Cosa vedere su Sky: Le novità di marzo 2023

Sky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono. Ma cosa vedere su Sky a marzo 2023? Quali le nuove serie? Quali i film?

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a marzo 2023 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità.

Tutte le serie di Sky a marzo 2023

Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a marzo 2023 tra le serie tv è presto detto.

Yellowstone 5 (dal 1° marzo)

In esclusiva su Sky e NOW, torna con la prima parte della quinta stagione il western contemporaneo dei record col Premio Oscar® Kevin Costner. John Dutton continua a lottare per difendere il suo ranch, la sua eredità e il suo stile di vita nel Montana dalle rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock e dalla minaccia rappresentata dalla Market Equities. Mentre problemi di salute e segreti di famiglia mettono alle strette i Dutton, aspirazioni politiche e nuove relazioni e collaborazioni minacciano il loro futuro e quello del ranch. La posta in gioco si è fatta ancora più alta. Il potere ha il suo prezzo, i Dutton saranno disposti a pagarlo?

L’Opéra (dal 12 marzo)

Mentre l’Opéra si prepara a dare inizio a una nuova stagione, Flora (Suzy Bemba) e Zoé (Ariane Labed) si ritrovano a ripartire praticamente da capo. Dopo l’uscita di scena di Sebastien (Raphaël Personnaz), uscita che ha causato non pochi problemi, la compagnia finalmente ha una nuova guida, Diane Taillandier (Anne Alvaro), un’ex insegnante della scuola di ballo, per Zoé una figura quasi materna. La reputazione di Diane la precede, e i ballerini si sentono estremamente motivati, specialmente Flora, che comincia a chiedersi quanto sia disposta a impegnarsi veramente per raggiungere il successo.

Law & Order: I due volti della giustizia 22 – Parte A (dal 12 marzo)

Dal leggendario executive producer e creatore Dick Wolf, ecco nuove storie, nuovi personaggi (oltre a due già noti) e nuovi casi ispirati a fatti realmente accaduti. Da una parte l’ordine, cioè la polizia, sempre alle prese con criminali senza scrupoli, dall’altra la legge, cioè i procuratori distrettuali e gli assistenti procuratori, intenzionati a far vincere la giustizia.

Christian 2 (dal 24 marzo)

Torna con una nuova stagione la serie Sky Original Christian. Nei nuovi episodi, dopo la morte del boss Lino (Giordano Di Plano) la Città-Palazzo ha bisogno di un nuovo re e per Christian (Edoardo Pesce ) arriva il momento di applicare il suo dono e costruire quel regno predetto dal Biondo (Giulio Beranek). Dovrà imparare cosa significhi passare da piccolo delinquente a santo, da uno dei tanti a punto di riferimento di un’intera comunità, diventando “il re” di Città-Palazzo ed imparando a compiere scelte in nome del bene di tutti… mentre Matteo (Claudio Santamaria), a cui verrà chiesto di schierarsi contro il salvatore di suo figlio, scoprirà la tentazione di giocare per sé.

Al suo fianco infatti arriva la Nera (Laura Morante), un essere divino determinato ad ostacolare i piani del Biondo. Ma il cuore umano è imprevedibile e nemmeno l’essenza divina del Biondo e della Nera riuscirà a controllare o anche solo immaginare che forma assumerà, tra le mura di Città Palazzo, la lotta per la propria libertà.

Hotel Portofino 2 (dal 29 marzo)

Italia, anni Venti del Novecento: mentre nel Belpaese è in atto la scalata politica di Mussolini, l'intraprendente Bella Ainsworth (Natascha McElhone) - figlia di un ricco industriale britannico - si trasferisce a Portofino col marito - Lord Cecil Ainsworth (Mark Umbers), appartenente a una famiglia ancora nobile ma non più luccicante come ai bei vecchi tempi - per aprire un hotel in puro stile british. La sua speranza è quella di dare a sé stessa e alla sua famiglia un nuovo inizio dopo uno dei periodi più oscuri degli ultimi decenni, la Grande Guerra.

Oltre a ciò, Bella ha anche un altro obiettivo altrettanto importante: raggiungere l'indipendenza economica. La sua impresa avrà successo? I problemi, infatti, sembrano essere sempre dietro l’angolo... Nella nuova stagione, Bella si troverà ad avere a che fare non solo con gli ospiti dell'hotel, ma anche, soprattutto, con il difficile rapporto con suo marito e con le insidie e i problemi che porterà inevitabilmente l’ascesa del fascismo.

Pechino Express – La via delle Indie

Le coppie hanno già gli zaini in spalla e sono pronte a partire: da giovedì 9 marzo 2023, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, al via la nuova edizione di Pechino Express, alla sua seconda edizione targata Sky. L’avventura più affascinante e appassionante, show Sky Original realizzato da Banijay Italia, vedrà le coppie di quest’anno esplorare territori fantastici, insidiosi e sorprendenti e conoscere culture straordinarie ma lontane dalle proprie.

L’itinerario di questa stagione si svilupperà – in dieci puntate – lungo “La via delle Indie”: la partenza sarà nella metropoli Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta dell’India, sfaccettato ed enorme Paese del sud est asiatico, il secondo più popoloso al mondo, quindi di corsa verso il Borneo malese e infine in direzione Cambogia, dove il traguardo finale di questa edizione sarà posto nel fantastico scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei più importanti e visitati del continente asiatico. A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno torna Costantino Della Gherardesca, ed Enzo Miccio.

Ecco le coppie che compongono il cast: Giorgia Soleri e Federippi, a formare la coppia de “Le Attiviste”, quindi Alessandra Demichelis e Lara Picardi “Gli Avvocati”, Joe Bastianich e Andrea Belfiore “Gli Italo Americani”, Dario e Caterina Vergassola “Gli Ipocondriaci”, Martina Colombari e Achille Costacurta “Mamma e Figlio”, Federica Pellegrini e Matteo Giunta “I Novelli Sposi”, Carolina Stramare e Barbara Prezia “Le Mediterranee”, Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo “I Siculi”, Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero “Gli Istruiti”.

Tutti i film di Sky a marzo 2023

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a marzo 2023. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita.

Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a marzo 2023.

I film dall’01 al 15 marzo

01 marzo – Un’ombra sulla verità

03 marzo – Infinite Storm

04 marzo – Living

06 marzo – Kim – Qualcuno in ascolto

07 marzo – American Night

09 marzo – Close

12 marzo – The Last Son

13 marzo – Elvis

14 marzo – Dakota

I film dal 16 al 31 marzo

16 marzo – Black Phone

18 marzo – Notte fantasma

20 marzo – Quasi orfano

22 marzo – Agent game

25 marzo – Non mollare mai

26 marzo – Ai confini del mondo: La vera storia di James Brooke

27 marzo – Bones and All

28 marzo – Call Jane

29 marzo – War – La guerra desiderata

30 marzo – Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo

