministeri dell’accusa. La stagione riprenderà da dove si era fermata nel 2010, con nuovi attori, storie e casi. Torneranno Anthony Anderson e Sam Waterston nei ruoli di Kevin Bernard e Jack McCoy.

One Chicago – 15 novembre

Continua inarrestabile il successo del fortunato franchise creato da Derek Haas e Dick Wolf nato con Chicago Fire e proseguito con gli spin-off Chicago P.D. e Chicago Med.

Novembre vedrà il debutto dei nuovi episodi di CHICAGO MED, ancora ambientati nel Gaffney Chicago Medical Center, i cui coraggiosi dottori e infermieri continueranno ad affrontare le emergenze mediche più complicate della città. Nel cast, fra gli altri, Oliver Platt nei panni del Dr. Daniel Charles, S. Epatha Merkerson in quelli di Sharon Goodwin, Nick Gehlfuss come Dr. Will Halstead, Brian Tee è il Dr. Ethan Choi, Marlyne Barrett interpreta Maggie Lockwood.

Ma anche quelli della decima stagione per CHICAGO P.D., con gli uomini e le donne dell’Intelligence Unit del Chicago Police Department che continuano a contrastare il crimine della città, con il sergente Hank Voight (Jason Beghe) sempre pronto a combattere per mantenere sicura la sua città, insieme al suo volenteroso team.

E, infine, quelli dell’undicesima stagione di CHICAGO FIRE, che vede il ritorno degli eroici vigili del fuoco e paramedici della Firehouse 51 di Chicago, sempre pronti a mettere in pericolo la propria vita per proteggere i cittadini. Con Taylor Kinney, Kara Killmer, David Eigenberg, Eamonn Walker, Joe Miñoso, Christian Stolte, Miranda Rae Mayo, Alberto Rosende, Daniel Kyri e Hanako Greensmith.

Il grande gioco (Novità) – 18 novembre

Il dorato e spietato mondo del calciomercato al centro di una serie tv. Il Grande Gioco è la nuova Sky Original prodotta da Sky Studios e Èliseo entertainment e diretta da Fabio Resinaro e Nico Marzano. Riflettori puntati, per la prima volta, sul dietro le quinte di uno degli sport più amati al mondo, il calcio: al centro, infatti, il lavoro dei procuratori sportivi e gli interessi economici e politici che possono gravitare dietro l’ingaggio di un calciatore o il successo di un’intera squadra.

A quasi 15 anni di distanza da “Romanzo Criminale - La serie”, Il Grande Gioco vede Francesco Montanari di nuovo protagonista di una serie Sky, stavolta nei panni di un procuratore calcistico che, all’apice della sua carriera, viene arrestato per scommesse clandestine e perde tutto. Con Montanari nel cast anche Elena Radonicich nei panni di sua moglie Elena e Giancarlo Giannini, fra gli attori più amati e premiati del cinema italiano, in quelli del padre di lei, magnate dell’agenzia di calciatori più potente in Italia.

Da un’idea di Alessandro Roja, con la collaborazione di Riccardo Grandi, in otto episodi scritti da Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis, Marcello Olivieri e Andrea Cotti.

Delitto ai Tropici (Stagione 2) – 29 novembre

La comandante Mélissa Sainte Rose, originaria di Martinique, viene trasferita dalla Francia continentale a Fort de France. Qui si troverà a dover far squadra col capitano Crivelli. I loro caratteri completamente opposti renderanno tesi i rapporti tra i due ma al contempo risulteranno necessari nella risoluzione dei casi. Con Sonia Rolland (Midnight in Paris) e Béatrice de La Boulaye (Les Revenants).

Tutti i film di Sky a novembre 2022

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a novembre. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a novembre 2022.

I film dall’01 al 15 novembre 2022

01 novembre – Mancino naturale

02 novembre – La macchinazione

03 novembre – Un altro mondo

04 novembre – Hopper e il tempo perduto

05 novembre – Secret Love

05 novembre – Il mammone

08 novembre – Gli Stati Uniti contro Billie Holiday

09 novembre – Rogue Hostage

10 novembre – Lettera a ranco

11 novembre – A Magical Journey

12 novembre – Io e Lulù

14 novembre – The Batman

I film dal 16 al 30 novembre

16 novembre – Una vita in fuga

17 novembre – The Other Side

19 novembre - È andato tutto bene

20 novembre – Firestarter

21 novembre – I viaggiatori

22 novembre – casablanca Beats

23 novembre – The Northman

24 novembre – La promessa – Il prezzo del potere

26 novembre – C’mon C’mon

28 novembre – The Lost City

30 novembre – Alla vita